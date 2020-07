Das zur Familie der Edelfalter gehörende Tagpfauenauge findet im nachhaltig gestalteten Garten von Julia Wehner Nahrung. (CARMEN JASPERSEN)

Blumen wiegen ihre strahlend bunten Köpfe im Wind. Darunter Kerzen, Trompeten, Knöpfchen und Glocken. Grashalme schwenken ihre Fahnen, Schmetterlinge tanzen über die Farbinseln von Stauden. Um diese Oase herum hat ein Rasenmäher Wege in die wilde Wiese gefräst, die sich vor der Terrasse in eine sattgrüne Grünfläche aufweiten. So sieht der naturnahe Teil im Garten von Julia Wehner in Worphausen aus: gepflegt, in wilder Ordnung und chemiefrei.

Die 55-jährige Naturgartenplanerin hat gemeinsam mit ihrem Ehemann auf rund 2900 Quadratmetern ein nachhaltiges Gartenparadies gestaltet, in dem 70 Prozent heimische Pflanzen wachsen und rund ein Drittel Exoten. „Das sind dann hauptsächlich Duft- und Gemüsepflanzen“, sagt sie. Im Gartencenter gestalte sich das Angebot oft umgekehrt: „Nur 20 Prozent sind einheimische Pflanzen, und die sind hochgezüchtet, damit sie übergroße Blüten bilden.“

In Wehners Garten blüht es zurzeit auch prächtig – allerdings deshalb, weil die Standorte den Bedürfnissen der Pflanzen entsprechen. Deren Auswahl und Pflege entscheiden nach Ansicht Wehners darüber, ob ein Garten nachhaltig gestaltet ist oder nicht. In der Fachwelt, sagt sie, streiten die Experten darüber, was einen nachhaltigen Garten ausmacht. Julia Wehner macht drei Ansätze aus. „Da gibt es die Naturinteressierten, die das Thema aus biologischer Sicht sehen“, sagt sie. Diese Gartenbesitzer wollten Lebensräume für bestimmte Pflanzen und Tiere schaffen. „Wildbienenspezialisten lieben zum Beispiel offene Sandflächen.“ Andere legen Moor und Teiche an. Der Aufwand ist groß: „So etwas integriert man nicht mal eben in einen Ziergarten.“

Wilde Schönheit. Ein naturnaher Garten bietet zu jeder Jahreszeit etwas fürs Auge. (FOTOS: CARMEN JASPERSEN)

Die zweite Art sind Gartenbesitzer, die sehr viel für die Natur tun wollen, aber aus verschiedenen Gründen Kompromisse machen müssen. Sie haben oft wenig Zeit oder es nutzen zum Beispiel Kinder den Garten zum Spielen. „Der dritte Ansatz, den einige als nachhaltig bezeichnen, ist der klassische Garten mit biologischem Pflanzenbau, nicht gespritzt und nicht gedüngt.“

Julia Wehner indes legt Wert auf heimische Pflanzen, die möglichst aus eigener Kraft wachsen und sich Krankheiten widersetzen. Sie richtet hier und da geschützte Ecken für nützliche Tiere ein. Schönheit spielt bei der Diplom-Übersetzerin eine Rolle, mit Staketenzäunen, Wegen aus alten Ziegelsteinen, der Einteilung des Gemüsegartens und Hecken schafft sie eine Atmosphäre wie in einem alten Bauerngarten.

Romantik pur, die sie und ihr Ehemann zu genießen wissen. Nach getaner Arbeit. Die, sagt Wehner, halte sich – auch wenn es nicht den Eindruck erweckt – in Grenzen: „Das Unkraut jäten im Staudengarten ist nicht das Problem, wenn man sich einen nachhaltigen Garten anlegen möchte.“ Jahr für Jahr, sagt sie, versäten sich die Pflanzen selbst, sie finden ihren Platz und richten sich je nach Wetter ein. In einem trockenen Jahr fühlen sich die Stockrosen in Wehners Garten wohler, in einem Regenjahr wächst mehr Langblättriger Ehrenpreis. „Wo die Pflanzen stehen, wachsen keine Unkräuter“, sagt Wehner. Das, was von einem naturnahen Garten abhalte, sei vielmehr die eigene Erziehung: „Viele haben das Gefühl, im Garten muss es ganz ordentlich sein.“ Da aber macht der Naturgarten nicht mit. „Das hier ist eine Form von Wildheit“, sagt Wehner. „Es ist etwas, das die Menschen psychisch nicht mögen: wachsen lassen.“

Im Garten von Julia Wehner summt und brummt es – vor allem über der kleinen wilden Wiese vor dem Haus. (CARMEN JASPERSEN)

Einen naturnahen Garten könne auch anlegen, wer wenig Platz und Zeit habe. Wehner, die Mutter dreier inzwischen erwachsener Kinder ist, empfiehlt: „Pflanzen Sie Ebereschen und Faulbäume, damit haben Sie null Arbeit.“ Naturgarten, das bedeute, die Natur so zu nehmen, wie sie ist, „das wachsen zu lassen, was hier wachsen möchte“. Wie die Blumen auf der Wiese. „Die wird einmal im Jahr gemäht“, so halten die Wehners das schnell übermächtige Gras im Zaum und geben Wiesenblumen die Chance, durchzuwachsen und den Garten mit Farbtupfern zu verschönern. Das wiederum locke viele Insekten an. „Noch einfacher ist es, wenn man mähen lässt.“

Wer zusätzlich zur pflegeleichten Wiese Gemüse anbauen und außer den in Lilienthal und Umgebung typischen Birken, Heiden und Ebereschen auch Blumen pflanzen möchte, der kommt laut Wehner ums Düngen nicht umhin. „Wir haben hier mit den nährstoffärmsten Boden Deutschlands.“ Rosen, Gemüse oder Prachtstauden könnten mit selbst gemachtem Kompost (Pferdedung) oder biologischem Streudünger aus dem Baumarkt versorgt werden.

Beim Kauf von Pflanzen rät die Naturgartenspezialistin zu alten Sorten wie ungefüllte Rosen. „In deren Blüten findet der grün schillernde Rosenkäfer noch Pollen“, so die Naturexpertin.

Julia Wehner. (CARMEN JASPERSEN)

Überhaupt bietet so ein naturnah gestalteter Garten eine Menge „Naturkino“. Eine Schnecke zeigt für die nächsten Tage gutes Wetter an, indem sie sich entgegen ihrer Gewohnheit an der Spitze eines Blütenstängels festhält. „Sie bleibt da oben, bis es wieder Regen gibt und der Boden feucht ist“, erklärt Julia Wehner. Zitronenfalter flattern gut gelaunt von einer Blüte zur nächsten, sie haben ihre Kinderstube in Wehners Faulbäumen eingerichtet. „Die Raupen des Zitronenfalters mögen die Blätter des Faulbaums.“

Ein nachhaltiger Garten bietet Wehners Worten zufolge viele Vorteile. „Wir bringen Kindern den Rhythmus der Natur bei und zeigen, wie sie sich übers Jahr verändert.“ Ein Naturgarten spare Geld, weil nicht immer wieder neue Pflanzen gekauft werden, die dann doch wieder eingehen. „Und er macht deutlich weniger Arbeit, weil sich Lücken füllen, indem sich Pflanzen versäen.“ Nicht zuletzt gilt: „Je mehr Naturgärten es gibt, desto größer ist das Netzwerk naturnaher Ecken; Insekten könnten von Fläche zu Fläche fliegen und hätten Nahrung“, so Julia Wehner. Es wäre ein Beitrag zum Erhalt der einheimischen Flora und Fauna.

Zur Sache

Tipps für einen naturnahen Garten

„Wichtig ist, dass man aufhört, mit Gift zu spritzen“, sagt Julia Wehner, „denn das verätzt den Boden und es kann nichts draus werden“. Wenn diese Bedingung erfüllt sei, gebe es viel mehr Tiere und Vögel im Garten. Zum Thema Pflanzenschutz sagt Wehner: „Ich finde sogar Schneckenkorn doof.“ Ihre Tipps: Den Schnecken die Nahrung nehmen, indem man abgestorbene Pflanzenteile entfernt; freie Flächen schaffen, damit sie sich nicht verstecken können und Kompost aufstreuen anstatt ihn unter zu graben und so die Bodenstruktur zu zerstören. „Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, ich habe weniger Unkraut, weniger Schnecken im Garten und gleich viel Gemüse.“

Für die Bepflanzung von Gärten in Lilienthal und umzu empfiehlt Julia Wehner die lange blühende und bei Schmetterlingen beliebte Wiesenwitwenblume, die Flockenblume, Königskerzen und Glockenblumen. Besonders Wildbienen fliegen auf deren Blüten. Viele dieser Pflanzen sind laut Wehner bestens auf das sich erwärmende Klima vorbereitet: „Einige stammen aus der osteuropäischen Steppe.“ Nach Angaben der Naturgartenexpertin gibt es viele schöne und robuste Pflanzen aus der Steppe, „die unseren Insekten hier die passende Nahrung bieten“. Darunter Pflanzen aus den Gattungen der Centaurien und der Skabiosen. „Sie sind trockenheitsresistent und können Sonne gut ab.“ Wenig Wasser benötigten Bibernellenrosen, „die wachsen auf Sanddünen“, so Wehner. Malven indes fühlten sich auch auf Schotterplätzen wohl. Wehners Tipp für die Suche: „Schauen, was sich vermehrt.“

Wer dennoch Pflanzen oder Saatgut kaufen möchte, dem rät Wehner zu Spezialisten für heimische Sträucher, zum Beispiel der Gesellschaft Ahornblatt (www.ahornblatt-garten.de) und zum Bio-Online-Versand. Gute Shops betreiben aus Wehners Sicht die Gärtnerei Strickler (www.gaertnerei-strickler.de) und der Hofberggarten im Schwarzwald (www.hof-berggarten.de). Eine auf die Tierwelt im Nordwesten zugeschnittene Wiesenmischung verkauft der Versandhandel Rieger-Hofmann (www.rieger-hofmann.de).

Frei wachsende Wildstrauchhecken bieten Tieren Schutz. Laut Julia Wehner eignen sich dafür der Weißdorn, die ungefüllte Wildrose und die Kornelkirsche, außerdem die wilde Form des Gemeinen Schneeballs und die Sandweide. „Ich mache gar nichts an diesen Sträuchern, ich pflanze so, dass es passt. Man macht sich das Leben so schön einfach“, sagt Julia Wehner. Weitere Infos gibt es im Internet beim Verein Naturgarten unter www.naturgarten.org.