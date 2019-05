Echte Entscheidungsfreiheit für Kinder statt Pseudoteilhabe fordert Daniel Frömbgen und zeigt mögliche Wege dafür auf. Das Projekt Inklusvie Gemeinden (InGe) lädt Interessierte Fachkräfte und Eltern zu dessen Vortrag mit Workshop nach Grasberg ein. (imago fotoatelier)

Herr Frömbgen, was halten Sie davon, wenn Sie sehen, dass Eltern ihrem drei- oder vierjährigen Kind ein Handy in die Hand drücken, damit es ruhig ist?

Daniel Frömbgen: Die Frage ist, was ist die Motivation. Wenn das Kind ruhig sein soll, fände ich es schade, weil ich den Eltern wünschen würde, dass sie Lust und Zeit haben, sich mit dem Kind persönlich zu beschäftigen.

Ich sage an der Stelle nichts, weil ich nicht der Erziehungsberechtigte dieses Kindes bin. Und ich bin auch nicht der Mensch, der als Missionar durch die Welt geht, um anderen Leuten zu erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben.

Die Wissenschaft ist sich nicht einig. Wenn sie relativ populären Forschern wie Spitzer oder Hüther Glauben schenken, dann sagen die, das hat negative Auswirkungen auf die Hirnentwicklung. Es gibt die Ideen, die besagen, Kinder sollten bis zum siebten oder achten Lebensjahr überhaupt nicht mit Bildschirmmedien in Kontakt kommen. Auf der anderen Seite können wir nicht negieren, dass das schlichtweg Lebenswelt ist. Wir sind ständig mit Bildschirmmedien, in welcher Form auch immer, konfrontiert. Zu sagen, wir sorgen dafür, dass Kinder damit gar nicht in Kontakt kommen, ist erstens unmöglich und zweitens wäre es kein Abbild unserer Gesellschaft. Andere Forscher sagen, es geht darum, einen verantwortungsvollen Umgang damit zu erlernen. Und ein medienkompetenter Umgang wäre vielleicht auch ein Teil von Teilhabe an der Gesellschaft.

Das bin ich. Kinder brauchen an manchen Stellen die Unterstützung von erwachsenen Leuten, deren Worte mehr Gewicht haben.

Ja.

Ich habe das Erlebnis gehabt, dass ich eine Hortgruppe von Erst- und Zweitklässlern in einem komplett neuen Setting aufbauen sollte. Der Auftrag war: Machen Sie mal eine komplett neue Gruppe mit komplett neuen Kindern in einem komplett neuen Raum. Dann haben meine Kollegin und ich dagesessen und überlegt, dass wir jetzt hingehen und einen Raum einrichten können und Dinge kaufen, aber letztendlich wäre das unser Raum. Wäre es nicht besser, die Kinder daran zu beteiligen? Wir haben es in einem längeren Prozess mit ihnen gemeinsam gestaltet, und irgendwann habe ich gedacht: Das fühlt sich richtig an, Kinder an Entscheidungen des Alltags, die sie angehen, zu beteiligen. Aber ich hatte keinen fachlichen Background. Ich konnte nicht fachlich argumentieren. Darum habe ich mich auf den Weg gemacht und Kindheitswissenschaften studiert und den Aspekt der Kinderbeteiligung und der Kinderrechte vertieft.

Es gibt keine Kindheit, sondern es gibt Kindheiten. Jeder lebt seine Kindheit völlig unterschiedlich. Das ist abhängig davon, in welchen Zusammenhängen man aufwächst. Eine Kindheit in Papua Neuguinea wird sich anders darstellen als in Deutschland, und selbst wenn man sich eine Kindheit in Deutschland anschaut, wird die sich auf dem Lande anders anfühlen als in der Stadt, und vielleicht in einem sozial benachteiligten Gebiet anders als in einem sozial privilegierten Gebiet.

Es gibt natürlich ein paar Grundannahmen, die wir als Empfehlung geben und ein paar Grundregeln, an denen man sich entlang hangeln kann. Aber Beteiligung von Kindern nach Schema F würde davon ausgehen, dass Kindheit linear ist. Das gibt es aber nicht. Nicht jedes Kind ist im gleichen Alter in allen verschiedenen Aspekten gleich entwickelt, muss es auch gar nicht sein. Wir müssen Beteiligung individuell an die Bedürfnisse und Bedarfe von Kindern anpassen.

Es wäre schön, wenn das selbstverständlich wäre. Kinder in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, einzubeziehen, ist eine Vorgabe des Gesetzgebers. Aber egal wo ich hinkomme in Deutschland, merke ich, dass es durchaus noch Luft nach oben gibt, sowohl im pädagogischen Setting als auch im privaten Setting. Und ich bemerke immer wieder eine Pseudopartizipation.

Kinder an Dingen zu beteiligen, die den Erwachsenen nicht wehtun, die von keiner großen Reichweite sind. Wenn Sie zum Beispiel fragen: Willst Du mit Rot oder Blau malen? An dieser Stelle müssten wir uns unterhalten, was denn wirklich die Dinge sind, die ein Kind im Alltag betreffen.

Zum einen, dass wir sagen, dass wir zwar Macht an Kinder abgeben können, aber niemals die Verantwortung. Das wäre verantwortungsloses Handeln, und wir müssen Beteiligung für Kinder so gestalten, dass diese auch bewältigbar ist. Das Zweite, auf das wir sehr achten, ist: Beteiligung darf nicht das Recht derjenigen werden, die die spitzeren Ellenbogen haben. Wir müssen sie so strukturieren, dass alle Kinder sich einbringen können. Und wir müssen gucken, was können Kinder bewältigen und was können sie nicht bewältigen.

Wir sprechen in diesem Zusammenhang von unterschiedlichen Formen der Beteiligung. Das eine ist eine Frage von Selbstbestimmung und das andere ist eine Form von Mitbestimmung. Die niedrigste Form von Beteiligung ist die Information – ich weiß zumindest, was mit mir passiert, auch wenn ich darauf keinen Einfluss haben kann. Bei Selbstbestimmungsrechten reden wir von allem, was den eigenen Körper betrifft. Das geht los mit dem berühmt berüchtigten Probierhappen. Wer entscheidet eigentlich darüber, ob ich was essen muss, ob ich meinen Teller leer essen muss? Das andere sind Mitbestimmungsrechte, zum Beispiel im Kindergarten: Was machen wir heute mit der Gruppe? Wir müssen auch da Formen finden, wo wir gemeinsame Entscheidungen treffen, weil sich ja auch in einer 20-köpfigen Kindergartengruppe die Interessen nicht immer gleichen. Da geht es darum, wie können wir gemeinsam zu Entscheidungen kommen, die jeder mittragen kann. Das ist im Grunde schon gelebte Demokratie.

Genau, wir können demokratische Verfahren in institutionellen Zusammenhängen auch mit jungen Kindern erleben, indem wir sie an der Lebenswelt beteiligen, indem wir sie an Entscheidungen beteiligen, die sie unmittelbar betreffen. Dafür müssen wir Formen finden, die sie bewältigen können. Demokratie fällt nicht vom Himmel, aber man kann sie im Handeln und Tun lernen.

Man muss die Idee vermitteln, was da entschieden wird, zum Beispiel, welchen Spielplatz wir heute besuchen. Dann muss ich wissen, welche Reichweite hat meine Entscheidung, gilt die für heute oder für die ganze Woche, und ich muss wissen, wie das Entscheidungsverfahren ist. Machen wir das mit Hand heben, legen wir eine Murmel wohin oder krabbel ich auf was zu. Und gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich an der Entscheidung nicht beteiligen? Das sind alles Dinge, die im Vorfeld geklärt werden müssen. Damit die Kinder zu betrauen, würde sie in den meisten Fällen tatsächlich überfordern. Das sind Dinge, die Erwachsene vorstrukturieren müssen.

Spannend wäre es zum Beispiel, darüber ins Gespräch zu kommen: Wo finden Fachkräfte, dass Kinder in den Einrichtungen beteiligt werden sollten und wo haben Eltern möglicherweise Befürchtungen und Ressentiments.

Spätestens, wenn Einrichtungen sagen, dass die Kinder selber entscheiden, ob sie draußen eine Jacke anziehen oder nicht, haben sie die Eltern auf dem Schoß.

Nicht nur erklären, man kann auch in Einrichtungen überlegen, wo kann man Eltern am Alltag einer Einrichtung beteiligen.

Das ist mit Sicherheit nicht einfacher als früher, aber es heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Auch da ist wieder die Frage zu gucken: Was muss ich tun, um es möglich zu machen? Argumente, dass irgendwas nicht geht, finde ich eigentlich immer. Die Kunst besteht darin, anders zu denken. Ich werde kreativ und überlege, was muss ich tun, um es zu ermöglichen. Auch da greift wieder der Aspekt, möglicherweise gibt es Eltern, die das gar nicht wollen, und die Frage: Schließt das Recht auf Beteiligung das Recht auf Nichtbeteiligung ein?

Die Beteiligung wäre eine merkwürdige Beteiligung, wenn wir sie als Zwangsbeteiligung formulieren würden. Dann macht der Aspekt von selbstbestimmten Erfahrungen nicht mehr viel Sinn, und die Frage wäre: Kann ich Beteiligung verordnen? Spätestens dann macht es keinen Spaß mehr.

Zur Person

Daniel Frömbgen (45)

Der Kindheitswissenschaftler Daniel Frömbgen ist staatlich anerkannter Erzieher, zertifizierter Multiplikator für Partizipation in Kindertagesstätten nach den Konzepten „Kinderstube der Demokratie“ und „Mitentscheiden und Mithandeln“ sowie Mitglied im Institut für Partizipation und Bildung Kiel. Am Montag, 13. Mai, spricht er von 15.30 bis 19.30 Uhr im Grasberger Rathaus zum Thema: „Wer hat hier eigentlich das Sagen? - Strukturierte und gelingende Beteiligung als Bereicherung in Kita, Schule und Familie erleben“. Anmeldung: 04298/ 92 92 43 oder E-Mail: projekt.inge@lilienthal.de.