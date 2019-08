Fahrbereit ist er schon jetzt, aber im Herbst soll der Fendt von Silas Schmidt auch wieder eine Freude fürs Auge sein. (Christian Kosak)

Grasberg. Der Motor liegt frei. Der Sitz fehlt. Fährt ein derart zerlegter Trecker überhaupt? Klar doch. Tank füllen, Batterie ran und schon könnte es losgehen. Vor seinem inneren Auge sieht Silas Schmidt sich mit seinem Fendt Farmer 4S, Baujahr 1970, bereits über die Straßen tuckern. Für glatte 3000 Euro hat er den Oldtimer gekauft. Ein ziemliches Schnäppchen, meint der 19-Jährige. Damit er sich das leisten konnte, hat er zum Lehrlingsgehalt das nötige Geld noch mit einem Minijob verdient. Die zwei Jobs macht er immer noch. Seine spärliche Freizeit verbringt er mit Schrauben und Werkeln an seinem Schlepper auf dem Hof eines Vereinskollegen von den „Grasberger Treckerfrünn“. Das ist für Silas Schmidt Entspannung.

Mit 14 Jahren lenkte der Tüschendorfer schon moderne Trecker über die Felder. Mit 16 machte er den Trecker-Führerschein, mit 19 fährt er schwere Landmaschinen über den Straßen und nun der eigene Oldtimer. „Das ist mein kleines Baby“, meint er schmunzelnd, verglichen zur modernen Technik ist der Fendt Farmer wirklich klein. Trotzdem. Nach diesem Exemplar hatte er lange gesucht. Im Gegensatz zu vielen Trecker-Oldtimern, deren Motorabdeckungen abgerundet sind, ist die bei Schmidts Trecker eckig. Im Originalzustand top gepflegt sei er nicht unter 6000 oder 7000 Euro zu haben. Spätestens zum Herbst soll Schmidts Exemplar so aussehen. Als er den Trecker gekauft hatte, sei der nicht mehr im Originalzustand gewesen. Die passenden Ersatzteile findet er im Internet oder auf den Teilemärkten der Treckertreffen. Er mag an seinem Gefährt, dass es verglichen zu heutigen Treckern ohne viel Technik auskommt. „Da kann man den Motor ohne Computer ausbauen.“

Beim Kauf war Schmidts Oldtimer an einigen Stellen undicht. Als Erstes hatte Schmidt ihn darum einmal komplett zerlegt im Maschinenzelt. Schritt für Schritt dichtet er ihn ab, jetzt sei auch die Ölwanne dicht. Irgendwann tauchte zwischendurch schon mal der Gedanke auf: „Das wird doch nie was.“ Aber der angehende Feinwerkmechaniker mit Fachrichtung Maschinenbau mag das Tüfteln, um herauszufinden, was wie funktioniert. Wenn er selber nicht weiterkommt, helfen die Vereinskollegen.

So ein altes Fahrzeug zu restaurieren, läuft nicht immer glatt. Es habe seit dem Frühjahr auch schon ein paar Rückschläge gegeben, erzählt der junge Treckerfan. Ein Bolzen, der den Kotflügel hält, sei total festgerostet. Davon lässt sich Silas Schmidt nicht abschrecken. Er schaut auf das Gerippe mit vier Rädern und sagt lächelnd: „Wenn da erst einmal Farbe dran ist, sieht der ganz anders aus.“ Fahrbereit ist der Trecker schon und angemeldet. Silas Schmidt sinniert: „Wenn der komplett fertig ist, kann ich mich raufsetzen und losfahren.“ Sein Gesicht spiegelt schon jetzt die zugehörige Zufriedenheit. Vielleicht fährt er dann mit den Freunden zur Eisdiele. Hauptsache bewegen. Denn: „Technik die steht, steht sich kaputt.“ Aber ohne Fahrerkabine bitteschön. Mit Überrollbügel sieht der Oldtimer einfach besser aus.

Nach dem Schlepper will Silas Schmidt noch seinen Bauwagen fit machen. Dann ist er einsatzbereit für die Ausfahrten der „Grasberger Treckerfrünn“. 55 PS, vier Zylinder ergeben trotz „Sparausführung mit Heckantrieb“ eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Damit zählt der Fendt zu den schnelleren Exemplaren unter den Grasberger Oldtimern. Die meisten fahren nur 20. Im Schlepper-Konvoi über die Landstraßen, da sind Silas Schmidt und sein jüngerer Bruder schon als Knirpse mit dem Vater mitgefahren, sei es zu Silvester oder zu Ausfahrten zum Kletterpark.

Bei Frank Schlüter stehen sieben Schlepper auf dem Grundstück. Geschraubt habe er schon als kleines Kind und sei früh auf alten Treckern gefahren. Er sagt: „Das ist ein Virus, der in einem steckt. Den wird man nicht mehr los.“ Der Grasberger hilft seinem jungen Vereinskollegen, sei es bei der Kaufberatung, beim Schrauben oder beim Besorgen von Ersatzteilen.

Vor 15 Jahren hatte Schlüter gleichgesinnte Treckerfreunde gesucht, nach einem Aufruf in der Zeitung hatten sich 44 Interessenten gemeldet. Am 19. November 2004 gründeten sich die „Treckerfrünn Grasberg un umtoo“. Heute zählt der Verein mit Schlüter als Vorsitzenden 128 Mitglieder und das Umzu reicht bis in den Schwarzwald. Da wohnen zwei ihrer Mitglieder. Zwischen zwölf und 90 Jahre alt sind die „Treckerfrünn“. Die Frauen seien dabei ebenso wichtig wie die Männer, betont Schlüter. Sie seien alle wie eine große Familie mit einem gut funktionierenden Vorstand, regelmäßigem Stammtisch und gemeinsamen Unternehmungen.

Der Trecker-Virus steckt auch in Silas Schmidt. Mit 14 Jahren folgte er dem Vorbild von Vater und Mutter und trat bei den „Grasberger Treckerfrünn“ ein, schließlich ist er mit Oldtimern aus der Landwirtschaft aufgewachsen. Den eigenen Trecker hätte er gerne bis zum großen Oldtimertreffen in Grasberg vom 30. August bis 1. September fertig bekommen. „Aber so viel Stress mache ich mir dann doch nicht, es soll ja ordentlich werden“, sagt Schmidt. Zum Oldtimertreffen geht er trotzdem, als Helfer. Die „Grasberger Treckerfrünn“ feiern ihr 15-jähriges Bestehen ganz groß, mit viel Programm und mit Treckerfreunden aus dem gesamten norddeutschen Raum sowie die erwähnten Freunde aus dem Schwarzwald. Bis zu 250 Fahrzeuge finden Platz auf dem Festgelände rund um den Schützenhof Wörpedorf.

Weitere Informationen zu den „Grasberger Treckerfrünn“ unter www.treckerfruenn.de.