Das Amtmann-Schroeter-Haus von hinten, von der Gartenseite aus betrachtet. Auf dieser Seite liegt heute der Haupteingang. (Foto: CARMEN JASPERSEN)

Es versteckt sich hinter einer Hecke und hohen Bäumen, und drinnen fühlt man sich fast wie in Dornröschens Schloss, obwohl man sich direkt an der Hauptstraße befindet, die zwischen den Einmündungen von Klosterstraße und Konventshof auch zu Corona-Zeiten einer der belebtesten Orte Lilienthals ist. In dem alten Fachwerkhaus, das den Namen „Amtmann-Schroeter-Haus“ trägt, hört man durch die doppelten Fenster kaum etwas davon, aber man kann sich von ihm selbst Geschichten erzählen lassen. Dabei helfen Almut Gellendin-Gieschen, die Geschäftsführerin des Hauses, das heute der Seniorenarbeit dient, und Enno Hartmann, Zweiter Vorsitzender der Stiftung, der das Haus gehört. Was die beiden nicht wissen, findet man mit einigem Spürsinn in diversen Archiven – über 200 Jahre Ortsgeschichte leben hier fort, darunter auch einige Legenden, die sich inzwischen als falsch herausgestellt haben.

Der Türbalken über der Grootdöör, der großen Tür im vorderen Giebel niedersächsischer Bauernhäuser, ist für Heimatforscher eine feine Sache. Meistens verrät er die halbe Hof- und Familiengeschichte, zumindest ihre Anfänge. Bei dem Haus Nummer 63 in der Hauptstraße von Lilienthal wird man aber nicht recht klug aus der Inschrift. Sie lautet: „Anno 1791. Herr es ist ja deine Gabe, und ein Zeichen deiner Gunst, was in dieser Welt ich habe, schütze doch für Feuersbrunst und für andere Unglücksfälle, alles Herr ich dir heimstelle.“ Das ist alles, ein Bauherr wird nicht genannt.

Jeder Lilienthaler weiß natürlich, dass das Amtmann-Schroeter-Haus einstmals dem Amtmann Johann Hieronymus Schroeter gehörte, denn sonst wäre es ja nicht nach ihm benannt worden. Und Schroeter ist ein wenig der Nationalheilige des Ortes – manchmal schaffen das sogar Verwaltungsoberhäupter. Das war Schroeter nämlich ab 1782, als Oberamtmann hatte er eine Position inne, die einem heutigen Landrat in Niedersachsen entspricht. Er war aber außerdem noch Astronom. Man mag es heute kaum glauben, aber in Lilienthal, damals ein Dorf mit 70 Häusern zwischen Bremen und dem Teufelsmoor, stand die zweitgrößte Sternwarte der Welt. Nur das Teleskop von Wilhelm Herschel im englischen Slough war noch größer. Im Amtsgarten zwischen dem Amtshaus und der Klosterkirche entdeckte 1804 Karl-Ludwig Harding den Asteroiden Juno.

Schroeter wohnte damals im Amtshaus, seine 15 Jahre ältere Schwester führte ihm den Haushalt. Aber ganz ledig war der Amtmann nicht. Er lebte mit Ahlke Lankenau zusammen, Bauerntochter vom Hof Oberende 1 im heute zu Lilienthal gehörenden Sankt-Jürgensland. Wahrscheinlich wegen des großen Standesunterschiedes heiratete er sie nie, aber 1786 wurde der gemeinsame Sohn Johann Friedrich geboren. Und sollen die Leute doch reden, wie sie wollen! Schroeter wollte seine Ahlke und seinen Sohn in der Nähe haben, deshalb baute er 1791 für sie ein Haus an der Hauptstraße. Soweit die Überlieferung bis vor etwa zwei Jahrzehnten.

Wenn man sich aber von Almut Gellendin-Gieschen und Enno Hartmann das Haus zeigen lässt, hat man mehrere Gelegenheiten, stutzig zu werden. Der heutige Haupteingang liegt an der rückwärtigen Giebelseite zum Garten hin, außerdem gibt es eine kleine Seitentür. Aber unter dem Türbalken am vorderen Giebel befindet sich keine Tür, und das Fachwerk sieht auch nicht so aus, als wäre dort jemals eine Tür gewesen. Außerdem hat das Haus hinter dem Vordergiebel heute zwar ein großes Zimmer, es ist aber deutlich zu sehen, dass sich in der Mitte früher eine Wand befand. Auch die Raumeinteilung im Inneren ist anders als in niedersächsischen Bauernhäusern, obwohl es auch hier eine große Diele gibt, sogar mit einem höchst ehrwürdigen Schrank, der mit seinen Schnitzereien ein Kunstwerk für sich ist. „Das ist ein Augsburger Dielenschrank von 1600, ein Erbstück von meinem Onkel“, sagt Almut Gellendin-Gieschen stolz, die ihn dem Haus als Leihgabe überlassen hat. Von der hinteren Tür läuft man rechterhand direkt auf die Treppe zu, im ersten Stock befinden sich hinter Türen mit Klinken aus echtem Hirschhorn einige Zimmer, eines davon so winzig, dass es mit einem Tisch, zwei Stühlen und einem Schrank fast ausgefüllt ist. Ob das die Dienstmädchenkammer war? Wenn man einen Stuhl herausnehmen würde, würde vielleicht noch ein Bett hineinpassen.

Warum nennt der Türbalken keinen Namen, warum befindet sich darunter keine Tür, dafür auf der Rückseite, und warum scheint der Grundriss des Hauses in einigen Teilen um 180 Grad gedreht zu sein? Diese Frage stellte sich der Verfasser dieses Artikels schon, als er 1999 für die „Wümme-Zeitung“, die Lilienthaler Regionalausgabe dieser Zeitung, eine Serie über Baudenkmäler schrieb. Nach einigem Suchen förderte der Heimatforscher Wilhelm Dehlwes damals aus seinem unerschöpflichen Archiv, in dem nur er allein sich auf Anhieb zurechtfand, eine handschriftliche Notiz zutage, deren Quelle nicht mehr zu ermitteln war: Schroeter kaufte 1806, als sein Sohn immerhin schon 20 Jahre alt war, den Erbenzinshof „Hohes Land“. Diese 40 Morgen, auch „Hohes Feld“ genannt, waren herrschaftliches Saatland, ehemals im Besitz des Lilienthaler Klosters, dann des schwedisch-hessischen Königshauses, seit 1719 kurhannoverscher Besitz.

Die Fläche zog sich im Süden bis zur heutigen Straße Klepperhof hin, im nördlichen Zipfel stand das Haus, das 1791 gebaut worden war. Dort lebte von nun an Ahlke Lankenau mit dem gemeinsamen Sohn Johann Friedrich. Am 21. April 1813 zündeten napoleonische Soldaten in der irrigen Annahme, sie seien von Lilienthaler Bürgern beschossen worden, den gesamten Ort an. Von den 70 Häusern, aus denen Lilienthal ohne die heutigen Ortsteile Trupe, Moorhausen und Falkenberg bestand, blieb nur ein Dutzend von den Flammen verschont, darunter das Amtmann-Schroeter-Haus. Heute ist es abgesehen von der Klosterkirche das älteste Gebäude des Kernorts Lilienthal. Dass es von Schroeter nicht gebaut, sondern für seine Zwecke umgebaut wurde, ist inzwischen auch in der Broschüre der Stiftung zu lesen.

Noch viel mehr findet sich darin. Das Haus dient nämlich heute als Sitz der Lilienthaler Seniorenarbeit, die die Gemeinde der Stiftung gegen eine Kostenbeteiligung übertragen hat. Die Stiftung wurde von Helmut und Ottonie Möhlenbrock gegründet, den Inhabern der heute nicht mehr existierenden Ozet-Kabelfabrik, als das bis dahin als Wohnhaus dienende Haus zum Verkauf stand. Damit reagierten sie auf einen Wunsch des ehemaligen Gemeindedirektors Wilhelm Otten, damals Vorsitzender des Seniorenbeirats, der meinte: „Wir brauchen ein Haus für die Senioren.“

Das Haus stand zwar unter Denkmalschutz, war aber ziemlich verwohnt. „Wenn es an einen Investor verkauft worden wäre, wären bis an das Haus heran neue Wohnhäuser gebaut worden“, sagt Enno Hartmann. Nach der Renovierung wurde das Amtmann-Schroeter-Haus 1993 eröffnet. „Heute zählen wir 15 000 Besuche im Jahr“, sagt Almut Gellendin-Gieschen – Seniorenfrühstück, Sprach- und Computerkurse, Bridgeabende, freies Chorsingen, Beratungen und vieles mehr. Wenn nicht gerade wegen einer Pandemie geschlossen ist, herrscht also ziemlich viel Leben in dem kleinen Dornröschenschloss.