In Lilienthal wird über die Gestaltung des Grüns am Falkenberger Kreuz diskutiert. Die CDU/FDP-Gruppe im Gemeinderat schlägt vor, dass Ehrenamtliche zur Tat schreiten könnten und vorher ein Wettbewerb stattfindet. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Für die Umgestaltung der Grünfläche am Falkenberger Kreuz möchte die CDU/FDP-Gruppe im Lilienthaler Gemeinderat Freiwillige gewinnen. Den Ratsleuten schwebt eine Art Wettbewerb vor: Wer eine Idee hat, wie sich das vom Gleisrund der Linie 4 umgebene Grundstück gestalten ließe, könnte daran teilnehmen. Im Baudienste-Ausschuss fand dieser Vorschlag in dieser Woche eine knappe Mehrheit von fünf Ja bei vier Nein-Stimmen. Grüne, Linke und SPD halten es für sinnvoller, wenn alles so bleibt wie es ist.

Die CDU-Fraktion empfindet die vorhandene Wildblumenwiese außerhalb der Blütezeit als wenig attraktiv. Die Verwaltung hatte schon im Juli verschiedene Vorschläge unterbreitet, was man dagegen tun könnte – je nach Variante hätte das Kosten von bis zu 45 000 Euro bedeutet. Die CDU/FDP-Gruppe setzt darauf, dass sich Privatleute oder Vereine finden, die den Platz neu gestalten und pflegen möchten. Die Politik soll entscheiden, wer den Zuschlag für jeweils ein Jahr erhält. Die Kritiker halten den Aufwand für zu groß. Eine dauerhafte Lösung sei so auch nicht gewährleistet.