Altenpfleger Marco Gutsche arbeitet im Buschhausener Seniorenheim Senator, normalerweise in Schutzkleidung. Die hatte er für den Fototermin abgelegt. (Carmen Jaspersen)

Landkreis Osterholz. Marco Gutsche hat einen Job, der gegenwärtig kein leichter ist. Die FFP2-Maske kann er nur selten den ganzen Arbeitstag über ablegen. „Das Atmen fällt einem doch schwer, und häufig bekommt man davon Kopfschmerzen, die auch am Abend nicht aufhören.“ Dazu die täglichen Corona-Tests, notwendig, aber deshalb nicht weniger nervig. Trotzdem hat der 30-jährige Osterholz-Scharmbecker seine Berufswahl nie bereut. Nach seiner Ausbildung zum examinierten Altenpfleger arbeitet er im Seniorenheim Senator in Buschhausen. „Ich bin froh, dass ich einen Beruf mit Zukunft erlernt habe. Ich kann einfach gut mit älteren Menschen umgehen, und die Arbeit in einem Team mit anderen motivierten jungen Menschen macht mir richtig Spaß.“

Es sind aber auch Arbeitstage, die Marco Gutsche gerade in diesen Tagen bisweilen sehr unter die Haut gehen. In der kleinen Einrichtung (30 bis 40 Bewohner) hat es bislang noch keinen Corona-Fall gegeben, doch mit dem Risiko bleibt auch immer die bedrückende Sorge präsent, dass sich eines Tages trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einer der alten Menschen oder der Beschäftigten infizieren könnte. „Man weiß nicht, wie man mit einer solchen Erfahrung umgehen, wie man damit fertig werden würde.“

Er sieht aber nicht in der Angst vor dem Virus das Hauptproblem für die Heimbewohner, sondern in der Vereinsamung. „Natürlich versuchen wir denen – soweit möglich – den Kontakt zu den Angehörigen zu ermöglichen. Aber das geht derzeit eben hauptsächlich über das Telefon, weil Besuche nur mit Test und unter strikter Einhaltung der Hygieneauflagen erlaubt sind", sagt Marco Gutsche.

Die Beschäftigten im Seniorenheim versuchen, diese Lücke zu schließen, soweit es ihnen möglich ist. „Wir müssen viel reden und Trost spenden. Zum Glück ist genügend Personal und damit auch Zeit dafür da, vielleicht der Vorteil einer kleinen Einrichtung.“ Er ergreife auch schon mal die Hand eines seiner Schützlinge, auch wenn die Vorstellung davon etwas surreal erscheint, wenn man daran denkt, dass der junge Mann mit Schutzkleidung, Maske und Handschuhen ins Zimmer kommt, um Getränke und Essen zu bringen – eine Szene wie aus einem schlechten Katastrophenfilm. Inzwischen hätten sich nach dem Schrecken des vergangenen Frühjahres die meisten Bewohner an solche „Rüstungen“ gewöhnt. Allerdings gebe es Demenzerkrankte, die sich bis heute schwer täten, mit den Begleiterscheinungen der Pandemie zurechtzukommen.

Privat kaum Außenkontakte

Die Fürsorge für die Seniorenheimbewohner endet keineswegs mit dem Feierabend. Der Altenpfleger hat mit Rücksicht auf die teilweise hochbetagten und vorerkrankten Menschen auch seine privaten Kontakte stark heruntergefahren – aus Furcht, dass er das Virus in sein berufliches Umfeld tragen könnte. Auch er lebt gewissermaßen in einer „Blase“, die sich auf die eigene kleine Familie beschränkt. „Natürlich ist das manchmal sehr schwer, aber meine Verwandten und Freunde haben dafür Verständnis. Den Kontakt halte ich vorwiegend über das Telefon“, so der 30-Jährige, der eigentlich ein überaus geselliger Typ ist. Er war Mannschaftssportler, hat bis vor kurzem Fußball gespielt, beim ATSV Scharmbeckstotel und beim VSK Osterholz-Scharmbeck.

Der Osterholz-Scharmbecker hatte von jeher eine enge Bindung zu seinen Großeltern. Eine seiner Omas, sie ist 86, gehört zu den Bewohnern der Buschhausener Einrichtung. Es hat aber trotzdem eine Zeit der Orientierung gebraucht, bis er sich für den Pflegeberuf entschied. Als er seinen Bundesfreiwilligendienst in der „Bettenzentrale“ des Osterholzer Kreiskrankenhauses leistete, wurde ihm klar: „Ich kann gut mit älteren Menschen.“

Über den sogenannten Zweiten Bildungsweg holte Marco Gutsche zunächst in Bremen seinen Hauptschulabschluss nach. An den Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck (BBS OHZ) erlangte er dann mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsfachschule Pflegeassistenz den Zugang zur Altenpflegeausbildung, die er – ebenfalls an den BBS OHZ – problemlos abschloss. Der Bereichsleiter des Gesundheits- und Pflegebereichs der BBS OHZ, Olaf Schlüter, ist beeindruckt vom Werdegang des jungen Mannes: „Es ist wirklich bewundernswert, wie Herr Gutsche zielstrebig den Weg zu seinem Traumberuf verfolgt hat.“

Bei der zweijährigen Ausbildung zum Pflegeassistenten verbrachte Gutsche jeweils drei Wochentage in der Schule und lernte zwei Tage im Betrieb. Bei der dreijährigen Ausbildung zum examinierten Altenpfleger war das Verhältnis umgekehrt. Zwei bis vier Tage in der Woche wurde er vom Seniorenheim Senator beschäftigt und bezahlt.

Zum Thema Bezahlung fällt dem Osterholz-Scharmbecker übrigens ein, dass es im vergangenen Frühjahr zwar ein gutes Gefühl gewesen sei, so viel Anerkennung für die Arbeit in der Pflege zu bekommen, „doch wirkliche Vorteile gebracht hat es uns nicht, dass wir von den Medien in den Mittelpunkt gerückt wurden“. Er komme mit seinem Gehalt aus, doch die Vergütung müsse aufgebessert werden, wenn man mehr Personal für diesen wichtigen Dienst am Menschen gewinnen wolle.

Praktika in Spanien und Salzburg

Der gebürtige Berliner hat im Rahmen seiner Ausbildung zwei vierwöchige Auslandspraktika absolviert, an der spanischen Südostküste nahe Alicante und in Salzburg. Große Unterschiede zu seinen in Deutschland gemachten beruflichen Erfahrungen sind ihm nicht aufgefallen. Den Aufenthalt in Spanien – in einer sehr großen Residenz mit vielen deutschen Bewohnern – hat er als einen „sehr entspannten“ abgespeichert. Und von der Mozartstadt hat sich ihm ein Erlebnis aus dem Freizeitbereich ganz besonders tief ins Gedächtnis gegraben: Die atemberaubende Fahrt mit der Standseilbahn auf die Festung Hohensalzburg und der von dort gewährte Tiefblick in die österreichische Residenzstadt.

Olaf Schlüter begrüßt es, dass den Auszubildenden in den Pflegeberufen die Möglichkeit geboten wird, „einmal auch über den inländischen Tellerrand hinauszublicken“. Er hofft, dass möglichst viele Menschen dem Beispiel Gutsches folgen. „Gut ausgebildete und professionelle Pflegekräfte werden in unserem Landkreis wie in ganz Deutschland dringend gebraucht.“

Weitere Informationen

Wer eine Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich machen möchte, kann sich noch bis zum 1. März für eine Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen Osterholz (BBS OHZ) anmelden. Weiterführende Informationen sind über das Sekretariat der Schule (Telefon: 0 47 91 / 94 130) oder auf der Homepage (http://www.bbs-ohz.de) erhältlich.