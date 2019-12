An dieser und an anderen Ecken des Jan-Reiners-Weges gilt rechts vor links, was die meisten Radfahrer wohl nicht ahnen dürften. Axel Miesner hat zu seiner eigenen Überraschung diese Auskunft vom zuständigen Landesministerium in Hannover bekommen. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Klare Verhältnisse für den Radverkehr in Lilienthal wünscht sich der CDU-Ratspolitiker und Landtagsabgeordnete Axel Miesner. Konkret geht es ihm um die Verkehrssicherheit entlang des Jan-Reiners-Weges und die Vorfahrtsregelung an den diversen Stichwegen, die zur beliebten Radfahrstrecke führen. Insbesondere beschäftigt ihn die Situation in Höhe des Moorhauser Brinks hinter dem Schuhgeschäft in Falkenberg. Miesner hat die Sache im zuständigen Landesministerium rechtlich prüfen lassen und herausgefunden, dass dort wider Erwarten „rechts vor links“ gilt. Nun drängt er darauf, dass durch Hinweise oder Schilder für alle eindeutig zu erkennen ist, dass die Radfahrer auf dem Jan-Reiners-Weg immer Vorfahrt haben. Bisher sei die Anregung in der Gemeindeverwaltung ins Leere gelaufen.

Dass an der Ecke Jan-Reiners-Weg/Moorhauser Brink Handlungsbedarf besteht, hat dem CDU-Politiker ein Unfall zwischen zwei Radfahrern gezeigt: Einer von ihnen war auf einem der schmalen Stichwege am Moorhauser Brink unterwegs. Als er in den Jan-Reiners-Weg einbiegen wollte, kam von links ein anderer Radfahrer. Es kam zur Kollision. „Ob ein Weg schmal ist oder nicht, spielt bei der Vorfahrtsregelung keine Rolle. Es gilt ,rechts vor links'. Entscheidend ist die Beschilderung“, sagt Miesner und beruft sich auf die Auskunft der Juristen im Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in Hannover. Er räumt ein, dass auch ihn die Auskunft überrascht hat: „Jeder, der auf dem Jan-Reiners-Weg unterwegs ist, geht doch davon aus, dass er Vorfahrt hat“, sagt Miesner.

In der Gemeindeverwaltung ist die Angelegenheit bekannt. Man habe die Anregung von Axel Miesner zur Kenntnis genommen, sagt Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider. Im Rathaus schätzt man die Lage jedoch anders ein: Die Zuwegung sei weniger als 2,50 Meter breit und allein schon deshalb kein Radweg. Streng genommen dürfe man dort also nur zu Fuß unterwegs sein. Im Übrigen gelte die Straßenverkehrsordnung, die bekanntlich besagt, dass die Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander zu nehmen haben. Schon deswegen dürfe niemand einfach so und ohne zu gucken auf den Jan-Reiners-Weg einbiegen. Riemenschneider will sich auf die übermittelten Auskünfte des Ministeriums nicht verlassen. So eindeutig sei das alles nicht. Wenn es gewollt sei, müsse die Verwaltung die Sache eingehend rechtlich prüfen lassen. Das koste aber Geld.

Miesners erster Anlauf in der Angelegenheit liegt schon eine ganze Weile zurück. Dass er das Thema jetzt noch einmal aufgegriffen hat, hängt mit dem Geh- und Radwegekonzept zusammen, das der Lilienthaler Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht hat. 30 000 Euro stellt die Gemeinde für die Erarbeitung dieses Konzepts zur Verfügung. „Ich habe dieser Ausgabe in der Erwartung zugestimmt, dass endlich etwas passiert. Es darf nicht dabei bleiben, dass nur Papier bedruckt wird, sondern auch praktisch Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf unseren Wegen erfolgen“, sagt Miesner. Für ihn ist es keine Frage, dass Kommunen für eine attraktive Radinfrastruktur in ihrem Bereich mit verantwortlich sind.

Der CDU-Politiker sieht sein Engagement auch im Zusammenhang mit den Bestrebungen auf Bundes- und Landesebene, den Radverkehr zu stärken. Zudem verweist er auf das "Regionale Mobilitätskonzept Radverkehr”, das der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen, dem auch Lilienthal angehört, erstellt hat. Dieses Konzept zielt darauf ab, in der Region ein verkehrssicheres Netz von Radwegen zu schaffen. Für Miesner spielt der Jan-Reiners-Weg darin als Verbindung von und nach Bremen eine wichtige Rolle.

Auch das Land ist dabei, ein Fahrradmobilitätskonzept für Niedersachsen zu erstellen. 2020 soll es veröffentlicht und danach sollen die darin vorgeschlagenen Maßnahmen abgearbeitet werden. Für den Bau von Bürgerradwegen stellt das Land eine Million Euro zur Verfügung. Die Mittel für den Neubau von Radwegen an Landesstraßen sollen demnach im kommenden Jahr von fünf auf neun Millionen Euro aufgestockt werden, für die Sanierung von Radwegen an Landesstraßen werden im Jahr 2020 erneut zehn Millionen Euro bereitgestellt.

Auf Bundesebene wird die Straßenverkehrsordnung „radverkehrsfreundlich“ verändert, bis 2023 werden 900 Millionen Euro für den Radverkehr bereit gestellt. 660 Millionen Euro davon fließen in ein Förderprogramm Stadt und ein Förderprogramm Land, 125 Millionen steuert der Bund zu investiven Modellprojekten bei und 70 Millionen Euro gibt es zusätzlich für Radschnellwege. Auch an einer Fortschreibung des Nationalen Radverkehrsplans wird gearbeitet. 2021 soll er vom Kabinett beschlossen und dann umgesetzt werden.

Der Lilienthaler Ratsherr Ingo Wendelken (Querdenker) hatte kürzlich angeregt, dass die Gemeinde ein eigenes Geh- und Radwegekonzept erarbeiten lässt - auch mit Blick auf die vielen Fördertöpfe, die in diesem Bereich geschaffen worden sind, um Anreize für Investitionen zu schaffen. Um an die Fördergelder herankommen zu können, sei ein schlüssiges Radkonzept aber oft die Voraussetzung. Wendelken hofft, dass die Gemeinde Lilienthal dadurch die eine oder andere Maßnahme zur Stärkung des örtlichen Radverkehrs trotz der schlechten Finanzlage in die Tat umsetzen kann.