Die Darsteller des Films "Das Märchen von den zwölf Monaten" bei den Dreharbeiten an der Käseglocke in Worpswede. (Maximilian von Lachner)

Als Weihnachtsfilm im Ersten feierte „Das Märchen von den zwölf Monaten“ im vergangenen Jahr Premiere. Jetzt kommt die Produktion von Radio Bremen, die im Frühjahr 2019 unter anderem in der Worpsweder Käseglocke (Foto) gedreht wurde, erneut ins Fernseh-Programm. Am Neujahrstag, 1. Januar, ist die Geschichte zwischen 12 und 13 Uhr im Ersten zu sehen. In dem Märchen geht es ganz klassisch um böse Mächte, die die gute alte Königin angreifen und wollen, dass es ewig Winter bleibt. Die zwölf Monate, dargestellt von zwölf Schauspielern, wehren sich dagegen und versuchen, den gewohnten Lauf der Jahreszeiten aufrechtzuerhalten. Zu sehen sind unter anderem Nina Kaiser, Marie Rönnebeck, Nina Gnädig und Bruno Eyron, der als Juni ein hinterlistiges Spiel treibt.