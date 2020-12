Der Verkehr auf der Wörpedorfer Straße (L133) rollt wieder zwischen dem Abzweig Grasberg und dem Wörpedorfer Kreisel. Die Bauschilder und -zäune sind weggeräumt. Die Vollsperrung ist beendet. Im Juli hatte die Komplettsanierung der Landesstraße begonnen. Rund 2 Millionen Euro hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in das 1,7 Kilometer lange Straßenstück investiert. Erstmals in der Region wurden Geogitter mit viel Handarbeit in den Straßenuntergrund integriert. Diese sollen wie berichtet die auf die Fahrbahn wirkenden Kräfte besser verteilen und so den auf Moorstraßen schnell auftretenden Setzungsrissen und Verformungen entgegenwirken. Ob die Hoffnung der Straßenbauer aufgeht, das werde die Zukunft zeigen, so der zuständige Bauingenieur Rick Graue.