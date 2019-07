Helga Rister, Uschi Ingebrand und Irmgard Oerding (von links) freuen sich auf die Wiedereröffnung "ihrer" Kleiderbörse. (Undine Mader)

Grasberg. Ende Februar dieses Jahres schlossen das Grasberger Gemeinschaftsprojekt von Kommune und Kirche, die Kleider- und Möbelbörse, ihre Räume in der Speckmannstraße 52. Der Grund: Eigenbedarf von Friseurmeisterin Melanie Chaari, die dort ihren Laden um eine Friseurakademie erweitern wollte. Für die Möbelbörse ging es wenige Wochen später in der Eickedorfer Straße 1 weiter. Nun hat auch das Warten auf die Kleiderbörse ein Ende: Diese tauschte ihre Räume mit Chaari und ist in deren bisherigen Friseursalon in die Speckmannstraße 49 umgezogen. Dort ist alles bereit für die Wiedereröffnung am Mittwoch, 3. Juli, ab 9 Uhr.

Auf zwölf Kleiderständern hängen dicht an dicht Blusen, Hemden, Jacken, Kleider und alles, was Frau, Mann und Kind so gebrauchen können. Die von Chaari übernommenen verspiegelten Wände lassen die neue Kleiderbörse noch weitläufiger wirken, als sie sowieso ist. In den ehemaligen Friseurregalen stehen jetzt Schuhe und Taschen. Alles Spenden. Gut erhaltene Kleidung kann während der Öffnungszeiten mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr in der Kleiderbörse abgegeben werden.

Die Wochen des anfänglichen Bangens um die Zukunft der Kleiderbörse und der Umzug habe das Team zusammen geschweißt, so Irmgard Oerding. Nur die Möbelbörse sei nun so weit entfernt, bedauert sie. Dabei haben deren Mitarbeiter kräftig beim Umzug mit angepackt. Jetzt sind die Frauen gefragt. Oerding und ihre Kolleginnen schleppen die neuesten Spendensäcke herein, Kleiderbügel klappern. Herbert Oerding bügelt derweil ein Hemd fürs Schaufenster. „Damit es auch nach was aussieht“, sagt er. So wie er es auch bisher mit den Schaufenstern der Kleiderbörse hielt.

Den Mietvertrag habe Kleiderbörse mit ihr abgeschlossen, sagt Friseurmeisterin Chaari. Sie trage auch für die kommenden vier Jahre die monatliche Mietdifferenz der Kleiderbörse von 300 Euro und sagt: „Ich sehe das als Spende an.“ In den früheren Kleiderbörsenräumen sei nun auch alles fertig. Die Friseurakademie startet demnach am 8. Juli und die Neueröffnung des Friseursalons soll zuvor am Donnerstag, 6. Juli, mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden.