Mit Jugend debattiert gibt es ein Format, in dem Jugendliche ausprobieren können, was Politik ausmacht. Die Parteien haben aber noch andere Ideen, wie sie Nachwuchs an eine Aufgabe in der Kommunalpolitik heranführen wollen. (Christoph Soeder/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Aktuell erleben politische Parteien in Deutschland ein kleines Mitglieder-Hoch. Zur Bundestagswahl traten insgesamt mehr Menschen in Parteien ein, als ausgetreten oder verstorben sind. Seit dem Jahr 1990 waren die Partei-Mitgliederzahlen nicht mehr gestiegen, sogar fast kontinuierlich gesunken – bis dieser Trend im Jahr 2017 erstmals stoppte. Im vergangenen Jahr konnten die Mitgliederzahlen dann weitestgehend konstant gehalten werden. Für die Parteien ist das Gewinnen von Neumitgliedern und Mandatsträgern – insbesondere in der Kommunalpolitik – dennoch eine fortwährende Aufgabe. Aber was machen die Parteien in der Wümme-Region, um das zu erreichen?

Ein Seminar für Politikneulinge veranstaltet die SPD Rotenburg demnächst in Bremervörde. Unter dem Titel „Ich stelle mich zur Wahl?!“ sollen Politikinteressierte einen Überblick erhalten, was Kommunalpolitik bedeutet, wie eine Kommune arbeitet und welche Aufgaben mit den unterschiedlichen Mandaten einhergehen. Das Seminar richtet sich insbesondere an jene, die bisher vielleicht noch gar keiner Partei beigetreten sind, aber mit dem Gedanken spielen, sich zu engagieren. Klaus Manal, Unterbezirksvorsitzender der SPD Rotenburg, wird das Seminar veranstalten. Er ist seit 23 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. Manal sagt, die Anforderungen an Mandatsträger hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. Mittlerweile sei oft mehr Planung erforderlich, außerdem gehe es um größere Investitionssummen als früher.

Er selbst sei beispielsweise mal mit dem geplanten Ausbau einer Biogasanlage konfrontiert gewesen. „Keiner von uns hatte davon wirklich Ahnung“, sagt Manal. Also habe man sich erst einmal in das Thema einarbeiten müssen – eine Aufgabe, die viel Gehirnschmalz und Zeit beansprucht habe. Manal glaubt, dass der hohe Aufwand auf viele abschreckend wirken könnte. In seinem Seminar möchte er diese Ängste zerstreuen. „Auf der anderen Seite bietet das natürlich auch einen größeren Gestaltungsraum“, sagt Manal. Wer sich in der Kommunalpolitik engagiere, der könne für die Gemeinschaft tatsächlich etwas bewegen. Auch das will er in seinem Seminar vermitteln.

Jünger und weiblicher

Mehr denn je steht mittlerweile im Fokus, wie und ob sich ein Mandat mit Karriere und Familie verbinden lässt. Für Manal sei außerdem wichtig, junge Menschen und ihre Lebenswirklichkeiten mit einzubeziehen. Mittlerweile seien tatsächlich viele der Anmeldungen für das Seminar von 20- bis 30-Jährigen gekommen. Er sagt, in der Vergangenheit hätten junge Menschen nicht immer gleich die Möglichkeit bekommen zu kandidieren, selbst wenn sie es wollten. „Ältere Mandatsträger tun sich manchmal schwer, dann auch Platz zu machen“, sagt er. „Wir müssen aber jünger und weiblicher werden.“ Das wolle man in seiner Partei angehen.

Auch andere Parteien haben spezielle Angebote für Kommunalpolitik-Neulinge. Bei den Grünen zum Beispiel wolle man Neumitglieder direkt miteinbeziehen, sagt Wolfgang Goltsche. Er gehört zu den Sprechern den Kreisvorstandes Osterholz von Bündnis 90/Die Grünen und ist auch für die Mitgliederbetreuung zuständig. Laut Goltsche erhalten Neumitglieder dort unter anderem die Möglichkeit, an Landesdelegierten- und Bundesdelegiertenkonferenzen teilzunehmen. Das scheint sich auszuzahlen: „Etwa 30 Prozent unserer Mitglieder sind in der Partei aktiv“, sagt Goltsche. Das sei ein sehr guter Schnitt.

Auch bei den Grünen werden regelmäßig Seminare angeboten, die interessierten Mitgliedern die Strukturen der Kommunalpolitik näher bringen sollen. Es sei wichtig zu wissen, worum es geht und was man konkret umsetzen kann, sagt Goltsche. „Wir wollen die Leute nicht gegen eine Mauer laufen lassen.“

Etwas anders sieht es Herbert Behrens von den Linken in Osterholz. Der ehemalige Bundestagsabgeordneter sagt, er halte Seminare zur Erläuterung der Kommunalpolitik für zu technokratisch und wenig sinnvoll. Den Neulingen sofort einzubläuen, dass sich Kommunalpolitik nur in einem bestimmten Rahmen bewege, behindere die Kreativität. „Man muss oft auch einfach mal größer denken“, sagt er. Stattdessen versuche man bei den Linken, Neumitglieder insbesondere vor den Kommunalwahlen stark mit einzubeziehen. Im Rahmen von Parteiveranstaltungen sammle man dann gemeinsam Ideen für die Zukunft der Kommune. „Das wurde bei der letzten Kommunalwahl sehr gut angenommen und das werden wir 2020 wieder so machen“, sagt er.

Der Vorsitzende der CDU Osterholz, Kristian Tangermann, sagt, er habe die Erfahrung gemacht, dass man Menschen am besten für ein Engagement in der Kommunalpolitik begeistere, indem man sie direkt anspreche. Personen, die sich schon anderweitig ehrenamtlich engagieren, bringen häufig die nötigen Fähigkeiten für ein Kommunalmandat mit, sagt Tangermann, der in Lilienthal das Bürgermeisteramt bekleidet. Er und andere Abgeordnete der CDU Osterholz betätigen sich zudem regelmäßig als Mentoren. Ihre sogenannten Mentees begleiten die Politiker dann für eine gewisse Zeit, um ihren zu helfen, die Arbeit in der Kommune kennenzulernen – ein Angebot, dass auch andere Parteien ihren (Neu-)Mitgliedern machen.

Moderieren und vermitteln

Ein anderes Angebot richtet sich an Frauen, die in der Kommunalpolitik immer noch unterrepräsentiert sind: Das „Politik braucht Frauen!“-Programm entstand unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Sozialministeriums und vermittelt Frauen an einen Mentor oder eine Mentorin aus der Politik, um sie bei der Rats- und Kreistagsarbeit zu begleiten. Bianca Tolske aus Bremervörde hat an diesem Programm 2014 teilgenommen. „Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, dass Politik alt, grau und männlich ist“, sagt sie. In dem Programm habe sie nicht nur die politischen Strukturen kennengelernt, sondern auch, wie man selbst Politik macht. „Wer politisch etwas bewegen will, muss moderieren und vermitteln können.“ Dort sieht sie auch ihre Stärken, wie sie sagt. Bis heute ist Tolske aktives Mitglied der SPD, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende des SPD-Bezirks Nord-Niedersachsen. Zur nächsten Kommunalwahl möchte sie antreten.

Weitere Informationen

Das Seminar „Ich stelle mich zur Wahl?!“ für alle, die Interessen an der Kommunalpolitik haben, findet am Sonnabend, 7. September 2019 von 10-15 Uhr im Hotel Daub in Bremervörde statt. Restplätze sind noch verfügbar. Anmeldung unter 04721/ 665 011. Die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive Verpflegung.