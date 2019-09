Viel Arbeit für Justizia: Vor dem Amtsgericht ging es um eine Sachbeschädigung. (Britta Pedersen/dpa)

Landkreis Osterholz. Eigentlich war es kein Fall, der viel Aufhebens wert gewesen wäre: eine simple Sachbeschädigung. Doch die Prozessumstände hatten ein besonderes Profil. Es begann damit, dass die Angeklagte, eine Vollersoderin Jahrgang 1961, schon vor Prozessbeginn in der mittleren Zuschauerreihe Platz genommen hatte. Flankiert wurde sie von zwei Begleitern, von denen die eine den Prozessverlauf oder was auch immer notierte.

Der Aufforderung der Strafrichterin Johanna Kopischke, doch auf der Anklagebank Platz zu nehmen, begegnete die Vollersoderin mit der Frage: „Haben Sie ihre Erklärung nicht gelesen?“ Diese Frage wiederholte sie zu Anfang mehrfach in monotoner Stimme. Mit „ihre“ meinte sie sich selbst. Nur zurückhaltend gab sie ihre Identität preis, um sich dann in Schweigen zu hüllen. Auskunftsbereiter zeigte sich der als Zeuge geladene Nachbar der Angeklagten. Der 49-jährige Vollersoder war der Geschädigte. In einer Februarnacht habe die Nachbarin gegen 4.40 Uhr auf seinem Grundstück gestanden, sagte er aus. „Sie hat über das Entengeschnatter geklagt und hatte einen Strahler dabei. Dann hat sie gegen die Haustür getreten." Dabei sei die Glasscheibe zu Bruch gegangen. Auch seine Ex-Frau habe das mitbekommen. Sie bestätigte vor Gericht den Ablauf weitgehend.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte wegen Sachbeschädigung eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 25 Euro, 500 Euro. Diesem Antrag entsprach die Strafrichterin. Für sie stand fest, dass sich die Vollersoderin mit einer Taschenlampe auf das Grundstück ihres Nachbarn begeben und dort die Scheibe der Eingangstür zerstört hatte. Die Angeklagte quittierte das Ende des Prozesses leicht grinsend.