Einer alten Sage nach wurde die Wilstedter Kirche an einer Stelle errichtet, wo sich das Hufeisen eines Pferdes in einem Stein abdrückte – als ein Zeichen Gottes. (CARMEN JASPERSEN)

Wilstedt/Kirchtimke/Tarmstedt. Die Wilstedter Kirche, warum steht die eigentlich da, wo sie steht? Eine Antwort darauf liefert die Gästeführerin Almuth Quehl aus Kirchwalsede in ihrem neuen Buch mit Sagen und Geschichten aus dem Landkreis Rotenburg, das jetzt in der Edition Falkenberg erschienen ist. Über die Gründung der Kirche in Wilstedt hat die Autorin eine Sage aufgeschrieben, die in einem Visitationsbericht aus dem Jahr 1664 erwähnt sein soll: „Einst sei ein Graf von Oldenburg in Wilstedt mit seinen Feinden zusammengestoßen. Er habe Gott um ein Zeichen gebeten, ob er den Kampf gewinnen würde. Da drückte sich das Hufeisen seines Pferdes in dem Stein ab, auf dem es gerade stand. Der Graf besiegte seine Feinde und ließ an der Stelle, an der sich der Stein mit dem Abdruck befand, eine Kirche errichten. Auch schenkte er der Kirche Ländereien.“

Auch einige andere Geschichten in Almuth Quehls Buch spielen sich im Gebiet der heutigen Samtgemeinde Tarmstedt ab, so etwa die vom Teufelsstein im Steenshop: „Im Steenshop in der Feldmark Tarmstedt lag ehemals ein gewaltiger Stein, in ihm war eine eiserne Krampe befestigt. Wie kam der Stein dorthin? Die Sage erzählt, der Teufel habe vor tausend Jahren auf dem Weyerberg gestanden und Umschau über das wilde Moor ringsum gehalten. Da fiel sein Blick in der Ferne auf den Turm von Kirchtimke. Ihn packte die Wut, er ergriff einen großen Stein und warf nach dem Kirchturm, um ihn umzustürzen. Aber er traf nicht. Der Stein blieb in der Tarmstedter Feldmark liegen. Er läge noch da, hätten die Bewohner ihn nicht gesprengt und zu Geld gemacht.“ Am nördlichen Ende von Tarmstedt gibt es heute eine Straße mit dem Namen „Zum Steenshoop“.

Glockenläuten aus der Tiefe

Der Bülstedter Ortsteil Steinfeld wird in einer Sage erwähnt, in der es um eine versunkene Kirche geht: „Rechts am Weg von Steinfeld nach Nartum liegt eine leichte Senke. Wenn es ganz still ist, an einem schönen Sommerabend oder in einer klaren, kalten Winternacht, ist es, als ob aus der Tiefe ein Glockenläuten zu hören ist. Eine alte Sage berichtet, dass hier einst eine Kirche gestanden hat. Das ist schon lange her. Aber eines Nachts öffnete sich die Erde und die Kirche versank in der Tiefe. Nicht einmal der Kirchturm war mehr zu sehen. Warum dies geschehen war, konnte niemand erklären.“

Die in Kirchtimke spielende Geschichte „Der Zweigenzähler“ handelt von einem Geist, der als Strafe für Betrug spuken muss: „Vor vielen Jahren lebte in Kirchtimke ein Bauer, der konnte die Grenze seines Ackers nicht beachten. Ständig trieb es ihn, seinem Nachbarn die ein oder andere Furche abzupflügen. Eines Tages schlug auch ihm die Stunde, und sie brachten ihn auf Küsters Kamp. Aber er fand keine Ruhe im Grab. Wenn nachts die Uhr zwölf schlug, dann erschien er auf seinem Hof.“ Der Pastor soll den Spuk gebannt haben, indem er den verblichenen Bauer ins Zevener Holz geschickt hat, auf dass er dort die Zweige an den Bäumen zähle, immer und immer wieder. Noch heute soll es noch manchmal spuken im Zevener Holz, „man hört es knacken, als ob einer dort schnell Zweige bricht“. Mit dem beruhigenden Hinweis, „aber wer ein gutes Gewissen hat, braucht sich nicht zu fürchten“, endet diese Sage.

Weitere Sagen erzählen beispielsweise vom Schloss im Bullensee oder von der weissagenden Quelle bei Kalbe, vom Kirchbau zu Groß-Sittensen mit Teufels Hilfe, von Riesen und Zwergen, vom Hexentanz bei Visselhövede oder der Hexenbeschwörung in Farven, von Schätzen, unbeerdigten Mädchen, eingefangenen Irrlichtern, Geistern und Mühlen, vom „zweiten Gesicht“ der Greet von Ahausen und von der Franzosenzeit.

Almuth Quehls Buch „Sagen und Geschichten aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme)“ hat 112 Seiten, trägt die ISBN 978-3-95494-197-1 und ist für 12,90 Euro im Buchhandel erhältlich.