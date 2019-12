Die Lüninghauser Straße. Die Gemeinde Lilienthal möchte erreichen, dass sie als Kreisstraße eingestuft wird. (von Lachner)

Lilienthal. Die Gemeinde Lilienthal will im Frühjahr 2020 den Verkehr auf der Lüninghauser Straße erneut erfassen lassen. Anders als bei der Verkehrszählung vor drei Jahren sollen diesmal Autofahrer stichprobenartig angehalten und nach dem Startpunkt und dem Ziel ihrer jeweiligen Fahrt befragt werden. Hintergrund ist der lang gehegte Wunsch der Gemeinde, die Lüninghauser Straße zu einer Kreisstraße hochstufen zu lassen. Die Befragung soll aufzeigen, welche Rolle die Strecke für den überörtlichen Verkehr spielt. Beim Landkreis Osterholz sieht man derweil keinen Anlass, die Straße unter die Fittiche zu nehmen (wir berichteten). Das bekräftigte Verkehrsdezernent Dominik Vinbruck vor einigen Tagen gegenüber der WÜMME-ZEITUNG.

Auch wenn die Einstufung von Straßen eine reine Verwaltungsangelegenheit ist, wird das Verfahren in den Reihen der Politik aufmerksam verfolgt. Der Lilienthaler SPD-Ratsherr Rolf Nordmann macht sich seit Jahren dafür stark, dass aus der Lüninghauser eine Kreisstraße wird. Seine Fraktion gab 2014 den Anstoß, das Thema wieder aufzugreifen, das in den 90er Jahren schon mal diskutiert worden war, dann aber in Vergessenheit geriet. Aus Sicht von Nordmann sprechen alle Fakten dafür, dass es zu einer Umstufung kommen muss. Die Entscheidung, so betont der SPD-Planungsfachmann, sei keine Ermessenssache. „Darüber kann man nicht streiten“, sagt er.

Nordmann verweist auf das Verkehrsgutachten von 2016: 3300 Fahrzeuge täglich wurden auf der Lüninghauser Straße damals erfasst. Schon allein diese Zahl zeige, dass über die Lüninghauser Straße nicht nur der örtliche Verkehr abgewickelt wird, sagt Nordmann. Der Landkreis stellt dagegen die Aussagekraft des Gutachtens infrage. Es reiche nicht aus, allein die Kennzeichen der Autos zu erfassen und daraus Rückschlüsse auf die Bedeutung für den überörtlichen Verkehr zu ziehen. Dies hatte der Landkreis der Gemeinde auch so mitgeteilt, als er im September 2018 das Ansinnen der Gemeinde auf eine Hochstufung ablehnte. Mit dem Auftrag für ein neuerliches Gutachten will die Gemeinde genau diese Kritik aufgreifen. „Die Absage des Landkreises und die Forderung nach einer qualifizierten Verkehrsbefragung lässt für die Gemeinde eine Tür offen. Diese Möglichkeit wollen wir nutzen“, sagt Rolf Nordmann.

Den Verweis des Landkreises auf das bestehende Kreis- und Landesstraßennetz, das aus seiner Sicht völlig ausreicht, stuft Rolf Nordmann eher als „Nebelkerze“ in der Debatte ein. Im Gesetz werde allein die Bedeutung einer Straße für den Verkehr als Kriterium für die Einstufung genannt. Und da sei angesichts der Verkehrsdichte klar, dass die Strecke längst eine Funktion als überörtliche Verbindung übernommen habe. Im Übrigen lasse der Landkreis außer acht, dass für Autofahrer, die aus Tarmstedt kommen und in Richtung Bremen-Nord fahren wollen, das bestehende Kreisstraßennetz nichts anbiete. Zudem sei mit dem Landkreis Anfang der 90er Jahre vereinbart worden, die Wirkung der damals noch geplanten Umgehungsstraße abzuwarten. Jetzt, wo es die Entlastungsstraße gebe, zeige sich, dass von ihr eine „Sogwirkung“ für den Verkehr ausgehe, was sich am erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Lüninghauser Straße bemerkbar mache. Aus Sicht von Nordmann will der Landkreis mit all seinen Argumenten verhindern, dass es zu einer Hochstufung zur Kreisstraße kommt, auch weil er den finanziellen Aufwand scheut, der auf ihn als Straßenbaulastträger zukommen könnte.