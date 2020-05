Maximaler Infektionsschutz ist ab 4. Mai beim Friseurbesuch Standard. Die Lilienthaler Friseurin Elke Ohlrogge zeigt, wie das in ihrem Salon aussehen könnte. (Carmen Jaspersen)

Noch nie dürften Rasenflächen so akkurat gestutzt sein wie in diesem Jahr. Anders schaut es auf so manchem Kopf der Hobbygärtner aus. Das Land wuchert zu. Aufgrund der Corona-Pandemie sind seit März auch die Friseursalons geschlossen. Ab Montag, 4. Mai, können die Wuschelköpfe in Niedersachsen erlöst werden. Friseurläden dürfen wieder öffnen, allerdings mit erheblichen Hygieneauflagen zum Schutz für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kunden. Das verlangt den Inhaberinnen und Inhabern einiges an Vorbereitung ab.

In den Tagen vor der erlaubten Wiedereröffnung sieht es im Lilienthaler Salon Krumbach nicht mehr aus wie vor der Corona-Pandemie: Auf dem Empfangstresen trennt eine Plexiglasscheibe künftig Friseurinnen und Kundinnen und Kunden. Piktogramme zeigen die neuen Verhaltensregeln im Salon, die Tastatur des EC-Gerätes ist mit einer Folie überzogen. Zwischen den zwei Waschplätzen kommt noch ein Trennrollo an die Decke. Rot-weiße Klebestreifen markieren Abstands- und Stoppstriche auf dem Fußboden.

Rot-weißes Band klebt auch auf vielen Stuhllehnen. Soll heißen: Darauf wird während der Pandemie keine Kundin und kein Kunde Platz nehmen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt auch beim Friseur. Mit dem Zollstock zeigt Inhaberin Elke Ohlrogge, was das für einen Radius um jeden Stuhl herum bedeutet. Von 13 Plätzen des Salons bleiben fünf übrig. „Abstand, Abstand, Abstand ist das Heiligtum“, sagt Ohlrogge. Sie könne daher nur mit der halben Mannschaft arbeiten. Nur sie selber sei immer da. „Das bin ich allen schuldig.“

Ohlrogge hat den Salon vermessen und alle Laufwege geplant. „Der Zollstock ist momentan mein bester Freund“, sagt sie. Lachfältchen umspielen ihre Augen, Nase und Mund bleiben beim Treffen hinter einer Maske verborgen. So werden fortan sie und ihre Mitarbeiterinnen auch arbeiten, sechs Stunden pro Schicht und nach jedem Kunden, jeder Kundin wird gewechselt.

Viel Papier, viele Vorgaben für Elke Ohlrogge und ihre Kolleginnen und Kollegen. Ein infektionsgeschützer Friseurbesuch bedeutet Aufwand für alle. (Carmen Jaspersen)

Umsetzung der Vorgaben

Elke Ohlrogge setzt um, was vor gut einer Woche die BGW (Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege) auf sechs Din-A-4-Seiten mit dem Titel „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für das Friseurhandwerk“ vorgegeben hat. Ohlrogge zeigt die Blätter mit vielen gelb angestrichenen Passagen. Sie sagt: „Ich versuche, alles so gut wie es geht zu machen, damit ich nur wieder arbeiten kann und keinen entlassen muss.“

Seitens der BGW heißt es über diese Richtlinie: „Der Branchenstandard ist für alle Friseurbetriebe verbindlich. Darüber hinaus sind länderspezifische Vorgaben ebenso wie weitere ergänzende Empfehlungen des RKIs umzusetzen.“ Wie schon von der BGW formuliert, schreibt das Land Niedersachsen am 27. April vor: „Jede Frisörin und jeder Frisör hat den Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Salons mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist.“

„Leider nur noch auf Termin“, wiederholt Elke Ohlrogge bei jedem Telefonat, und das Telefon klingelt oft. Sie verweist jedesmal auf die beiden Tage, an denen sie Termine vergibt. Jeder solle die gleiche Chance haben, aber manch einer werde vielleicht ein paar Tage warten müssen. Sie sagt: „Ich bitte um Geduld und Nachsicht.“

Der Schutz vor dem Coronavirus hat auch beim Friseur oberste Priorität. (Carmen Jaspersen)

Zum Schutze aller

Wer zum Haareschneiden kommt, muss seinen Teil zum Schutze aller beitragen: Bei der Ankunft Hände desinfizieren, Kontaktdaten angeben und die ganze Zeit den Mund-und-Nasen-Schutz tragen. Wer keinen eigenen hat, könne ihn im Laden erwerben. Damit entfallen im Zuge des Infektionsschutzes laut BGW auch „alle ‚gesichtsnahen‘ Tätigkeiten“ wie Herrenbärte, Augenbrauen zupfen und Wimpern färben. Wartebereiche, Zeitschriften und Getränke soll es ebenfalls nicht mehr geben, genau wie Trockenhaarschnitte.

Die Schürzen der Friseure müssen nach jedem Kunden in die Waschmaschine, so das BGW. Auch jeder Kunde erhält demnach einen frischen, hygienisch einwandfreien Umhang, „der alle möglichen Kontaktpunkte abdeckt“. Dieser sollte aus Stoff oder Kunststoffen bestehen. Die BGW schreibt: „Selbst einfachste Folien aus Gastronomie- oder Baubereich wie z. B. transparente Malerabdeckfolie erfüllen bereits die Anforderungen und können kostengünstig erworben und zugeschnitten werden.“

Masken, Desinfektionsmittel für Mensch und Arbeitsmaterial und Arbeitsplätze, Trennwände, Handschuhe, Einmalschürzen und vermehrtes Waschen, das Arbeitsgerät nach jeder Kundin, jedem Kunden reinigen und vieles mehr – auf die Friseure rollen nach fünf Wochen ohne Einnahmen bei der Wiedereröffnung zusätzliche Ausgaben und Mehrarbeit für künftig weniger Kunden und somit weniger Einnahmen zu. Das käme einem dreifachen Minus gleich, so Ohlrogge. Sie wirbt daher um Verständnis, dass sie die Preise anpasse.

Zur Sache

Corona-Schutz im Friseursalon:

Mund-Nasen-Schutz für Beschäftigte und Kundschaft, obligatorisches Haarewaschen im Salon, ausreichende Schutzabstände, gegebenenfalls mit Anpassung von Friseurarbeitsplätzen, Abschaffung von Wartezonen, Verwendung jeweils gereinigter Arbeitsmaterialien je Kunde, optimierte Lüftung, Unterweisung der Beschäftigten in Schutzmaßnahmen, Händehygiene und Hautschutz, Dokumention der Kundendaten.

Die komplette Corona-Sicherheitsrichtlinie für Friseure gibt es online unter der Adresse: www.bgw-online.de.