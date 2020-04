Sascha Ivanovits und Carolin Dierks aus Lilienthal wollen in diesem Jahr heiraten. Die Feier haben sie unter anderem wegen der Kontaktbeschränkungen auf nächstes Jahr verschoben. (Andree Huckemeyer)

An der Weser unter freiem Himmel wollte Sascha Ivanovits seine frisch angetraute Ehefrau küssen. Eine Traurednerin sollte das Glück der beiden in Worte fassen, ehe 80 Freunde, Bekannte und die Familie ausgelassen feiern. Es kommt wohl anders. Sascha Ivanovits und Carolin Dierks aus Lilienthal werden am 11. Juli vielleicht allein mit einem Standesbeamten in ihre Ehe starten. Die Hochzeitsparty haben sie auf 2021 verschoben.

Heiraten in Zeiten von Covid-19, das heißt vor allem: keine Gäste, viel mehr planen und immer wachsam bleiben, denn von einer Woche auf die nächste könnte der Gesetzgeber neue Vorschriften erlassen. Sascha Ivanovits und Carolin Dierks trifft es noch härter. „Wir hatten ursprünglich vor, im Hotel Strandlust in Vegesack zu heiraten“, sagt Sascha Ivanovits. Das Hotel habe Insolvenz angemeldet.

Das Brautpaar nimmt die Situation gelassen: „Wir heiraten nicht, um zu feiern, wir feiern, weil wir heiraten“, sagt Sascha Ivanovits. „Deshalb haben wir uns entschieden: Die standesamtliche Hochzeit soll trotz allem stattfinden.“ Und weil das Paar nicht abschätzen kann, wann und ob der Gesetzgeber große Feiern in diesem Jahr noch erlaubt, hat es die Feier sicherheitshalber auf 2021 verschoben.

Hochzeitstorte schon bestellt

Noch einmal umdisponieren zu müssen, wäre schade. Das Menü war zusammengestellt, die Hochzeitstorte bestellt. „Die Inhaberinnen der Konditorei waren total nett, wir können den Auftrag ins nächste Jahr schieben“, sagt Ivanovits. Und das, obwohl dem Start-Up Vanilla Instinct mit Café in Worpswede nach Angaben von Mitinhaberin Mona Warnecke zurzeit viele Aufträge wegbrechen. Allein im Mai seien geschätzt 15 Hochzeitstorten im Wert zwischen jeweils 300 und 500 Euro abgesagt worden.

„Zurzeit bekommen wir gar keine Aufträge für Hochzeitstorten“, so Warnecke. Im April, sagt sie, habe ein Brautpaar eine kleine, zweistöckige Hochzeitstorte für zwei Personen geordert. Cassis mit weißer Schokolade. „Zum Teil schon angezahlte Aufträge sind auf später in diesem Jahr oder nach 2021 verlegt worden.“ Spuren hinterlässt die Corona-Krise auch im Lilienthaler Brautmodengeschäft Marilo. „Durch die vielen verschobenen Feiern erlebe ich hier gerade sehr ruhige Momente“, sagt Inhaberin Maria Reiss. „Normal wäre ich jetzt dabei zu nähen und vorzubereiten, es wäre die Hauptzeit für Hochzeits- und Abendgarderobe.“ Stattdessen hat die gelernte Schneiderin nur wenige Termine für Anproben vergeben. „Eine Katastrophe“, sagt Reiss.

Carolin Dierks ist vorbereitet. Ihr Hochzeitskleid hängt bereits im Kleiderschrank. Sascha Ivanovits möchte mit seinem Anzug noch einmal zur Anprobe. „Unsere Hochzeitsreise haben wir, Gott sei Dank, noch nicht geplant“, sagt er. Wie Sascha Ivanovits und Carolin Dierks müssen viele Heiratswillige improvisieren. Die einen verschieben ihre Trauung, die anderen die Feier.

Und dann gibt es jene, die so schnell wie möglich heiraten wollten, sagt Ute Höppner, Standesbeamtin der Samtgemeinde Tarmstedt. Als sich abzeichnete, dass eine Kontaktsperre verhängt wird, habe ein Paar seine Hochzeit gut zwei Wochen vorgezogen – wohl aus Angst, dass das Heiraten danach nicht mehr möglich ist. „Ich bekam 8 Uhr den Anruf, um 11 Uhr standen die beiden mit zwei Trauzeugen vor mir“, sagt Höppner, die keine Zeit hatte, sich in Schale zu werfen. In Jeans nahm sie das Eheversprechen ab. „Das Paar war glücklich.“

Vorgezogene Hochzeiten gab es auch im Rathaus Worpswede. Dietmar Höhn ist dort als Leiter des Fachbereichs Finanz- und Ordnungswesen unter anderem für den größten Standesamtsbezirk im Landkreis Osterholz, den Bereich Lilienthal, Worpswede und Grasberg, zuständig. „Auch bei uns haben einige Paare bis März Trauungen vorgezogen“, sagt er. „Ich gehe davon aus, dass da auch der Gedanke hintersteckte, dass beide abgesichert sind, falls einer sich ansteckt und nicht wieder gesund wird.“

Doch auch die Standesbeamten denken neu. Auch sie müssen jetzt Abstand halten. Traugespräche finden deshalb am Telefon statt. Schnell verworfen haben die Standesbeamtinnen in Worpswede den Gedanken an eine Plexiglasscheibe im Trauzimmer als Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus. „Wir haben einfach den Tisch im Trauzimmer längs aufgestellt“, sagt Dietmar Höhn, „so halten wir drei Meter Abstand“.

In kleiner Runde werden sich auch Sascha Ivanovits und Carolin Dierks das Ja-Wort geben – mit viel Rücksicht auf die älteren Gäste. „Vielleicht tragen wir auf unserem Hochzeitsfoto Mundschutz mit Herzchen“, ulkt Ivanovits, lacht und wird wieder ernster. „Schön wäre, wenn wir essen gehen könnten.“ Traurig darüber, dass seit dem Heiratsantrag Mitte vergangenen Jahres vieles anders kommt als gedacht, sind er und seine zukünftige Ehefrau nicht. „Uns ärgert eher, dass wir und unsere Freunde so viel Zeit in die Vorbereitungen gesteckt hatten“, sagt Ivanovits.

Er blickt nach vorn. Schwierig wird die erneute Suche nach einem Saal. „Viele Lokalitäten sind für 2021 insbesondere an den Sonnabenden schon ausgebucht“, weiß Standesbeamter Dietmar Höhn. Johann Lütjen vom Grasberger Hof hat in diesem Jahr bereits fünf Hochzeiten auf einen späteren Zeitpunkt datiert. „Einige Paare warten ab, zwei suchen noch einen neuen Termin.“ Abgesagt wurde laut Lütjen noch keine Feier. Auch die von Sascha Ivanovits und Carolin Dierks wird stattfinden: „Wir verschieben die Feier, wohlwissend, dass wir nächstes Jahr feiern werden und die Hochzeit genießen können“, sagt Ivanovits. Vielleicht gibt es dann statt des abgesagten Junggesellenabschieds einen Altgesellenabschied.

Zur Sache

Hochzeit trotz Kontaktsperre

Bei Trauungen in der Samtgemeinde (SG) Tarmstedt sind vier anwesende Personen erlaubt. Im April notierte das Standesamt drei Hochzeiten: zwei sind verschoben worden, eine wurde vorgezogen. Im Mai sollen vier Trauungen stattfinden. Abgesagt oder verschoben wurde keine. An den Trauungen im Worpsweder Rathaus dagegen dürfen derzeit aus Platzgründen nur das Brautpaar und der Standesbeamte, notfalls noch ein Kleinkind teilnehmen. Auf Wunsch macht die Standesbeamtin Fotos, Fotografen sind nicht zugelassen.

2019 sind im Worpsweder Rathaus 194 Paare getraut worden, in diesem Jahr könnten es genauso viele werden. Bislang gibt es 73 Anmeldungen und ca. 90 Reservierungen, 24 Ehen wurden bereits geschlossen. Zwei Trauungen sind ins nächste Jahr verschoben worden. Viele derer, die ab Mai heiraten wollen, überlegen laut Fachbereichsleiter Dietmar Höhn, ihre Trauung auf 2021 zu verschieben. Doch insbesondere die Sonnabendtermine sind schon bis in den September vergeben. „Wir wollen deshalb zusätzliche Sonnabendtermine anbieten“, kündigt er an.

Das Land Niedersachsen empfiehlt den Standesämtern indes, kulant zu sein. Bislang waren Anmeldungen zur Eheschließung ein halbes Jahr gültig, ehe sie neu beantragt werden mussten. „Die Anmeldung zur Eheschließung ist jetzt bis zu einem Jahr gültig“, sagt Dietmar Höhn von der Gemeinde Worpswede. Wird die Hochzeit wegen der Kontaktsperre nach Infektionsschutzgesetz verschoben, will das Standesamt der SG Tarmstedt auf die erneut fälligen Gebühren in Höhe von 40 Euro verzichten, sagt Standesbeamtin Birgit Grabau und begründet: „Die Menschen sollen keinen finanziellen Nachteil haben.“