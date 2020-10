Auch in der Pension "Grünes Haus" von Gabriele und Jörg Büschking haben aufgrund der neuen Landesverordnung Gäste abgesagt. (Tom Wesse)

Für den Worpsweder Hotelier Jochen Semken beginnt der Tag mit Listen. Er prüft, woher seine Gäste anreisen wollen, denn nicht mehr jeder Tourist darf im Künstlerdorf übernachten. Seit 10. Oktober gilt in Niedersachsen ein Beherbergungsverbot für Menschen aus sogenannten Risikogebieten. Das trifft das Worpsweder Hotel Buchenhof mitten in der Hauptreisezeit Herbstferien, so Semken. Rund 50 Übernachtungen hat er aufgrund der neuen Landesverordnung bereits stornieren müssen. „Das sind nicht wenige, finde ich“, sagt Semken. Und auch andere Herbergen melden Stornierungen.

Zwei Zimmer vermietet zum Beispiel die Bed-and-Breakfast-Unterkunft „Grünes Haus“ in Lilienthal. Aufgrund der neuen Verordnung verzeichnen Gabriele und Jörg Büschking bisher drei Stornierungen für diese und nächste Woche. Das entspreche 40 Prozent, so Jörg Büschking. Aber: „Aus unserem Blickwinkel funktioniert das.“ So hatten Berliner Gäste von sich aus abgesagt und auf Sicherheit setze das Grüne Haus schon länger. Frühstück etwa wird nicht mehr im Wohnzimmer der Büschkings serviert, sondern auf den Zimmern.

Vier Stornierungen bei 23 Zimmern wiederum meldet Carsten Rohdenburg für das Lilienthaler Hotel Rohdenburg. Auch hier beginnt der Tag mit dem Abgleich der aktuellen Hotspotlisten mit den Herkunftsorten angemeldeter Gäste. Sieben Tage im Voraus erfolge das und Rohdenburg sagt: „Wir gucken höchstens 14 Tage nach vorn.“ In der Zwischenzeit könne sich schon wieder was ändern, und jede Verordnung führe dazu, dass erneut alles überprüft werden muss. Im Worpsweder Hotel Village wurden seit dem 10. Oktober aufgrund der Vorschrift vier Reservierungen storniert, teils von den Reisenden, teils vom Hotel. Auch hier werde täglich geprüft, woher die Gäste anreisen wollen.

Zusätzlicher Aufwand

„Ich bin nur noch mit Formalismen beschäftigt“, erzählt Buchenhof-Chef Semken. Dabei habe er 1000 andere Dinge zu tun. Denn er müsse Hygienekonzepte erarbeiten, Mitarbeiter schulen oder darauf achten, dass die Gäste Masken tragen. „Wir müssen da ja durch“, macht er sich Mut, schließlich seien viele Branchen von der Pandemie betroffen. Aber anstrengend sei es schon. Zumal immer wieder Gäste anrufen und fragen, ob sie anreisen dürfen.

Semken prüft daher jeden Morgen die aktuelle Liste der nationalen und internationalen Corona-Hotspots und nimmt Kontakt zu betroffenen Kunden auf. Aber auch das sei nicht immer einfach. Er erzählt vom unterschiedlichen Umgang mit den Buchungsdaten. Booking.com gebe Namen und Adressen der potenziellen Gäste weiter, damit sind sie für Semken einfach erreichbar. Anders sei es bei der deutschen Buchungsplattform HRS, die keine weiteren Daten an die Gastgeber übermittele. Da werde die Kontaktaufnahme mühseliger.

Hinzu kommt der wirtschaftliche Aspekt. Nicht nur in Form des Zeitaufwandes, um die Herkunft der Gäste zu ermitteln und deren Buchungen zu stornieren, wenn sie aus einem sogenannten Risikogebiet stammen. „Ich will immer ein gutes Verhältnis zu meinen Gästen halten“, sagt Jochen Semken. Darum sei er kulant und verzichte auf die Stornokosten. Rein rechtlich müsse er das nicht, denn es wurde kein Reiseverbot ausgesprochen.

Mit einem negativen Corona-Test könnten die Gäste anreisen. Allerdings würden diese am Telefon beklagen, dass niemand sie teste. „Da fühle ich mich von der Politik alleine gelassen“, kritisiert Semken diese Grauzone in der Verordnung. Und: „Da bin ich jetzt der Leidtragende.“ Dabei habe er gerade das Gefühl gehabt, wenn der Oktober läuft, mit einem blauen Auge davon zu kommen.

Als nicht wirklich logisch empfindet Semken den Erlass auch vor dem Hintergrund, dass es seitens vieler Verantwortlicher heiße: Die Hotspots entstünden durch Feiern. Dennoch sei erlassen worden, dass in Niedersachsen in Gaststätten statt wie bisher 50 nun wieder 100 Menschen zusammen feiern dürfen. „Dann verstehe ich nicht, warum der Reiseverkehr begrenzt wird“, sagt Semken.

Die Einschränkungen sind auch im Landkreis Rotenburg zu spüren. „Wir sind indirekt betroffen“, erzählt Ingo Lüpke vom Tarmstedter Hof zwar, denn Tarmstedt sei nicht das Mekka des Nordens. Doch auch bei ihm haben am Wochenende Gäste abgesagt: Vier Radfahrer vom Rhein bleiben nun zu Hause. Lüpke selber habe noch keine Absagen vornehmen müssen, was aber auch daran liege, dass seine acht Zimmer eher kurzfristig gebucht werden oder in Verbindung mit Festen, die derzeit ebenfalls nicht stattfänden. Immerhin: Das Lilienthaler Hotel Schomacker musste bislang keine Übernachtung wegen des Beherbergungsverbots stornieren. Die Regelung habe „keine gravierenden Auswirkungen“ auf den Hotelbetrieb, heißt es dort. Achtsamkeit ist aber auch an der Heidberger Straße angesagt. Es werde auch bei Geschäftsreisenden bei der Buchung nachgefragt, woher die Gäste stammen.

Zur Sache

Hotelier will klagen

Seit 10. Oktober dürfen in Niedersachsen Personen aus einem Gebiet oder einer Einrichtung, in dem oder in der die Zahl der Neuinfizierten im Verhältnis zur Bevölkerung 50 oder mehr Fälle je 100000 Einwohnerinnen und Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen beträgt, nicht mehr in Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben zu touristischen Zwecken übernachten. Es sei denn, sie können ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Dieser Nachweis muss sich auf eine Testung stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise durchgeführt wurde.

Weil das Kerngeschäft der Tourismusindustrie betroffen sei, obwohl es bisher keine großen Corona-Ausbrüche in der Branche gegeben habe, kündigt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Rainer Balke, an: Noch in dieser Woche werde durch einen Hotelier eine Normenkontrollklage beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingereicht.