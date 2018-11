Bei Familie Zart-Kaefer landete im September dieser Kleinwagen im Vorgarten ihres Reihenhauses an der Hauptstraße. (Zart-Kaefer/privat)

Dieses verdächtige Geräusch kennen die Anwohner am Lilienthaler Ortseingang nur zu genau. Wenn es vor ihren Haustüren zu quietschen beginnt, so als ob Gummi auf Metall radiert, dann ist für sie schon klar: Zwei Sekunden später schlägt es irgendwo ein. Mehrfach schon sind Autos, die auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs waren, in Höhe des Elefantenmuseums ins Schleudern geraten. Die Fahrten endeten in Vorgärten und auch schon mal an einer Hauswand. Und auch verfärbte Stellen an den Bordsteinkanten zeugen davon, dass es schon öfter gerummst hat. Seit mehr als einem Jahr drängen die Nachbarn darauf, dass der Bereich zumindest durch ein Tempo-30-Limit entschärft wird. Die Polizei sieht angesichts der registrierten Unfallzahlen keinen Handlungsbedarf.

Zuletzt passiert es Ende September bei Familie Zart-Kaefer, die in dem ersten Reihenhaus auf der linken Straßenseite gleich nach der Dr.-Hünerhoff-Straße in Richtung Ortsmitte wohnt: Ein junger Corsa-Fahrer hatte bei der Einfahrt in den Ort die Kontrolle über sein Auto verloren, durchbrach den Metallzaun des Grundstücks, um dann keinen Meter von der Haustür entfernt zum Stehen zu kommen. Leca Zart ist immer noch ganz mulmig zumute, wenn sie an die Situation denkt: Denn normalerweise steht zur Mittagszeit oft ihr Sohn an der Ecke, um nach Schulschluss noch mit einem Freund zu reden. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dies der Junge im Moment des Unfalls auch getan hätte. „Es war ein Glück, dass an diesem Tag unser Nachbar die Kinder von der Schule abgeholt hat“, erzählt die Mutter.

Schleudertour auf den Schienen

Dass es tagsüber auf der Hauptstraße in diesem Bereich kracht, ist eher die Ausnahme. Anwohnerin Edda Hein und ihre Nachbarn berichten, dass es meist dunkel und feucht ist, wenn es passiert. Zu tun haben muss das Ganze aus Sicht der Anwohner auch mit den Straßenbahnschienen: Wenn die Autos mit Tempo von der Wörpebrücke kommen und dann kurz nach der leichten Kurve notgedrungen auf die Bremse treten, reicht der Gripp der Reifen auf dem Metall anscheinend nicht mehr aus. Möglich wäre es aber auch, dass die Reifen in die Spur des Schienenstrangs geraten, die Fahrer dann heftig gegenlenken und es dann zur Schleudertour kommt.

Edda Hein und ihr Mann Hans-Heinrich, die im Fachwerkhaus auf der rechten Hauptstraßenseite wohnen, haben nach zwei Unfällen mit einem lädierten Vorgarten und einer eingedrückten Hauswand bereits die Eigeninitiative ergriffen: Um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert, steht an der Grundstücksgrenze seit dem Sommer 2017 eine Leitplanke. Ihre Tauglichkeit musste sie glücklicherweise noch nicht unter Beweis stellen. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Heins und ihre Nachbarn beunruhigt sind. Die Gefahr, dass es jederzeit wieder zu einem Crash kommen kann und es dann vielleicht nicht nur bei einem Sachschaden bleibt, lässt für sie nur einen Schluss zu: Es muss etwas passieren, und sei es, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde auf Tempo 30 reduziert wird, so wie sie auf der Hauptstraße ab Höhe der Tornéestraße ohnehin schon gilt. Ihren Erfahrungen zufolge schätzen viele Autofahrer die Lage falsch ein und geben Gas, wenn sie von der Wörpebrücke in Richtung Ortsmitte kommen. So lange es trocken ist, könnten sie die Fahrfehler meist noch ausbügeln. Doch Feuchtigkeit verzeiht diese Fehleinschätzungen nicht, sagen sie.

Problem schon länger bekannt

Die Hauptstraßen-Nachbarn haben bereits im vergangenen Jahr versucht, auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Es gab einen Ortstermin, das Fernsehen war da, und die Gemeinde Lilienthal sicherte zu, sich des Themas anzunehmen und die zuständigen Behörden über die Situation zu informieren. Das ist auch geschehen, auch wenn unterm Strich für die Anwohner nichts Greifbares herausgesprungen ist. Der Landkreis Osterholz erklärt auf Nachfrage, dass das Unfallaufkommen 2017 so gering gewesen sei, dass keine Maßnahmen ergriffen worden seien. Das sieht auch die Polizeiinspektion Verden/Osterholz so: Seit 2015 seien insgesamt fünf Unfälle registriert worden, eine Person sei leicht verletzt worden, ansonsten sei in vier Fällen Sachschaden entstanden, berichtet Polizeisprecher Helge Cassens. Von einer besonderen Häufung von Unfällen könne keine Rede sein. „Aus Sicht der Polizei gibt es keinen Grund, weiter tätig zu werden“, sagt Cassens.

Die Frage „Muss erst etwas Schlimmes passieren, damit die Polizei tätig wird?“, empfindet man bei der Polizei als etwas unfair. Unfälle passieren im Straßenverkehr nun einmal, man könne sie nie auf Null heruntersetzen. „Wir kümmern uns um die Stellen, die auffällig sind und wo es zu einer Häufung von Unfällen kommt und gehen den Ursachen auf den Grund“, sagt der Poilzeisprecher. Das Geschehen am Lilienthaler Ortseingang sei kein Anlass, weitere Schritte einzuleiten.