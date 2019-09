Ein alter, gelber, amerikanischer Schulbus ist eine der Oldtimer-Attraktionen bei der Landpartie im Blockland. (fr)

Blockland. Einmal im Jahr verwandelt sich die grüne Wiese am Dorfgemeinschaftshaus im Blockland in einen bunten Marktplatz. Am Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit. Der Heimatverein lädt von 10 bis 17 Uhr zur Landpartie mit Oldtimertreffen ein. „Wir wollten etwas für alle Altersgruppen auf die Beine stellen“, erklärt Tina Schnakenberg vom Heimatverein. Ein Jahr lang haben viele freiwillige Helferinnen und Helfer das große Fest mit alten Treckern, Kunsthandwerk, Musik und vielen Mitmachangeboten vorbereitet. Nun steht das Programm. Der ehemalige Werder-Manager Willi Lemke will die dritte Blockland-Partie eröffnen. Um 10.30 Uhr wird der ehemalige Senator in einem Oldtimer zur Bühne gebracht, erzählt Schnakenberg in Vorfreude auf das Fest.

Originalgetreu restaurierte Trecker und Autos werden präsentiert, eine historische Postkutsche aus dem Landkreis Osterholz sowie ein alter gelber amerikanischer Schulbus. Mehr als 200 historische Fahrzeuge werden dabei sein. „Kinder haben den ganzen Tag die Möglichkeit, Rundfahrten auf Oldtimer-Treckern über das Gelände zu machen“, berichtet Schnakenberg. Erwachsene haben auf einem Geschicklichkeitsparcours Gelegenheit mit ihren alten Fahrzeugen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Außerdem gibt es eine Leistungsmessung an der Zapfwelle.

Für die Kleinsten gibt es eine Hüpfburg, ältere Kinder können einen Ausritt auf einem Pony genießen, alle können auf der Strohburg spielen, Entenangeln oder sich schminken. Auf Treckern mit Anhänger geht es über das große Gelände am Deich. Außerdem wird ein nostalgisches Kinderkarussell aufgebaut.

„Da sich der Heimatverein den Erhalt der bäuerlichen Tradition auf die Fahne geschrieben hat, darf an diesem Tag auch altes Handwerk nicht fehlen“, sagt Schnakenberg. Seiler, Besenbinder, eine Stickerin, Stuhlflechter, ein Schmied sowie ein Reithdachdecker sind mit von der Partie und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Kunsthandwerker verkaufen Lammfelle, Babyschuhe, Keramik, Getöpfertes, bemaltes Porzellan, geschmiedete Unikate, Holzobjekte, Kleinmöbel und Bilder mit Tier- und Blumenmotiven, moderne Streetart-Bilder und Tiffanyglaskunst. Es gibt Blumen, Herbstkränze und Dekoration.

Das Blasorchester des TuS Huchting hat sich angekündigt, der Posaunenchor Wasserhorst und ein Blocklander DJ sorgen für Musik. Verschiedene Street-Foot-Trucks bieten Biobratwurst, Wildschweinknipp, Pommes und Currywurst an. Es gibt Spanferkel und Fisch, Waffeln, Crêpes, Bio-Eis, Butterkuchen aus dem Steinbackofen und selbstgebackene Torten.

Die Rettungshundestaffel aus Osterholz-Scharmbeck zeigt ihre ausgebildeten Vierbeiner. Harpstedter Ackerpferde werden Bodenarbeit aus dem 20. Jahrhundert präsentieren. Die Landesjägerschaft lädt ins Wildtiermobil ein und zeigt, wie viele unterschiedliche Tierarten in der Region leben.

Treffpunkt für die Blockland-Partie ist das Dorfgemeinschaftshaus im Niederblockland 20. Aus zwei Richtungen ist es über den Deich zu erreichen. „Da der Parkraum begrenzt ist, bitten wir möglichst mit dem Fahrrad zu kommen“, wünscht sich Schnakenberg. Der Deich sei an diesem Tag aber auch für den Autoverkehr freigegeben. Oldtimer-Besitzer, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, können schon am Freitag, 6. September, anreisen. Für die Oldtimer-Fahrer gibt es am Sonnabend, 7. September, eine Begrüßungsparty. Anmeldungen nimmt das Team um Tina Schnakenberg unter der Telefonnummer 0173/ 1 64 65 66 entgegen. Kurzentschlossene Aussteller und Künstler sind ebenfalls noch willkommen, so die Organisatorin.