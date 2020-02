Viel früher als sonst üblich sind zahlreiche Weißstörche aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. (BORIS ROESSLER/dpa)

Landkreis Osterholz. Minustemperaturen, Schneelandschaften und zugefrorene Seen bleiben auch in diesem Winter aus. Nur selten bewegt sich die Thermometer-Anzeige unter den Gefrierpunkt und anstelle von Schnee fällt literweise Regen vom Himmel und füllt Flüsse und Seen. Allein im Februar gab es 280 Prozent mehr Niederschläge als im langjährigen Mittel, wie die Biologische Station Osterholz (Bios) mitteilt. Das beschäftigt nicht nur die Menschen, sondern wirkt sich auch auf die Tierwelt aus.

Insbesondere die Vögel haben mit dem milden Winter zu kämpfen. „Wer in diesen Tagen spazieren geht, glaubt den Frühling schon zu spüren“, betont der Biologe Martin Rode, Geschäftsführer beim BUND Bremen. „Rotkehlchen, Meisen, Amseln und Zaunkönige singen sich schon mal warm.“ Das äußert sich auch darin, dass die Männchen probeweise ein Revier abstecken und nach einem geeigneten Brutplatz suchen. Nach Empfehlungen des BUND sollten daher spätestens jetzt die Nistkästen gereinigt oder neu aufgehängt werden.

Insbesondere die Zugvögel müssen sich den steigenden Temperaturen anpassen. Nahezu alle Zugvögel kehren mittlerweile zwischen zwei und vier Wochen früher als sonst nach Deutschland zurück. Es findet jedoch nicht nur eine zeitliche, sondern auch eine räumliche Verschiebung statt. „Es gibt West- und Ostzieher“, erklärt Heike Behrens vom Naturschutzbund (Nabu) Lilienthal. Während die Westzieher nur bis nach Spanien fliegen, überwintern die Ostzieher in Gebieten, die weit unter der Sahara liegen. Vogelarten wie der Kiebitz, Star und Hausrotschwanz überwintern in Spanien, statt nach Afrika zu fliegen. Kraniche, die während der kalten Jahreszeit in Spanien überwintert haben, bleiben heute oftmals gleich hier. Laut Jonas Linke von der Bios wurden deutschlandweit bereits 5269 Beobachtungen des Weißstorches notiert. Normalerweise komme der Mittel- bis Langstreckenzieher erst Anfang April zurück. Auch der Zilp Zalp, eine der häufigsten Singvogelarten, kommt eigentlich erst Mitte März in die nördlicheren Regionen zurück und wurde Ende Februar bereits 629 Mal gezählt, weiß Linke.

Kurz- und Mittelstreckenzieher passen sich schneller Veränderungen an als Langstreckenzieher. Dabei müsse man laut Linke beachten, dass es warme Winter eigentlich schon seit 30, 40 Jahren gibt und die Tiere demnach einer ständigen Anpassung unterliegen. „Dennoch gibt es natürlich immer mal wieder Ausreißer“, so Linke. Das ist insbesondere für die Vögel problematisch, die weniger flexibel auf klimatische Veränderungen reagieren, da Brutgebiete bei ihrer Rückkehr möglicherweise schon besetzt sind und es zu Nahrungsengpässen kommt. So ergeht es auch dem im Landkreis vorkommenden Trauerschnäpper, der ein Langstreckenzieher ist und auch erst im Mai zurück in Richtung Norden fliegt, berichtet Linke. Sein Brutplatz befindet sich in Höhlen und oftmals sind diese nach seiner Rückkehr schon belegt. Die Folge sind Nachteile in der Nahrungsbeschaffung und der damit verbundenen Aufzucht der Jungen.

„Zudem beobachten wir immer häufiger Gäste aus dem Mittelmeerraum wie Bienenfresser ", berichtet BUND-Mann Martin Rode. Voraussichtlich werden sich die Bruträume vieler Vogelarten bis zum Jahr 2100 um gut 500 Kilometer nach Nordosten verlagern. Die Verschiebung wärmeliebender Arten sei bereits jetzt bei Insekten und Meeresfischen deutlich festzustellen. Jonas Linke führt hier als Beispiel die frühe Heidelibelle an, deren Verbreitungsgrenze sich weiter in den Norden, bis in den Landkreis Osterholz, verlegt hat.

Frühere Krötenwanderung

Aber nicht nur die Vogelwelt muss sich der milderen Witterung anpassen. Rode erwartet, dass bei anhaltenden, vergleichsweise warmen Temperaturen und in feuchten Nächten schon jetzt Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichgewässern wandern werden. „Bis zur Laichzeit wird es aber sicher noch etwas dauern, da der Zeitpunkt nicht nur temperaturabhängig, sondern auch genetisch festgelegt ist“, so der Biologe.

Auch die Pflanzenwelt zeigt Regung. Heike Behrens beobachtet, wie sich längst die ersten Knospen ihren Weg durch die Erde ans Tageslicht gebahnt haben. Am Wegesrand sind bereits einige Krokusse und Schneeglöckchen zu erkennen. „Sogar mein Rosmarin blüht schon“, stellt Behrens überrascht fest.

Ob wir in Zukunft ähnlich milde Winter zu erwarten haben, kann Behrens pauschal nicht sagen. Sie weiß aber, dass der Golfstrom einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie mild oder hart unser Winter wird. Auf seinem Weg von der Karibik nach Nordeuropa bringt er unserem Kontinent ein mildes Klima. Wie sich die kalte Jahreszeit in Zukunft in Norddeutschland präsentieren wird, ist ungewiss. Fest steht aber, dass der Klimawandel schon jetzt die Natur bewegt und sich in vielerlei Hinsicht äußert. „Langfristige Probleme werden vor allem Hochgebirgstiere bekommen, da sie sich nicht unbegrenzt weiter nach Norden verbreiten können“, meint Linke.