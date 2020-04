Die Dorfbesichtigung in Hinnebeck zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" fand 2018 auf einem dekorierten Erntewagen der Landjugend Schwanewede statt. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz hat die Planungen für den neuen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wegen der Corona-Pandemie vorläufig auf Eis gelegt. Nachdem der Ausschuss für Kreisentwicklung bereits grünes Licht für eine Neuauflage gegeben hatte, musste die Verwaltung die Terminplanung mittlerweile über den Haufen werfen. Meldeschluss für die alle drei Jahre stattfindende Schönheitskonkurrenz der Dörfer wäre der 1. Mai gewesen; das Ganze sei nun „auf einen späteren Zeitpunkt“ verlegt worden, teilte Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann auf Anfrage mit.

Aktuell gebe es noch keinen neuen Zeitplan, so Lindemann. Sobald dieser feststehe, werde die Kreisverwaltung darüber informieren. Denn natürlich, so hatte es Dezernent Dominik Vinbruck im Ausschuss betont, sei die Kreisverwaltung grundsätzlich sehr an möglichst vielen Teilnehmer-Dörfern und -Ortschaften interessiert. Im Ausschuss hatte der Kreisbeamte eigens einen „Werbeblock“ in Sachen Dorfwettbewerb eingelegt. Der Kreis wolle vor allem die Ortsvorsteher und Ortsbürgermeister einladen, informieren und ermuntern.

Der Aufwand werde gewöhnlich überschätzt, so Vinbruck. „Es ist schon viel gewonnen, wenn es eine Dorfgemeinschaft gibt, die einfach mal aufschreibt, welche Ziele erreicht wurden und welche angestrebt werden.“ Der Nutzen, so hätten Teilnehmer-Dörfer wiederholt bestätigt, sei enorm - auch dann, wenn es nicht fürs Weiterkommen auf die Bezirksebene reichen sollte. Zuletzt hatten sich Pennigbüttel, Neu Sankt Jürgen, Freißenbüttel und Hinnebeck beteiligt.

Der SPD-Abgeordnete Björn Herrmann pflichtete Vinbruck bei. Er empfehle aber, künftig keine Kreistagspolitiker mehr in die Jury zu berufen. Bei den Bereisungen der Kandidatendörfer gingen immerhin zwei volle Arbeitstage drauf und in den Dörfern könnte ein zu großer Einfluss der Kreispolitik falsch ankommen. Stattdessen sollten sachkundige Bürger die Punktrichter sein und die teilnehmenden Dörfer bewerten. Marie Jordan (CDU) erklärte, sie könne Herrmanns Vorschlag etwas Positives abgewinnen.