Lilienthal. Dicke-fette Wolken, die sich dramatisch am Himmel auftürmen - Jobst Feldmann kann sich daran nicht satt sehen. Er liebt die Himmelsgebilde, die sich über der flachen Landschaft auftun und hält sie im Bild fest - immer wieder, immer ein bisschen anders. Im Grunde täglich ist der bald 60-Jährige mit dem Fotoapparat unterwegs und hält die Urgewalten, aber auch allerlei Kleinigkeiten am Wegesrand im Bild fest. Sein Revier ist die Wümmeniederung zwischen Lilienthal, Borgfeld und Fischerhude, aber auch Lilienthal als Ort hat es ihm angetan. Und weil er seine Fotos regelmäßig auf Facebook postet, wissen auch Menschen in den USA mittlerweile genau, wie es in der Gegend aussieht, obwohl sie noch nie einen Fuß auf norddeutschen Boden gesetzt haben.

Feldmann ist so ein Typ, der dran bleibt. Er mag die Konstanz und nicht den schnellen Wechsel. Da ist diese Langzeitstudie von der Wümme, die ihn seit nunmehr vier Jahren umtreibt. Jeden Tag steht er auf der Viehbrücke zwischen Lilienthal und Borgfeld und fotografiert den Fluss, da kann es regnen oder schneien. Am liebsten sind ihm aber die romantischen Sonnenuntergänge, auch weil er weiß, wann die Facebookgemeinde den Gefällt-mir-Daumen nach oben hält. Mittlerweile ist er bei Tag 1406 angelangt, Aufhören ist keine Option. Er mag dieses feste Ritual, wenn er nach getaner Arbeit in einer Wohngemeinschaft der Diakonischen Behindertenhilfe in Lilienthal auf sein E-Bike steigt und seinen Abstecher zur Wümme macht.

Eine kompakte Kamera ist sein fester Begleiter, sie passt in die Tasche, bringt Profi-Leistung und ist vor allem schnell einsatzbereit. Das ist dem ambitionierten Hobby-Fotografen wichtig: Spontan ein Bild machen zu können, wenn der Funke überspringt. Er schätzt gute Technik, doch das allein garantiert noch kein gutes Bild. „Der Blick fürs Motiv ist entscheidend“, sagt Feldmann, der neuerdings immer öfter auch zu Fuß unterwegs ist und mit seinem Wanderstock auf dem alten Pilgerweg zwischen Borgfeld und Fischerhude wandelt. „Man guckt als Wanderer noch einmal ganz anders auf die Umgebung“, findet er.

Vor 13 Jahren hat Feldmann die Fotografie für sich entdeckt und seine Fertigkeiten Stück für Stück verfeinert und ausgebaut. Anfangs gab's viel Schwarz-Weiß und harte Konturen, doch mit der Zeit sind Feldmanns Fotografien milder und auch farbiger geworden. „Ich habe gemerkt, dass das Leben auch farbenfroh sein kann“, sagt der gelernte Erzieher. Und er staunt manchmal selbst ein bisschen über sich, dass er sogar den Weichzeichner-Effekt für sich entdeckt hat, auf den ihn eine Fotografen-Freundin aus Worpswede mit ihren Blumen-Ansichten gebracht hat. Landschaften sind sein Ding, nur den Mond, so hat er nach vielen Anläufen festgestellt, kann er einfach nicht gut fotografieren. Die einzigen Lebewesen, die er fotografiert, sind vor allem Pferde und Kühe. An Menschen als Motiv traut er sich noch nicht heran.

Faible für die Kleinstadt

Feldmann mag auch diese Kleinstadt-Atmosphäre, wie er sie in Lilienthal vorfindet. Unter dem Titel „smalltown-blues“ hat er seine Ansichten davon veröffentlicht, und man ahnt es schon, einen gewissen melancholischen Touch haben die Aufnahmen durchaus. Die Straßenbahnlinie 4 in Höhe des Friseursalons Krumbach hat er während der Fahrt bei Regenwetter fotografiert, trist, grau und verlassen wirkt es, so wie es in Lilienthal an manchen Tagen eben auch aussehen kann. Feldmann hat ein Faible für diese Mischung aus Dorf- und Stadtleben, da, wo die Hektik der großen Metropole noch nicht durchgehend das Leben der Menschen bestimmt und es persönlicher zugeht.

Und auch einen Sinn für Humor hat er, etwas versteckt manchmal, was an den Kommentaren zu sehen ist, mit denen er seine Fotos auf Facebook versieht. Gerade neulich hat er dort seinen „Beitrag zu Regenbogensaison 2020“ veröffentlicht, und „keep on rolling“ steht unter der Ansicht von der gemähten Wiese, auf der sich die Rundballen wie kleine Monumente in der Landschaft verteilen. Und dann ist da noch die Straßenlaterne, die an der Grenze zu den Wümmewiesen steht, und die er zu einem seiner Lieblingsmotive auserkoren hat. Eines Tages, als er wieder einmal mit dem Fotoapparat vorbei kam, war die Lampe verschwunden und durch eine moderne Version ersetzt worden. Er hat sich mit ihr arrangiert, „Junior“ nennt er sie trocken.

Mit seinen Facebook-Veröffentlichungen will Feldmann anderen Mut machen, selbst zur Kamera zu greifen und zu fotografieren, was gefällt. In der Fotogruppe Worpswede tauscht er sich mit Gleichgesinnten aus, doch allzu ernsthafte Fachsimpelei über Objektivgrößen und Verschlusszeiten interessieren ihn nicht. Feldmann hat seine Fotos auch schon öffentlich ausgestellt, in den Räumen des Amtsgerichts in Osterholz-Scharmbeck. 2017 war das und mittlerweile hat der Fotograf seine Präsentation zum dritten Mal mit neuen Bildern „aufgefrischt“. Auch in den Büros der Mitarbeiter hängen Feldmann-Fotos. Dafür hat er schon so manchen Zuspruch erfahren, was ihn natürlich freut.

„Machen Sie so weiter, Herr Feldmann“ gab ihm ein älterer Herr mit auf den Weg, als die Ausstellung 2017 eröffnet wurde. Und diesem Rat folgt der Borgfelder, der in einem Siedlungshaus aus den 50er-Jahren lebt: Aus den Rohdaten seiner Aufnahmen entwickelt er zu Hause am Computer weiter fleißig seine Bilder, hört dabei stets schräge Musik aus den 70er-Jahren und probiert immer wieder Neues aus. So hat er begonnen, seine Fotos auf 15 mal 15 Zentimeter große Rahmen aufzuziehen, die dann beliebig neu zusammengesetzt werden können. Oder er nimmt seine Bilder, um sie in Collagen zu verarbeiten. Feldmann bleibt dran, so wie das seine Art ist.