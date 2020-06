Ein 37-jähriger aus Lilienthal musste sich jetzt vor dem Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck verantworten. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Gleich zwei Mal hat die Polizei Anfang Dezember einen 31-jährigen Mann in Grasberg geschnappt, als er ohne gültigen Führerschein Auto gefahren war. Fahren ohne Fahrerlaubnis ist nach deutschem Recht eine Straftat, die mit einer Geldstrafe oder sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Der 31-Jährige, der in Lilienthal wohnt, besitzt zwar einen kolumbianischen Führerschein. Der aber berechtigte ihn nicht zum Fahren eines Autos in Deutschland. Genauer: Nicht mehr. Nun musste er sich vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck verantworten.

Für Inhaber ausländischer Fahrerlaubnisse aus Staaten, die nicht zur Europäischen Union oder zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören, gelten besondere Bestimmungen. Hat jemand seinen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland gewählt, besteht die Fahrberechtigung noch sechs Monate lang fort. Danach wird der Führerschein nicht mehr anerkannt. Der ausländische Führerschein muss dann umgetauscht werden.

Die Voraussetzungen dafür hängen davon ab, in welchem Land der Führerschein erworben wurde. Für Führerscheininhaber aus Nicht-EU-Ländern, die in einer Staatenliste nicht aufgeführt sind, gilt, dass die deutsche Fahrerlaubnis nur nach einer theoretischen und praktischen Prüfung erteilt wird. Auf eine Fahrschulausbildung kann verzichtet werden. Der Bewerber entscheidet selbst, ob er prüfungsreif ist.

Die Staatsanwältin hielt dem Angeklagten zugute, dass er seinen Fehltritt eingeräumt und das Auto verkauft habe. Zur Last legte sie ihm aber, dass er sich schon „kurze Zeit nach der letzten Verurteilung“ wieder ohne gültige Fahrerlaubnis ans Steuer gesetzt habe. Bereits im Oktober 2019 war er verurteilt worden, weil er ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen war. Damals beließ es die Richterin bei einer Geldstrafe. Doch offensichtlich hatte dies den zweifachen Vater nicht beeindruckt.

So beantragte die Staatsanwältin eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen à zehn Euro, 800 Euro. Dazu sollte ihm vor Ablauf von zwölf Monaten keine Fahrerlaubnis erteilt werden. Dem schloss sich die Strafrichterin an. Die Strafe sei dazu da, „dass Sie sich Gedanken machen, dass Sie falsch gehandelt haben“, sagte die Richterin. Anklägerin und Angeklagter nahmen das Urteil an. Es wurde damit sofort rechtskräftig.