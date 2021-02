Der Nabu hat im Sommer Fotos gemacht, die die Pflanzen zeigen, die am Falkenberger Kreuz wachsen. Dazu gehören auch Malven, Flockenblumen oder Nelken, auf denen sich Insekten tummeln. (Nabu Lilienthal)

Lilienthal. Während in Lilienthal der erste Schnee liegt, macht sich die Lilienthaler Ratspolitik Gedanken über das Grün am Falkenberger Kreuz. Der Verwaltungsausschuss hat jetzt in nicht-öffentlicher Runde den Wettbewerb auf den Weg gebracht, den die CDU/FDP-Gruppe angeregt hatte. Geht es nach ihren Vorstellungen, sollen Lilienthaler Bürger, Vereine, Institutionen oder Firmen die Umgestaltung der Fläche übernehmen. Wer ein überzeugendes Konzept liefert, soll den Platz ein Jahr lang nach eigenen Vorstellungen gestalten und pflegen. Widerstand kommt von den Grünen, die die jetzige Wildblumenwiese unangetastet lassen wollen. „Wenn man Gutes nicht besser machen kann, sollte man es bewahren“, sagt Fraktionsvorsitzende Erika Simon.

Der aktuelle Bewuchs gefällt nicht jedem Ratspolitiker, ein Eingangstor zur Gemeinde müsste rein optisch mehr hermachen, hieß es aus den Reihen der CDU-Fraktion schon vor längerer Zeit. Ratsfrau Monica Röhr bemängelte die fehlende Blütenpracht besonders im Spätsommer, wenn nur noch verdorrte Halme das Bild bestimmen. Nach der Kritik erarbeitete das Rathaus Vorschläge zur Umgestaltung, die bis zu 45 000 Euro gekostet hätten. Favorit war schließlich eine rund 8000 Euro teure Variante, bei der es vor allem darum gegangen wäre, mitten in der Wendeschleife blühende Büsche einzupflanzen. Alles andere wäre mit viel Aufwand verbunden gewesen, denn für die Wildblumen ist beim Bau der Linie 4 extra ein magerer Boden angelegt worden, der an die Bedürfnisse der Pflanzen angepasst ist. Das Substrat müsste wieder entfernt werden, wollte man dort etwa Bäume hinpflanzen.

Entscheidung im kleinen Kreis

Schon im November hatte die CDU-Fraktion ihre Idee vom Wettbewerb erstmals mündlich im Ausschuss für Baudienste vorgestellt und dafür auch die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit erhalten. Anschließend wurden die 6000 Euro aus dem Gemeindehaushalt gestrichen, die eigentlich für die Umgestaltung in diesem Jahr vorgesehen waren. Der nächste Schritt folgte jetzt mit der Beratung im Verwaltungsausschuss und dem Auftrag an die Gemeinde, einen Wettbewerb vorzubereiten. Auch die Entscheidung über die eingereichten Konzepte soll der Verwaltungsausschuss treffen. Auch dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Grünen-Ratsfrau Erika Simon hält nichts davon, dass der Platz aus rein ästhetischen Gründen umgestaltet werden soll und dabei das bestehende, jedoch noch nicht geschützte Biotop als Lebensraum für viele Insektenarten auf der Strecke bleiben könnte. Verstehen kann sie den Vorstoß auch nicht mit Blick auf den zwischen der Landesregierung, den Umweltverbänden und der Landwirtschaft vereinbarten „Niedersächsischen Weg“, der auch ein Aktionsprogramm zur Förderung der Insektenvielfalt enthält. Das Biotop am Kreisel könne sich gut in dieses Programm einfügen lassen, meint Simon.

Auch die Nabu-Ortsgruppe Lilienthal/Grasberg hält es für wichtig, die ökologisch wertvolle Grünfläche so zu belassen wie sie ist. Schon im August vergangenen Jahres, als die Debatte über die Umgestaltung losging, wandte sich deren Sprecherin Heike Behrens an Bürgermeister Kristian Tangermann, um die Forderung nach einem Erhalt der Blühfläche im Sinne der Artenvielfalt zu unterstreichen. Der Nabu lieferte auch Fotos vom Kreisel, um zu zeigen, was dort an Pflanzen blüht, wächst und gedeiht und wie sehr so manche Wildbiene oder Hummel darauf fliegt.

Die Antragsteller wollen den ökologischen Aspekt gar nicht kleinreden: Natürlich sei es auch möglich, dass sich ökologisch orientierte Gruppen wie der Nabu an dem Gestaltungswettbewerb beteiligen, sagt der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Marcel Habeck.

Bereit zur Beteiligung

Auf die Idee, einen Wettbewerb für Ehrenamtliche oder Firmen auszurichten, kam er nach einer Pflanzaktion im vergangenen Jahr unter der Regie der Freiwilligenagentur. Die rege Teilnahme habe ihm gezeigt, dass viele Lilienthaler bereit seien, sich für ihre Gemeinde einzusetzen und konkret etwas zu tun. Vorteil für die Gemeinde sei, dass sie sich die Ausgaben sparen könne. Dass am Ende der neunköpfige Verwaltungsausschuss darüber entscheidet, welcher Bewerber zum Zuge kommt, hat laut Habeck damit zu tun, dass ein allzu großer Aufwand vermieden werden soll. Den ganzen Gemeinderat damit zu befassen, aus der Bewerberauswahl vielleicht sogar ein Politikum zu machen, oder gar ein zusätzliches Gremium ins Leben zu rufen, wäre aus seiner Sicht nicht angemessen. „Der Verwaltungsausschuss ist klein und übersichtlich. Und jede Fraktion ist dort auch vertreten. Das passt“, sagt Habeck.

Bürgermeister Kristian Tangermann hat den Arbeitsauftrag entgegen genommen. Er rechnet nicht damit, dass am Kreisel bald etwas passiert. Denn bei der Wendeschleife sind Besonderheiten zu berücksichtigen: Werbetafeln mit dem Namen des Sponsors sind an der Landesstraße verboten. Auch gelten wegen der zahlreichen Leitungen strikte Bestimmungen für das Betreten der Gleisanlagen, die die Angelegenheit schwieriger machen als bei üblichen Kreiseln.