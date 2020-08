Hier wird nachhaltig abgerissen, freuen sich Michael Frerks (links) und Andree Lohmann. (Fabian Wilking)

Grasberg. Der Sommerwind weht durch ein Dach, von dem wenig mehr als die Holzbalken übrig sind. Gleich einem Gerippe spannt es sich über ein Haus, das ähnlich zerfleddert am Grasberger Ortseingang steht. Am 24. August rollt der Abrissbagger in der Eickedorfer Straße 19 an. Er wird auf der ehemaligen Hofstelle weniger zu tun haben, als die Bauherren der Seniorenwohnanlage Convivo Park Eickedorf geplant hatten. Dachziegel, Steine, Fensterrahmen und mehr haben Abnehmer gefunden. Mitgesellschafter Michael Frerks und Andree Lohmann freuen sich über diese Art des nachhaltigen Abrisses.

Mit 25 bis 30 Baucontainern voller Abrissschutt hatten sie gerechnet, so Andree Lohmann. Was dann aber in den vergangenen Wochen geschah, versetzt ihn und Michael Frerks noch jetzt in Begeisterung. Sie zeigen auf eine Grundplatte, aus der noch ein paar Mauerreste kniehoch aufragen. „Das war 'ne Riesenscheune“, erzählt Frerks. Dach, Ziegel, Balken – alles weg, zurückgebaut von zehn oder zwölf Männern an einem Sonnabend. Die Scheune werde nun woanders wieder aufgebaut. Genau wie die alte Fachwerkscheune, die einst daneben stand. „Das wäre auf der Deponie Sondermüll gewesen, weil das Holz gestrichen war.“

Alles kostenlos abgegeben

Der Glaswintergarten des Wohnhauses ist abgetragen, das halbe Dach abgedeckt. Metallene Fensterrahmen werden als Spiegeleinfassungen andernorts einen neuen Nutzen bringen. Die Deckenbalken des verbliebenen Baus sehen intakt aus und seien auch schon reserviert. Eine junge Frau habe eine Woche lang rote Klinkersteine auf zwölf Paletten geschichtet, die sie in ihrem Garten verlegen wolle. Das Kind spielte derweil daneben, so Frerks. Und: „Selbst die Treppen sind abgebaut worden.“ Zwei gingen nach Moorende, eine aus Metall nach Seehausen. Alles sei kostenlos abgegeben worden.

Suchen mussten sie nicht nach den emsigen Hausverwertern. „Die haben uns gefunden“, erzählt Frerks, der froh ist, auf diese Weise der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen zu können. Und es geht noch weiter mit dem Recyceln. Das verbliebene Mauerwerk soll nach dem Abriss geschreddert werden und als Unterbau für die künftigen Straßen der Seniorenwohnanlage dienen.

Ganz ungetrübt jedoch ist die Recyclingfreude der beiden Gesellschafter nicht. Auf dem Grundstück steht noch ein Gartenhaus. Die Holzhütte sollte in den kommenden Tagen ebenfalls komplett abgebaut und abgeholt werden. Nun ist das ungewiss. Als Frerks die Tür öffnet, knirscht Glas unter seinen Schuhen. Sämtliche Scheiben von Tür und Fenstern sind vor wenigen Tagen zerschlagen worden.

Der Rest der großen Hofstelle, der wirklich zur Deponie geht, wird in sechs Baumüllcontainer passen, schätzt Lohmann. Das spart den Bauherren etwa 10 000 bis 15 000 Euro Entsorgungskosten. Seit rund zweieinhalb Jahren währt nunmehr die Planungs- und Vorbereitungsphase für die Eickedorfer Seniorenwohnanlage. Der Bauantrag beim Landkreis Osterholz läuft. „Wir haben alle Unterlagen zusammen“, sagt Frerks.

Der Convivo Park auf dem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück soll aus 15 Doppelbungalows und einem Hauptgebäude bestehen. Dort sollen auf drei Etagen 39 Wohnungen, die zwischen 40 und 92 Quadratmeter groß sind sowie zwei Wohngemeinschaften mit je zwölf Apartments untergebracht sein, außerdem eine Tagespflege mit 16 Plätzen. Der ambulante Dienst, mehrere Gemeinschaftsräume, eine Wäscherei, Küche und ein Café sollen sich ebenfalls im Hauptgebäude befinden, so die Convivo-Gruppe in ihrer Objektbeschreibung. Die beiden Mitgesellschafter Micheal Frerks und Andree Lohmann hoffen, dass die Baugenehmigung für das Projekt durch den Landkreis Anfang Dezember vorliegt. Dann könne die auf etwa 20 Monate geschätzte Bauphase beginnen.