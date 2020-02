Als das Foto entstand, wurde noch eifrig geprobt. Am Sonnabend steht in Hepstedt nun die Premiere der Komödie “Dat Treppenhuus is Tüüg” an. (CARMEN JASPERSEN)

Hepstedt. Frau Buchholz hört alles, sieht alles, weiß alles und versteht das meiste falsch. Damit macht sie sich nicht gerade beliebt bei den übrigen Mietern ihres Hauses. Das Treppenhaus im ersten Stock ist Zeuge der Verwirrungen, die die ältliche Tratschtante anrichtet – „dat Treppenhuus is Tüüg“. So heißt die Komödie von Helmut Schmidt in drei Akten, die an diesem Sonnabend in Blankens Gasthof ihre Premiere feiert. Jetzt fand die letzte Probe vor der halböffentlichen Generalprobe statt.

Die Bühne ist fertig, der erste Stock eines Treppenhauses, von dem vier Wohnungstüren abgehen. Es ist ein gutbürgerliches Haus, auf dem Treppenabsatz steht sogar ein Tisch mit zwei Sesseln für den kleinen Klönschnack. Frau Buchholz aus dem Erdgeschoss direkt neben dem Eingang (Inken Meyer) erzählt ihre Neuigkeiten aber lieber im Stehen, in Anna Käsebrecht (Dörte Blanken) hat sie meistens eine aufmerksame Zuhörerin. Beide gehören ungefähr dem gleichen Kaliber an, Mitte 60, Frau Käsebrecht mit akkurater Oma-Perücke, die, wie Angelika Klindworth, die Vorsitzende des Theatervereins, hofft, bei der Premiere nicht vom Kopf rutscht, als Frau Käsebrecht ihren Ohnmachtsanfall hat, und Frau Buchholz in einem Blumenkleid, das auch vom VEB Industriekombinat Lenin-Komsomol stammen könnte. „Das habe ich mal von einer Tante geschenkt bekommen, jetzt gehört es zum Fundus“, sagt Inken Meyer. „Heute ist das wieder hochmodern“, findet Maskenbildnerin Heidi Stelljes.

Stelljes bekommt nach dem ersten Akt noch zu tun, bei Inken Meyer ist die – sicherlich auch nicht einfache – Verwandlung einer 28-Jährigen in eine ältliche Tratschtante noch verbesserungsbedürftig. Die aufgemalten Stirnfalten verschwinden, ins Haar kommt Trockenshampoo, da wird es richtig schön straßenköterblond, wie Heidi Stelljes sagt.

Harm Tietjens Verkleidung ist bereits perfekt, vielleicht etwas zu klischeehaft: orientalische Häkelmütze, Schnäuzer und die unvermeidlichen Aldi-Tüten. So stellte man sich vor 40 Jahren den typischen Gastarbeiter vor, und Harm Tietjen spielt Kelal Ützgüll, der seine kranke Schwester in Deutschland besuchen wollte und dessen Aufenthaltserlaubnis abläuft. Vorläufig arbeitet er bei Aldi als Putzhilfe, und Gesine Schmiedenpennig (Christina Detjen), die dort Kassiererin ist und auch in diesem ehrenwerten Haus wohnt, hat ihn vorübergehend aufgenommen. Ein Untermieter, und nicht genehmigt? Das muss Frau Buchholz sofort der Hausverwalterin Ramona Biberstein (Iris Bammann) erzählen. Die aber hat ein Herz für ihre Mieter, nur nicht für Frau Buchholz.

Da haben Volker Koch (Klaus Detjen), gerade frisch eingezogen und das junge Ehepaar Uwe und Stefanie Liebermann (Nico Steinberg in seiner ersten Rolle und Frauke Detjen) aber Glück gehabt, und auch das zuweilen seltsame Benehmen des alten Herrn Winkelmann (Helmut Haase) aus dem Erdgeschoss, der sich schon mal in das falsche Schlafzimmer verirrt, bringt Frau Biberstein nicht aus der Ruhe. Und was heißt hier Untermieter? Kelal Ützgüll kennt Paragraf 540 aus dem deutschen Gesetzbuch auswendig: Wer nur sechs bis acht Wochen bleibt, ist Besuch. Stimmt! Das kann Frau Buchholz ja nicht wissen.

Stück ein wenig umgeschrieben

Der zweite Akt ist vorbei, Toseggersche Petra Wichern musste noch einige Male aushelfen, und einmal wurde sogar ein Satz übersprungen. An welcher Stelle? „Verraten wir nicht“, sagt Angelika Klindworth. Ein Zuschauer, der den Text nicht kennt, hat es nicht gemerkt. Dass Frauke Detjen als Stefanie Liebermann beim vierstimmigen Gekeife ein wenig zu unbeteiligt in der Ecke stand, ist aber allgemein aufgefallen, deshalb wird das Stück noch schnell ein wenig umgeschrieben.

Friederike Blanken, die diesmal nicht mitspielt, hat die Idee: Frauke Detjen soll sich zu Frau Biberstein, die gelassen dem schnatternden Gestreite zuhört, in den Sessel setzen und sie nach Popcorn fragen. „Das ist ja wie im Kino“, meint Friederike Blanken. Und die anderen Streithennen sollen nicht die ganze Zeit vor Frau Schmiedenpennigs Tür stehen, weil dann die Zuschauer kaum sehen können, dass Kelal am Türspalt lauscht.

Was zwischen zweitem und drittem Akt beim abendlichen Osterfeuer geschieht, erfahren die Zuschauer aus den Erzählungen, die Volker, Kelal und Uwe nach ihrer Rückkehr austauschen, dazwischen zum Nachspülen immer mal wieder die Buddel Haake-Beck an den Mund – bei der Premiere werden die Flaschen geöffnet sein, dann gluckert es besser. Der alte gebrechliche Herr Winkelmann entpuppt sich als Tangokönig mit Eins-zwei-Wie-ge-schritt, und am Ende kriegen sich zwei, und zwei versöhnen sich.

Wer das ist, dürfen Kinder schon an diesem Freitag, 7. Februar, um 16 Uhr bei der Generalprobe erfahren, sollten es aber nicht weitererzählen. Premiere ist tags darauf am Sonnabend, 8. Februar, um 15 Uhr bei Blanken. Um 15 Uhr beginnen auch die Aufführungen am Sonntag, 9., Sonnabend, 15., Sonntag, 16. und Mittwoch, 19. Februar. Am 9., Mittwoch, 12., am 16. und 19. Februar gibt es außerdem Aufführungen um 19.30 Uhr, ebenso am Freitag, 21. Februar, mit anschließender Abschlussparty.