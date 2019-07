Die Opferschutzorgansisation Der Weiße Ring warnt vor Betrügern, die sich als Mitabeiter des Vereins vorstellen. (Frank Thomas Koch)

Landkreis Rotenburg. Die Opferschutzorganisation Der Weiße Ring warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Landkreis Rotenburg. Nach der Betrugswelle mit falschen Polizisten klingelten nun zumeist Pärchen bei älteren Menschen an der Haustür. Diese stellten sich als Mitarbeiter des Weißen Rings vor und fragten, ob Hilfe benötigt wird.

Die Personen geben sich als Mitarbeiter einer Außenstelle aus, aber nicht aus dem Kreis Rotenburg, sondern beispielsweise aus Verden, Bremen oder Osterholz-Scharmbeck. Wenn sie hereingebeten werden, laufe das übliche Spiel ab: Eine Person verwickelt die Anwesenden in ein Gespräch, während die andere Person auf die Toilette geht, um dann die Wohnung oder das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Der Weiße Ring Rotenburg warnt dringend davor, Personen, die sich als Mitarbeiter des Weißen Rings vorstellen, ins Haus zu lassen. Die Vorgehensweise bei einem echten Opferberater sei folgende: Das Opfer ruft zunächst in der Außenstelle an, es wird dann vom Außenstellenleiter eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ausgewählt und diese Person vereinbart telefonisch einen Gesprächstermin, entweder bei dem Opfer zu Hause oder in einem neutralen Raum.

Falls zwei Opferbetreuer beim Gespräch dabei sein sollen, werde das bei der telefonischen Terminabsprache vereinbart. Die Opferbetreuer stellen sich mit ihrem Namen und einem Ausweis des Weißen Rings vor. Der Berater händige eine Visitenkarte aus, auf der die Außenstelle genannt wird und die Telefonnummer des Betreuers.

„Die Mitarbeiter des Weißen Rings kommen nie ungefragt zu einem Opfer und fragen nach, ob Hilfe benötigt wird“, heißt es in einer Mitteilung. Falls Zweifel an der Hilfe oder Beratung bestehen, könne man sich an die Außenstelle in Rotenburg unter der Nummer 04261/ 83 894 wenden oder auf www.rotenburg-wuemme-niedersachsen.weisser-ring.de nachschauen. Dort seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bild und Namen aufgeführt. Wer unterdessen tatsächlich Opfer dieser Masche geworden ist, sollte bei der Polizei Anzeige erstatten.