Das 1902 errichtete Sparkassengebäude in Wilstedt soll bald in das Eigentum der Gemeinde übergehen. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Zwei ortsbildprägende Immobilien stehen in Wilstedt vor einem Eigentümerwechsel. Schon in den nächsten Tagen soll beim Notar der Kaufvertrag zwischen der Kirchengemeinde Wilstedt/Tarmstedt und der „Pfarrhof Wilstedt GmbH“ für das alte Pastorenhaus an der Hauptstraße unterschrieben werden. Einen konkreten Termin mochte Rebekka Neander von der Presseabteilung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers auf Anfrage nicht nennen. Doch sagte sie, dass die Prüfung abgeschlossen sei und es „absolut nichts“ gebe, was dem Verkauf entgegenstehe. Es gehe nur noch um die Abstimmung des Notartermins.

Die „Pfarrhof Wilstedt GmbH“ hat ihren Sitz in Hannover, Geschäftsführer sind Meinhard Hüffmeier und der Wilstedter Landwirt Jakob Schnackenberg, mit seinem Hof direkter Nachbar des Kirchengrundstücks. Darauf sollen Wohnungen für Ältere errichtet werden, wobei das rund 250 Jahre alte stark renovierungsbedürftige Pfarrhaus erhalten werden soll, wie es im Dorf heißt.

Das andere Grundstücksgeschäft hat Bürgermeister Traugott Riedesel dieser Tage klar gemacht: Die Gemeinde Wilstedt kauft das Sparkassengebäude Am Brink. „Ich habe das am Telefon mit dem Vorstand verbindlich verabredet, sozusagen per Handschlag“, sagt Riedesel. Einen Notartermin gebe es noch nicht, und genau genommen hat er auch das Geld dafür noch gar nicht: Erst am kommenden Dienstag diskutiert der Finanzausschuss über den Haushalt 2021, den dann noch der Gemeinderat beschließen muss. Im Haushaltsentwurf stehen 150.000 Euro für den Kauf des Grundstücks plus 450.000 Euro für den Erwerb des Sparkassengebäudes – beide Posten sind mit dem Vermerk „eventuell“ versehen, denn die Politiker müssen dem ja noch zustimmen. Ein Darlehen braucht die Gemeinde für den Kauf nicht.

„Wichtig fürs Dorf“

Er habe schnell handeln müssen, begründet Riedesel das beherzte Vorgehen: „Es gab Interessenten für das Gebäude.“ Hätte er nicht zugeschlagen, hätte die Sparkasse das Haus in die Ausschreibung gegeben. Das habe er verhindern wollen, denn das Gebäude sei ein wichtiger Baustein für die Entwicklung des Dorfes. Im Zusammenspiel mit dem geplanten neuen Gemeindehaus der Kirche auf dem Friedhof und einem neuen Nutzungskonzept für das 1902 errichtete Sparkassengebäude schwebt ihm eine Aufwertung des Brinks als Dorfmittelpunkt vor, als „gute Stube“ Wilstedts. In diesem Zusammenhang sehe er auch „eine das Dorf belebende und vielleicht inspirierende Bebauung auf dem Pfarrhofgelände“, eine Teilbebauung des Gewerbegebiets und die von vielen gewünschte Verkehrsberuhigung der Hauptstraße von der Einmündung Molkereistraße bis zur Einmündung Löhbergstraße.

Ein fertiges Nutzungskonzept fürs Sparkassengebäude habe er nicht in der Tasche, sagt Riedesel, der sich dafür einen Ideenwettbewerb im Dorf vorstellen könnte. Kulturelle Angebote im Dorf, aktiv wie passiv, würden an Bedeutung gewinnen. Dafür müsse es Orte geben, um zu teilen, um sich zu treffen und „sich mental zu bereichern“. Die Gemeinde sollte eng mit den örtlichen Akteuren zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem Kulturforum, Kirche, Heimatverein und Bürgerkino. In dem Haus sind derzeit eine Automatenfiliale der Sparkasse, die Apotheke, eine Wohnung und der Versammlungsraum der Gemeinde untergebracht.

Richtschnur für die Arbeit des Gemeinderates sollte Riedesel zufolge sein, „die Infrastruktur im Dorf zu erhalten und vielleicht zu verbessern“. Auf unangenehme Veränderungen könne man kreativ reagieren. Ziel müsse es sein, für alle die äußeren Lebensumstände zu verbessern, sodass Wilstedt ein angenehmer und vielleicht besonderer Ort zum Leben und Wohnen bleibe. Leider mache die Zentralisierung der Daseinsvorsorge auf Mittelpunktorte es auch Wilstedt mit seinen 1750 Einwohnern nicht leicht, „gegen den Strom zu schwimmen“.

Der Wilstedter Finanzausschuss tagt am Dienstag, 16. Februar, 20 Uhr, im Sitzungsraum oberhalb der Sparkasse, Am Brink 2.



Zur Sache

Riedesel möchte weitermachen

Wilstedts Bürgermeister Traugott Riedesel hat Spaß an seinem Ehrenamt und möchte bei der Kommunalwahl am 12. September erneut für den Gemeinderat kandidieren. „Ich habe mich – die entsprechende Unterstützung vorausgesetzt – entschlossen, noch einmal als Bürgermeister zu kandidieren“, schreibt der 70-Jährige in einer Mail an die „lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Wilstedter Gemeinderat“. Alle Ratsmitglieder sollten sich „frühzeitig überlegen, wer Lust hat, sich dem Ganzen noch einmal auszusetzen und/oder wie wir den Kreis noch erweitern könnten“. Bei der Kommunalwahl 2016 sammelte der Landarzt 800 Stimmen ein und erzielte damit das mit weitem Abstand beste Ergebnis.