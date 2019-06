Im Naturschutzgebiet zwischen Lilienthaler Allee, Borgfelder Allee und Wümme liegt anhängerweise Sperrmüll. (Silke Looden)

Borgfeld. In der Folge unserer Berichterstattung über die wilde Müllkippe im Naturschutzgebiet am Ortseingang von Lilienthal ist Bewegung in die Sache gekommen. Die zuständige Hanseatische Naturentwicklungs GmbH (Haneg) in Bremen teilt auf Nachfrage mit, dass sie noch am Mittwoch eine Firma mit der Entsorgung des Unrats beauftragt hat. Mitarbeiter Florian Melles verspricht: „Der Müll wird in den nächsten Tagen verschwinden.“

Zuvor hatte sich bereits Jürgen Klaes von den Grünen im Borgfelder Beirat in der Redaktion gemeldet und angekündigt, dass die Borgfelder den Sperrmüll an der Ecke Lilienthaler/ Borgfelder Allee notfalls mit einer Bürgeraktion aus dem Überschwemmungsgebiet holen wollten. Das wird nun nicht mehr nötig sein.

Wie berichtet, hatte die Haneg ihr Budget für dieses Jahr bereits aufgebraucht, und die Stadtreinigung wollte die Kosten für die Beseitigung der illegalen Müllablagerung nicht übernehmen, da sie für Naturschutzgebiete nicht zuständig ist. Ein Hilferuf der Haneg an die Bremer Naturschutzbehörde führte nun zum Erfolg. Melles: „Die Stadt Bremen wird die Kosten übernehmen.“ Grundsätzlich aber müsse eine andere Lösung gefunden werden, damit die Haneg handlungsfähig bleibe.