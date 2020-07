Vor fünf Jahren, als dieses Foto entstand, startete der GVN eine erste Kampagne mit dem Schwaneweder Busunternehmer Hinrich von Rahden (rechts). Jetzt sorgt die Werbung für die Küstenautobahn auf einem von-Rahden-Bus erneut für Gesprächsstoff. (gke)

Landkreis Osterholz. Das Schild außen am Linienbus war größer als das VBN-Logo und es fiel Marlies Weidenfeller gleich auf. „A 20 jetzt!“ lautete die simple Forderung nach einem baldigen Bau der umstrittenen Küstenautobahn, die unübersehbar auf der Heckscheibe des 659er-Busses prangte. Das war Mitte Mai und Weidenfeller fuhr mit ihrem Mann im Auto direkt hinter dem Bus durch Schwanewede. Der Fall ließ der Leserin keine Ruhe; politische Statements, gleich welcher Couleur, sollten auf ÖPNV-Fahrzeugen nichts zu suchen haben, so ihre Einschätzung.

Weidenfellers Anruf beim Landkreis als Auftraggeber blieb ohne Erfolg, sodass sie Ende Juni per Mail nachlegte. Immerhin würden Bus und Bahn öffentlich subventioniert, sodass sich die Frage stelle, ob da womöglich der Landkreis die eigene verkehrspolitische Auffassung zum A 20-Bau spazieren fahren lasse. Der Auftraggeber des Werbeaufklebers sei ja auch gar nicht ersichtlich, monierte sie.

Keine 48 Stunden später kam die Antwort aus dem Kreishaus: „Der Aufkleber wurde seitens der Kreisverwaltung nicht gefordert, finanziert oder beauftragt“, heißt es darin. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen Bus der Firma von Rahden, die als Subunternehmerin für die beauftragte Weser-Ems-Bus GmbH fahre. Ein Verstoß gegen vertragliche Regelungen oder die VBN-Richtlinien zur Ausstattung von Fahrzeugen liege augenscheinlich nicht vor. Freilich widerspreche der Inhalt auch nicht der Position einer Kreistagsmehrheit, die im Dezember 2012 eine Resolution pro Küstenautobahn verabschiedet hatte.

Marlies Weidenfeller ließ nicht locker: Was der Kreistag beschlossen habe, sei unerheblich, erwiderte sie dem Sachbearbeiter. „Ich würde mich genauso an einem Aufkleber ,A 20 niemals!' stoßen“, versicherte die frühere Beiratskandidatin der Grünen. Es gehe um die Frage, ob derlei politische Verlautbarungen ohne Nennung der Urheberschaft auf Bussen, die im öffentlichen Auftrag unterwegs sind, gestattet seien. Nun schaltete sie auch die Kreis-Grünen und die Presse ein. Die Grünen-Fraktionschefin Dörte Gedat reagierte noch am selben Tag und schlug sich per Mail auf Weidenfellers Seite: „Meines Erachtens verbietet sich ein derartiger Aufkleber auf einem Schulbus. Politische Werbung hat hier nichts verloren.“

Gedat fühlte sich erinnert an die Werbefolien, die der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt im Wahlkampf auf den VBN-Busse platzieren konnte. Dazu habe es seinerzeit ja auch kein Kreistagsvotum gegeben. Beide Vorfälle hätten auch nichts mit dem sonst üblichen Marketing für Tourismus oder Kultur zu tun, so Gedat. Ihre Forderung an die Verwaltung, die auch an den zuständigen Dezernatsleiter erging: „Sie sollten sich dafür einsetzen, dass der Reisedienst von Rahden die persönliche politische Einstellung zumindest bei der Schülerbeförderung nicht durch diese riesigen Werbeaufkleber kundtun darf.“

Die Grünen-Politikerin spielte damit an auf eine Aktion des Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), dem das Schwaneweder Busunternehmen von Rahden angehört. Der GVN hatte schon 2015 erste Bannerwerbung des Fördervereins „Pro A 20“ an den Bussen zwischen Elbe und Weser anbringen lassen. Für die Grünen-Politikerin ist das bis heute ein Dorn im Auge. Gedat sieht es wie Weidenfeller: Die Firma werde „mit Steuermitteln bezahlt und sollte zu politischer Neutralität verpflichtet werden“.

Politische Inhalt sind erlaubt

Auf Anfrage der Redaktion hin stimmte der Landkreis seine Antwort mit dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und dem VBN-Zweckverband ab, die die Busse durch den Landkreis fahren lassen. Am Ende gab Verwaltungssprecherin Jana Lindemann Auskunft. Demnach gehe alles mit rechten Dinge zu. Für ein Verbot politischer Werbung böten der Vertrag des Landkreises und die VBN/ZVBN-Richtlinien für die Fahrzeuggestaltung keine Handhabe.

Ausgeschlossen sei lediglich die Werbung für alkoholische Getränke, Zigaretten und jugendgefährdende Inhalte. Ansonsten aber seien WEB und von Rahden in der Entscheidung frei, wofür sie die Busflächen zur Verfügung stellen, so Lindemann. Einzige Bedingung: Der Inhalt darf nicht gegen die Interessen des Landkreises als Auftraggeber oder „gegen die allgemein anerkannten Normen von Moral und Ethik“ verstoßen.