Mal probieren? Die Vielfalt des Olivenöls steht im Mittelpunkt der Abholtage in Wilstedt. (Maximilian von Lachner)

Wilstedt. Es klingt paradox: „Olivenöl ist umso besser, je weniger es nach Öl schmeckt.“ Conrad Bölicke sagt das, und er müsste es wissen. Seit knapp 30 Jahren betreibt er den Olivenölversand „Artefakt“, anfangs in Berlin, seit 1994 in Wilstedt, und dort richtete er jetzt zum 21. Mal die „Olivenöl-Abholtage“ aus. 30 Erzeuger aus Italien, Griechenland, Spanien und Kroatien könnten gekommen sein sowie 10 000 bis 15 000 Gäste, wie Bölicke schätzt – dies zumindest seien die Zahlen aus den vergangenen Jahren. Dieses Jahr, als das Wetter am Sonnabendvormittag recht unfreundlich und auch am Sonntag noch wechselhaft war, könnten es etwas weniger gewesen sein.

Trotzdem herrschte reges Treiben auf dem Gelände rund um die Löhbergstraße und die Straße Am Bogen. Ganz neu war eine „Olivenöl-Special-Galerie“ mit je einem Erzeuger aus einem begrenzten Anbaugebiet - aus dem kroatischen Istrien, den italienischen Abruzzen und dem spanischen Andalusien. Andalusien ist laut Conrad Bölicke das größte zusammenhängende Olivenanbaugebiet der Welt. Aber auch in Kalifornien wachsen Oliven, dort gibt es zudem an der US Davis University den weltweit einzigen Studiengang für Olivenöl. In Kalifornien kostet ein Liter allerdings 56 Euro; da waren die Preise, die in Wilstedt verlangt wurden, mit etwa 20 bis 30 Euro geradezu moderat.

Eher ein Fruchtsaft

Auch in Nordafrika wird Olivenöl gewonnen, aber Bölicke hat bisher keines davon im Angebot. Kürzlich haben sich bei ihm ein Tunesier und ein Syrer, beide in Bremen lebend, gemeldet. „Deren Öl habe ich nicht genommen, das war schlechter als das für 3,49 Euro vom Discounter“, sagt er. Er habe ihnen angeboten, ihnen beizubringen, wie hochwertiges Olivenöl produziert wird – Bölicke bietet Kurse an, in denen es ziemlich viel um Biologie und Biochemie geht. Auch die Erzeuger, deren Öl er im Angebot seines Versandhandels hat, treffen sich einmal im Jahr bei einem von ihnen zu Hause. Dann geht es auch um Theorie: Was macht die Wurzel mit der Pflanze, wie kommt der Geschmack oben an?

Die traditionelle Art der Olivenölherstellung hat für Conrad Bölicke keine große Zukunft mehr; er nennt sie „archaisch“. In Tunesien etwa werde zu spät geerntet und zu lange gelagert, meint er. Es könne zwar etwas seltsam wirken, wenn ein Deutscher in Griechenland, wo seit 6000 Jahren Olivenbäume als Nutzpflanzen kultiviert werden, behauptet, dass die Art des Anbaus nicht mehr zeitgemäß sei. „Aber wir müssen Olivenöl eher als Fruchtsaft ansehen“, meint er. Damit die Erzeuger dies begreifen, sei der Händler als Mittler zwischen ihnen und den Kunden wichtig. „Es geht nicht um das Verkaufen um des Verkaufens willen; wenn man keine persönliche Beziehung zu den Erzeugern aufbauen will, muss man das gar nicht erst anfangen.“ Er fährt, wenn er die Adresse eines ihm bisher unbekannten Olivenölbauern bekommt, einfach unangemeldet dorthin – natürlich mit sprachkundigem Begleiter – und wartet ab, wie er aufgenommen wird.

Was man mit Olivenöl anstellen kann, wenn man es als Fruchtsaft betrachtet? Das führt Christoph Sippel vor, Lebensmittelchemiker beim Hanseatischen Olivenöl-Panel in Hamburg. An die Gäste werden „didaktische Leisten“ verteilt, Holzbretter mit sieben kleinen Bechern. In dreien ist Olivenöl, ganz rechts eines aus Istrien. Es beginnt mit einer „ortho-nasalen Probe“ – man könnte auch sagen, dass an dem Öl gerochen wird. Dann einen kleinen Schluck probieren: Es ist ungewohnt bitter. Das gehöre zu einem guten Öl, sagt Christoph Sippel, da sich darin die sekundären Pflanzenstoffe ausdrückten. Das Öl wird zur Verfeinerung des Süßkartoffelmuses im Becher nebenan verwendet, während das andalusische, das „blumiger“ schmeckt, besser zum Kartoffel-Sellerie-Stampf passen soll.

Nicht zum Braten

Zum Braten solle man Olivenöl nicht benutzen, rät Conrad Bölicke. Sein Aroma gehe bei mehr als 27 Grad Celsius kaputt. „Dann kann ich auch Sonnenblumenöl nehmen, das ist billiger.“ Michael und Adelheid Friedrich aus Bremen, die für einen Baum im Museums-Olivenöl-Patenschaftshain in Palombaio in Apulien die Patenschaft übernommen haben, wofür jetzt an dem Baum ihr Namensschild prangt, bevorzugen das „Öl Nummer 27 grün“ aus Eleonas in Messenien. Das sei schön frisch, finden sie, da die Oliven, wenn sie verarbeitet werden, noch nicht so reif sind.

Aber Hella und Heiner Niemann aus Bremen, die seit Jahren bei Conrad Bölicke einkaufen, finden es gar nicht so verwerflich, Olivenöl auch zum Braten oder Schmoren zu nehmen. „Meine Frau benutzt das sogar für Kuchen“, sagt Heiner Niemann – und damit meint er nicht Zwiebelkuchen. „Doch, das geht, in ganz normalem Rührteig“, bestätigt Hella Niemann. Man könne durchaus auch süßen Kuchen mit Olivenöl statt mit Butter oder Margarine zubereiten. Nur sollte es nicht zu scharf oder zu bitter sein.