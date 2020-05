Wegen Corona wurde der Wertstoffhof in Lilienthal geschlossen. Jetzt geht der Betrieb wieder los. (Lutz Rode)

Lilienthal. Der Landkreis Osterholz und die Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) weisen darauf hin, dass am kommenden Montag, 4. Mai, im ersten Schritt der Wertstoffhof in Lilienthal testweise für private Anlieferungen wieder geöffnet wird. Der Wertstoffhof in Schwanewede soll möglichst zeitnah folgen.

Ab Anfang nächster Woche können Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Osterholz zu den gewohnten Öffnungszeiten montags, donnerstags und freitags von 8 bis 17 Uhr, sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr wieder Wertstoffe und Abfälle auf dem Aso-Gelände Hilligenwarf 16 in Lilienthal abgeben.

Zum Schutz der Besucher und des Personals wurden dafür besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So dürfen sich nur fünf Anlieferer zeitgleich auf dem Wertstoffhof aufhalten und das Fahrzeug nur direkt an der Abladestelle zum Ausladen verlassen. Der Aufenthalt auf dem Gelände soll so kurz wie möglich gehalten werden. Aufgrund der notwendigen Abstandsregeln ist eine Beratung oder Hilfe beim Entladen durch die Mitarbeiter der Aso aktuell nicht möglich. Die Einhaltung der vorgegebenen Regeln ist für einen geordneten Betrieb des Wertstoffhofes unbedingt notwendig. Auch wenn dadurch mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.

Die Öffnung des Wertstoffhofes in Lilienthal ist ein vorsichtiger Versuch, den Bürgern wieder die gewohnten Entsorgungsmöglichkeiten anzubieten. Der Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens Christof von Schroetter weist allerdings darauf hin, dass es wichtig ist, die Personalsituation gut im Blick zu behalten. „Aufgrund von stark erhöhten Abfallmengen bei der Müllabfuhr und auch Anlieferungen im Entsorgungszentrum Pennigbüttel sind schon jetzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrer Belastungsgrenze“, so von Schroetter, „wir wollen mit der geplanten sukzessiven Öffnung der Wertstoffhöfe unter anderem die Situation im Entsorgungszentrum etwas entschärfen, müssen aber auch notwendige Personalreserven bedenken – im Endeffekt hat die Restmüll- und Biomüllabfuhr Priorität.“ Darum seine Bitte: „Überlegen Sie, ob ein Besuch des Wertstoffhofes oder des Entsorgungszentrums wirklich notwendig beziehungsweise die Entsorgung der Abfälle wirklich unaufschiebbar ist.“