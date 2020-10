"De Worphüser" proben für ihre Lesung. An selbst gebauten Lesepulten sprechen Detlef Tietjen, Christa Kuttler und Erwin Bornemann, Marc Sievers, Sonja Brüggemann und Manfred Meyer (von links) die Rollen der Bewohner des Dorfs hinter dem Moor. (von der Decken)

Lilienthal. „Es ist so aktuell“, sagt Regisseur Klaus Meyer über das neueste Projekt der plattdeutschen Theatergruppe „De Worphüser“ anlässlich der Plattdeutschen Kulturtage. Denn auch die sind in diesem Jahr gebeutelt von der Corona-Pandemie, ausfallen sollen sie deshalb aber nicht. Sie sind nur anders, denn eine Theateraufführung findet in diesen Zeiten nicht statt. Geplant ist stattdessen eine Lesung – eine Aufgabe, der sich das Theaterensemble von „De Worphüser“ bislang noch nicht gestellt hat. Nur 40 Gäste dürfen an der Lesung teilnehmen, daher ist eine rechtzeitige Anmeldung unbedingt vonnöten.

In einer plattdeutschen Lesung tragen am kommenden Sonnabend, 17. Oktober, ab 16 Uhr im Lilienhof in Worphausen sechs Schauspieler Heinrich Schmidt-Barriens Stück „Klocken von guntsiet“ vor. Mit dem Thema des Stücks, in dem es um das Herannahen einer Pandemie an ein Dorf im Moor während des 16. Jahrhunderts geht, passe die Lesung des 1953 von Schmidt-Barrien geschriebenen Textes genau in die Zeit. Damit, so die plattdeutsche Theatergruppe, komme sie einem besonderen Wunsch des Veranstalters, der Worphüser Heimotfrünn, nach.

Die Idee zur Lesung des Textes von Schmidt-Barrien stammt von Heike Brüning, Mitglied der Worphüser Heimotfrünn. Die war schon in Jugendzeiten von dem Stück „Klocken von guntsiet“ gefesselt, sagt sie. Jetzt sei ihr bewusst geworden, wie aktuell und passend das Drama sei. Denn neben einer Pandemie gehe der plattdeutsche Autor schon in den 1950er-Jahren auf Themen wie Sterbehilfe und den Umgang mit Behinderung ein. Klaus Meyer ist Heike Brüning für die Idee sehr dankbar, musste aber für seine Schauspieler die Schreibweise des Schmidt-Barrien-Platt in die Schreibweise des Plattdeutschen von Jürgen Ludwigs übertragen. Denn die seien seine Schauspieler gewohnt. Um Schmidt-Barriens Poesie nicht zu verfälschen, sei er hierbei sehr vorsichtig vorgegangen.

„Alle sind begeistert“, sagt der Regisseur, denn das im 16. Jahrhundert verankerte Stück sei spannend und schlüssig geschrieben. Es spielt in einem Dorf hinter dem Moor, das nur durch einen Damm und eine Brücke mit der Außenwelt verbunden ist. Trotzdem kommt auch hier eine Pandemie den Bewohnern näher. Mit ganz ähnlichen Methoden wie heutzutage, einem Lockdown, versuchen die Bewohner, der Pest zu entgehen. Heinrich Schmidt-Barrien bezeichnete sein Stück als ein ernsthaftes. Es gebe kein Happy-end, obwohl zwischendurch Hoffnung aufkeime.

Für die Schauspieler stellt die Lesung eine echte Herausforderung dar. Sie müssen komplett ohne Gesten und nur mit Hilfe der Intonation ihrer Stimme und mit wenigen Geräuscheffekten Atmosphäre schaffen. Für die Zuhörer sei es eine echte Chance. Sie könnten, so Klaus Meyer, die Augen schließen und einem Hörvergnügen wie in den 1960er-Jahren lauschen. Unter Beachtung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln werden die Besucher zu ihren Plätzen geleitet. Einige Karten sind noch verfügbar.

„Ich glaube, er dreht sich gerade in St. Jürgen in seinem Grab um“, sagt Klaus Meyer lachend und meint, er könne Heinrich Schmidt-Barriens Zustimmung zur Lesung von „De Worphüser“ regelrecht spüren.

Telefonische Anmeldungen und Vorbestellungen nimmt Sonja Brüggemann unter 04208/ 15 65 entgegen.