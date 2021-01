André Fesser (Volker Crone)

Die Woche hatte kaum begonnen, da lag sie schon in Trümmern. Es war Montagfrüh, zehn nach acht, als sich viele Eltern fragten, ob das Schuljahr noch zu retten ist. Beim Blick über die Schulter ihrer Kinder sahen sie, dass sie nichts sahen. Zumindest nichts, was die Bildungskarriere des Nachwuchses voranbringen könnte. Denn angesichts des tausendfachen Zugriffs aus den Kinderzimmern war das Schulnetzwerk Iserv in die Knie gegangen. Der Bildschirm des Privat-Laptops zeigte Fehlermeldungen, die zum Homeschooling-Start verabredeten Videokonferenzen waren nicht möglich, Arbeitszettel nicht einsehbar – halbwegs glücklich waren all jene, die die Aufgaben schon am Vortag ausgedruckt hatten.

Natürlich ist das alles erklärbar, es ist schließlich Krise. Nach elf Monaten Pandemie hatte man aber gehofft, dass Krise nicht gleichbedeutend ist mit Chaos. Stattdessen drängt sich das Gefühl auf, dass die Schulen und vor allem die Lehrer mit der Organisation von Wechselunterricht und Distanzlernen ziemlich allein gelassen werden. Eine Linie jedenfalls war nicht erkennbar, stattdessen reichte der Bildungsföderalismus bis ins Lehrerzimmer.

Das sah dann so aus: Lehrkraft A möchte Schülerfragen zu den gestellten Aufgaben nur in ihrer Sprechstunde beantworten, Lehrkraft B will es dort gerade nicht und Lehrkraft C steht eigentlich jederzeit zum Austausch bereit, aber nur, wenn die Kinder am Vortag per Mail einen Termin ausmachen. D schickt die Aufgaben für Montagvormittag erst am Nachmittag und E möchte in der ersten Stunde nach den verlängerten Ferien erst mal über die Halbjahresnoten sprechen, deren Grundlagen in diesem zerfetzten Schulhalbjahr sowieso infrage stehen. Ging dann nicht, weil ja das Videokonferenzmodul kaputt war.

Wenn Zehnjährige erst mal mehrere Beipackzettel lesen müssen, um den Ablauf des Homeschoolings zu verstehen, ist das der falsche Weg. Denn ein solcher Start schadet mehr, als er nutzt. Er produziert Frust und Ärger, den auch die Schülerinnen und Schüler spüren. Anstatt aber Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Institution Schule zu nähren, sollte man ihnen doch eigentlich helfen, Achtung vor dem Bildungssystem zu entwickeln, zumal es in Normalzeiten enorme Chancen bietet. Das aber fällt derzeit schwer.

Niedersachsens Kultusminister bezeichnete den Homeschoolingstart schon am Montag als „insgesamt ordentlich verlaufen“. Da lief das Schulnetzwerk noch nicht rund, und es war offen, wie am Dienstag der Unterricht organisiert werden sollte. Hätte der Minister diese Bilanz am Freitag verschickt, hätte man sie ihm vermutlich sogar abgenommen, denn natürlich haben sich die Prozesse im Verlauf der Woche irgendwie eingependelt. Nach dem Chaos-Start am Montag, nach fast vier Wochen Bildungspause und annähernd einem Jahr Pandemie aber fragte man sich, ob diejenigen, die Verantwortung für die Bildungspolitik tragen, mit ausreichendem Ernst bei der Sache sind.