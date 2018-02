Viele Pferdebesitzer machen sich im Winter Gedanken darüber, wie sie ihre Tiere bei Kälte optimal schützen. Manche entscheiden sich für Outdoor-Decken. (Christian Butt)

Ein Unding sei es, findet ein Rentner. Sein Enkel spreche sogar von Sauerei, sagt er der Redaktion. „Da standen mehrere Lämmer auf der Weide und das bei diesem Wetter. Das ist zu kalt für die Jungtiere.“ Der Mann, selbst Hobby-Schafzüchter, alarmierte das Veterinäramt im Kreishaus. Doch das gab Entwarnung, die Experten hatten keine Bedenken wegen der Weidehaltung des Schaf-Nachwuchses.

Amtstierärzte bekommen immer wieder Meldungen von Menschen, die sich bei eisigen Temperaturen um das Wohl von Vierbeinern und Vögeln sorgen. Wie gehen Lämmer und Rinder, Hunde und Katzen mit der Kälte um? Sie können sich ja nicht in dicke Klamotten packen. Sollte man seinem Bello im Winter einen Mantel anziehen? Dürfen Kaninchen bei Frost ins Freie? Sind Pferde draußen bei Dauerfrost arm dran?

„Nein, sind sie nicht“, sagt Hauke Brandenburger, Tierarzt in Worpswede. „In der Regel gilt für alle Großtiere, dass sie im Freien gehalten werden können.“ Die Stallhaltung sei eine Erfindung des Menschen. Draußen an der frischen Luft lebten Tiere in der Regel gesünder, Atemwegerkrankungen seien seltener. Pferde, Rinder und Schafe vertragen kalte Temperaturen recht gut. „Wenn sie es gewohnt sind, können sie das ganze Jahr über draußen sein“, bestätigt Biobauer Stefan Baeßler. Die trockene Kälte sei auch für Lämmer nicht schlimm. „Das ist besser als im engen Stall“, sagt der Worpsweder.

Auch ein Lamm komme mit einem schützenden Fell zur Welt, weiß Brandenburger. Natürliche Mechanismen sorgten dafür, dass die Tiere die Kälte aushielten. Wichtig sei ein gut eingestreuter Unterstand.

Tiere vor Nässe und Zugluft schützen

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Wer seine Tiere bei Kälte von draußen reinholt, tut ihnen womöglich keinen großen Gefallen. Wenn sie an das Leben im Freien angepasst sind, haben sie sich entsprechend für den Winter gerüstet. Pferden wächst im Winter ein längeres Fell, das weiß der Tierarzt Brandenburger. Wenn die Tiere draußen sind und sich bewegen können, stellt sich ihr Körper auf die beginnende Kälte ein. Bei vielen Vierbeinern ändert sich die Fellstruktur, es bildet sich eine dichte Unterwolle. Wichtig sei, das sagen Baeßler und Brandenburger, die Tiere vor übermäßiger Nässe und Zugluft zu schützen und ihnen genug Wasser zur Verfügung zu stellen. Ein Gehege mit gut isolierten und windgeschützten Schutzhütten, Stroh und Heu helfe ihnen, der Kälte zu trotzen.

Bei gesunden Hunden reicht das Fell in der Regel als Schutz vor Kälte. (dpa)

Bei gesunden Hunden, die draußen toben, reicht das Fell in der Regel als natürlicher Wärmeschutz aus. Kleidung hält der Experte Brandenburger für unnötig, „es sei denn, der Hund zittert ganz doll.“ Für „bodennahe“ Rassen mit kurzem Fell könne deshalb ein Mäntelchen sinnvoll sein. Hundepfoten vor Kälte zu schützen ist nach Brandenburgers Meinung überflüssig. In Ausnahmefällen sei es jedoch bei empfindlichen Pfoten ratsam, sie mit Fett oder fetten Salben einzucremen. Nach dem Spaziergang im Schnee sollten Eisklumpen entfernt werden. Hunde, die draußen auf einem Hof lebten, bräuchten eine Hütte und eine Decke.

Wenn eine Katze auch im Winter gerne die große Welt vor der Haustür erkundet, sollten die Besitzer sicherstellen, dass ihr Stubentiger jederzeit ins Warme kann. Kaninchen können bei Kälte draußen bleiben, wenn man ihnen ein bisschen hilft: Die Tiere sollten immer im Freien bleiben, dann wächst ihnen ein dichtes Winterfell. Ihr Stall muss winterdicht sein, die Nager brauchen viel Einstreu, Stroh und Heu. Sie und im Freien gehaltene Meerschweinchen brauchen stets Wasser, das nicht einfriert. Auch Meerschweinchen können bei guten Bedingungen generell in Außengehegen überwintern, wenn der Stall isoliert und mit Stroh gepolstert wird.

"Wir neigen dazu Tiere zu vermenschlichen"

Brandenburger besitzt selbst drei kleine Nager. Vor Zugluft und Bodenkälte sind die Tiere ebenso zu schützen wie vor Nässe. Deshalb sollten die Halter die Einstreu häufiger auswechseln. Kanarienvögel und Wellensittiche können in der Außenvoliere bleiben. Die ideale Unterbringung ist nach Einschätzung der Experten eine Freivoliere mit angebautem Schutzhaus.

Tiere frieren viel weniger als man annimmt. „Wir neigen in vielen Fällen dazu zu vermenschlichen“, sagt Brandenburger. Man sollte zumindest zwei Mal hingucken, ob Tiere tatsächlich in Not seien. Aber wenn jemand den Eindruck bekommen habe, sei es angebracht, das Veterinäramt einzuschalten. „Denn es gibt auch schwarze Schafe unter den Tierhaltern.“