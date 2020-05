Trainer Marcell Schmidt (l.) gibt der Sportlerin Tipps. Clubmanager Kolja Schnaars beobachtet die Szene im Hintergrund. (Carmen Jaspersen)

Die Corona-Regeln stehen auf einem Kundenstopper direkt am Eingang: Zwei Meter Abstand halten, Handtuchpflicht, Hände desinfizieren, Geräte vor und nach der Nutzung desinfizieren, den Pfeilen folgen. Nach zehn Wochen Corona-Pause hat das Fitnessstudio Viva an der Lilienthaler Hauptstraße wieder geöffnet. Clubmanager Kolja Schnaars ist froh, dass es wieder losgeht. 2000 Mitglieder hat das Studio nach eigenen Angaben. Normalerweise kommen etwa 100 Sportler am Tag, jetzt sind es etwa die Hälfte.

Schnaars reicht die Sprühflasche mit dem Desinfektionsmittel über den Tresen. „Jeder muss sich vor dem Betreten des Studios die Hände desinfizieren“, sagt er und trägt selbst einen Mundschutz. Die Sportler müssen keine Maske tragen, aber zwei Meter Abstand halten. Ohne Handtuch dürfen sie nicht an die Geräte. Die meisten bringen ihre Getränke selbst mit, auch wenn diese eigentlich im Mitgliedsbeitrag enthalten sind. Wer nichts dabei hat, bekommt ein Getränk gereicht. Selbstbedienung war vor Corona.

Leonie Schiphorst wohnt um die Ecke vom Studio. An diesem Mittwoch ist sie das erste Mal wieder da. „Das war schon ungewohnt ohne Studio“, sagt die Studentin. Von zu Hause aus kann sie das Viva sehen. Wochenlang war da nichts los. „Schon komisch diese Leere“, sagt die 22-Jährige. Seit zweieinhalb Jahren besucht sie das Fitness-Studio. Gern wäre sie in den Semesterferien an die Geräte gegangen, aber das war aufgrund der Pandemie nicht möglich. Stattdessen hat sie einen Ferienjob gemacht. „Im Einzelhandel. Das war mein Sport“, lacht sie und weiß jetzt, wie anstrengend das ist.

Kolja Schnaars zeigt der Besucherin die schwarzen Pfeile auf dem neuen Fußboden. „So stellen wir sicher, dass sich die Leute nicht entgegenlaufen“, erklärt er. Die Einbahnstraße führt wie eine Acht durch den großen Raum. Der Club hat die Corona-Pause genutzt, um das Studio zu renovieren und neue Geräte anzuschaffen. „Nach fünf Jahren musste das mal sein“, sagt Schnaars. Sorge, dass das Viva die Zwangspause nicht übersteht, hatte er nicht. Allerdings musste auch das Lilienthaler Fitness-Studio seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

Spaziergang statt Training

Marcell Schmidt ist einer der Trainer im Studio. Der 26-Jährige aus Lilienthal fand die Zeit ohne Arbeit „ganz schön langweilig und eintönig“. Zu Hause trainiert hat er nicht. „Ich bin spazieren gegangen“, erzählt er. Jetzt freut er sich, dass er wieder arbeiten kann. Der Mundschutz ist für den Mitarbeiter „nervig, aber so können wir die Kunden schützen“. Er trägt die Maske immer dann, wenn er ein Gerät erklärt oder jemandem näher als zwei Meter kommt.

Alicia Huxoll ist aus Oberneuland nach Lilienthal zum Training gekommen. Der 14-Jährigen hat das Fitness-Studio gefehlt. „Das Workout auf Youtube kann das Training im Studio nicht ersetzen“, meint sie. Über den Video-Kanal hatte auch das Studio Trainingseinheiten online gestellt. „Die Reichweite war noch nie so groß wie in den letzten zehn Wochen“, berichtet der Clubmanager. Vor allem über Facebook habe er die Lilienthaler erreicht, aber auch über Mails hat er Kunden auf dem Laufenden gehalten.

Die ersten, die kommen, sind vor allem Jüngere. „Die Älteren gehören zur Risikogruppe und sind noch vorsichtig“, weiß Schnaars. Vor allem die über 80-Jährigen bleiben noch zu Hause. Viele hätten ihren Clubbeitrag in der Corona-Zeit gespendet. „Da war ganz viel Unterstützung da“, bedankt sich Schnaars bei den Sportlern. Umgekehrt konnten diejenigen, die den Beitrag aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit nicht zahlen konnten, unkompliziert raus aus dem Vertrag. Andere haben eine Gutschrift erhalten und diese an Freunde oder Verwandte verschenkt – für die Zeit nach Corona. „Das bringt uns natürlich neue Mitglieder“, freut sich der Clubmanager.

Finn Gerstmann richtet sich die Gewichte für das Krafttraining ein. Das Handtuch liegt bereit. Der 25-Jährige studiert bei der Bundespolizei. Er will sich fit halten. „Das geht im Studio besser als zu Hause“, meint der Lilienthaler. Die Auswahl der Geräte sei einfach größer.

Ein Stück Normalität

Sven Jahnke hat sein Training bereits absolviert. Er hat sich wegen der Schließung zwar extra eigene Geräte für zu Hause angeschafft, doch jetzt kommt er wieder ins Studio, noch vor der Arbeit. Für ihn bedeutet das vor allem ein Stück Normalität. „Trainieren kann man auch zu Hause, aber es ist eben nicht dasselbe“, sagt er, legt das Handtuch zusammen und macht sich auf den Weg.

Duschen dürfen die Clubmitglieder noch nicht wieder im Studio. Das verbieten die aktuellen Hygieneregeln. Das Solarium sei allerdings schon wieder geöffnet, berichtet der Clubmanager, aber auch dort gibt es Regeln. So dürfen die Kunden das Gerät nicht selbst bedienen. Mitarbeiter schließen den Raum auf und desinfizieren ihn nach Gebrauch. Auch die Clubsessel direkt hinter dem Eingang sind noch gesperrt. Hier sollen sich keine Gruppen bilden, in denen sich Menschen womöglich mit dem Virus anstecken. Der Besuch im Fitness-Studio unter Corona-Regeln ist ein anderer geworden und doch sind die Sportler offenbar froh, dass sie wieder ran können an die Geräte.