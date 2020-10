Bestatter Gunnar Meierdierks. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Meierdierks, was bedeutet für Sie der Tod?

Gunnar Meierdierks: Die Geburt gehört zum Leben, und der Tod gehört halt auch zum Leben. Wenn wir täglich mit dem Tod zu tun haben, gehen wir gewisse Dinge ein bisschen anders an: Wo andere sich aufregen und prozessieren, sagen wir, das Leben ist viel zu kurz, um sich über solche Dinge aufzuregen.

Gucken Sie sich die britischen schwarzhumorigen Filme übers Sterben an?

Diese Art Filme nicht, aber manche amerikanischen Filme wie CSI. Was dort als Tatortermittlung präsentiert wird, ist für uns fast Comedy, denn es entspricht nicht den Tatsachen. Viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, dass in Amerika die meisten Menschen in einem Sperrholzsarg beerdigt werden. Die meisten können sich diese hochpolierten Klappsärge gar nicht leisten.

Hat jedes Land eine andere Bestattungskultur?

Ja, jedes Land bestattet seine Toten auf verschiedene Art und Weise. Dabei spielen die Religion und die Landeskultur eine große Rolle. Auch hierzulande sind schon von Region zu Region Unterschiede sichtbar. In ländlichen Regionen zum Beispiel sind die Sargträger Nachbarn oder Vereine, in Hamburg haben wir Trägervereinigungen, die auch standesgemäß gekleidet sind mit Mütze, einer Art Talar und weißen Handschuhen. Wir als Bestatter passen uns immer den örtlichen Gegebenheiten an und können auf die verschiedenen Religionen und Kulturen flexibel reagieren.

Was muss ich auf der hohen Kante haben für eine anständige Beerdigung?

Ich denke, eine Beerdigung ist ab 2000 Euro machbar. Sie kann aber auch leicht bei 10 000 Euro landen. Es kommt ganz darauf an, welchen Umfang die Bestattung haben soll. Einen großen Anteil spielen heute die Grabkosten. Ist es zum Beispiel eine Grabstätte einschließlich Pflege für 30 Jahre, dann explodieren die Kosten schnell. Man bekommt aber auch für einen kleinen Geldbeutel eine würdige Bestattung.

Immer weniger Familien leben im Verband zusammen, führt das zu mehr anonymen Bestattungen?

Ab und zu sagt jemand, er wolle keinem zur Last fallen. Das mag sein, aber wir müssen auch an die denken, die zurückbleiben. Deswegen ist für uns nicht nur die anonyme Rasenfläche ein anonymes Grab, sondern wir sagen auch, eventuell sind der Friedwald und die Seebestattung auch anonyme Bestattungen. Der nächste Friedwald von uns aus ist zum Beispiel in Schwanewede. Wie kommt die Ehefrau ohne Führerschein dahin, um am Baum ihres verstorbenen Ehemannes innehalten zu können? Da hebe ich als Bestatter warnend den Finger. Der Kunde muss entscheiden, was er will, aber es ist meine Pflicht, darauf hinzuweisen.

Wo geht der Bestattungstrend derzeit hin?

Zu pflegeleichten Gräbern. Durch den kulturellen Wandel – ich muss dahin ziehen, wo Arbeit ist – ist es nicht zumutbar, dass die Kinder im Hochsommer zum Beispiel jede Woche aus Dortmund anreisen, um in Lilienthal ein Grab zu gießen.

Hat sich auch das Verhältnis von Erd- zu Feuerbestattungen gewandelt?

Vor zehn Jahren war der Anteil der Erdbestattungen noch wesentlich höher. Wir liegen jetzt in Niedersachsen bei über 70 Prozent Feuerbestattungen. Tendenz steigend. In Sachsen und Sachsen-Anhalt haben wir Bereiche, wo es über 90 Prozent sind.

Kann ich meine Liebsten zu Hause in der Urne auf den Kaminsims stellen?

Das ist in Deutschland nicht möglich. Jedes Bundesland hat sein eigenes Bestattungsgesetz. In allen Gesetzen der Bundesländer steht aber, dass jegliche Reste eines Menschen bestattet werden müssen.

Und wie ist das mit einem Diamanten aus der Asche?

Es gibt noch andere Formen, die wir als Bestatter natürlich auch als Dienstleistung mit anbieten. Diese Firmen befinden sich aber nicht in Deutschland. Um Diamanten aus der Asche machen zu lassen, muss ich zum Beispiel mit einer Schweizer Firma zusammenarbeiten, eine Ballonbestattung kann ich in Frankreich machen lassen. Wir nennen das in Bestatterkreisen Modebestattungen, welche immer ein Nischenprodukt sein werden.

Gibt es tatsächlich Modeerscheinungen in Ihrer Branche?

Die gibt es. Das Bremer Bestattungsgesetz erlaubt zum Beispiel, dass ich mich im Garten verstreuen lassen kann. Bei der Einführung gab es damals einen großen Aufschrei der Friedhöfe. Wir als Bestatter haben gesagt: Das ist ein kleines Nischenprodukt. Und im Schnitt sind es pro Jahr nur zwischen 20 und 30 Ascheverstreuungen bei etwa 7000 Sterbefällen in Bremen.

Haben Sie über das Jahr gleichmäßig zu tun oder sterben Menschen in Zyklen?

Grundsätzlich kann man sagen: Wenn die dunkle Jahreszeit beginnt und die Blätter fallen, wird schon mehr gestorben. Statistisch gesehen ist der Januar der stärkste Sterbemonat, bei mir war er das noch nie.

Sterben mit Beginn der dunklen Jahreszeit bestimmte Altersgruppen?

Früher ist es eher so gewesen, dass Ältere gestorben sind. Heute, aufgrund der hektischen Zeit mit viel Stress und Termindruck, ist das Risiko eines Jüngeren auch sehr hoch, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden.

Macht Sie das persönlich betroffen?

Grundsätzlich sind wir Bestatter ja nicht emotionslos. Wir könnten uns auch manchmal bei Leuten, die wir nicht kennen, gleich mit in die Reihe setzen und die eine oder andere Träne vergießen. Nur sind wir als Dienstleister engagiert und müssen einen kühlen Kopf bewahren, damit die Angehörigen keinerlei Nachteile erfahren. Ich denke zum Beispiel an Lebensversicherungen und kapitalbildende Unfallversicherungen. Die haben mit Kenntnisnahme des Todes eine Meldepflicht von 24 Stunden. Das wissen die wenigsten, der Bestatter weiß es aber.

Übernehmen Sie für eine bestimmte Zeit die Begleitung der Angehörigen?

Das kann man sagen und das geht auch über den Sterbefall hinaus. So haben wir bei uns einen Alltagshelfer installiert und meine Frau Katja hat sich zur Trauerbegleiterin ausbilden lassen.

Wird die Trauerbegleitung angenommen?

In unserem Hause wird sie sogar sehr stark angenommen. Manch einer braucht nur einen kleinen Schubs, um wieder in den Alltag hineinzufinden. Manche andere hingegen müssen wir über Jahre hinweg begleiten. Wir haben dabei den Ansatz, das immer in Einzelgesprächen zu tun, und wir trennen das strikt von der Bestattung.

Das Gespräch führte Undine Mader.

Zur Person

Gunnar Meierdierks (51)

ist verheiratet und hat vier Kinder. Der Tischlermeister und einzige Bestattermeister im Landkreis Osterholz führt mit seiner Frau Katja mit „Meierdierks Bestattungen“ in Lilienthal und Grasberg die Tradition der Familienfirma fort. Schon Meierdierks' Urgroßvater war Tischler, baute Särge und führte Beerdigungen durch.