Radfahrer müssen auf der engen Hauptstraße in Wilstedt sehr aufpassen. Kaum ein Autofahrer hält den Abstand ein. (Johannes Heeg)

Wilstedt. Dass seit April in der Straßenverkehrsordnung beim Überholen von Fahrrädern innerorts ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden muss, hat sich offenbar noch nicht bei allen Autofahrern herumgesprochen. In Wilstedt soll sich das jetzt ändern. Der Gemeinderat beschloss auf Antrag der Fraktion Natürlich Wilstedt (NW), dass an den sechs Ortseingängen Hinweisschilder aufgestellt werden sollen. Noch ist nicht klar, ob der Landkreis dies genehmigt, da es sich nicht um amtliche Verkehrsschilder handelt.

Seit Jahrzehnten versucht die Gemeinde auf der engen Hauptstraße ein gedeihliches Miteinander von Auto- und Radfahrern zu erreichen, bisher mit wenig Erfolg. Bürgermeister Traugott Riedesel sagte in der Ratssitzung, der Antrag auf Tempo 30 in der Hauptstraße sei mal wieder abgelehnt worden, ebenso Piktogramme auf der Fahrbahn. Wenn Radfahrer auf dem Fußweg führen, sei dies gefährlich für die Fußgänger. „Wir müssen zu einem besseren Miteinander kommen, und das beginnt mit einem Appell“, meinte Riedesel. Radfahrer sollten auf der Fahrbahn als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden.

Bürgerstiftung gibt Geld

Wie das erreicht werden könnte, stellte Rolf Struckmeyer (NW) vor. Autos führen auf der Hauptstraße sehr dicht an den Radfahrern vorbei – dass neuerdings ein Mindestabstand von 1,50 Metern gelte, wüssten viele Autofahrer nicht. Deshalb sollten Hinweisschilder aufgestellt werden, blau mit weißer Schrift und 40 mal 60 Zentimeter groß, die den Text tragen: „Halten Sie bitte den Abstand 1,50 m. Danke“. Zusätzlich sind ein Auto und ein Fahrrad von hinten abgebildet. Dies sei zwar kein amtliches Verkehrszeichen, aber ähnliche Schilder gebe es bereits in mehreren größeren Orten. Die sechs Schilder kosten inklusive Pfosten 1300 Euro. Die Bürgerstiftung werde wohl 800 Euro übernehmen, nimmt Struckmeyer an, seine Wählergemeinschaft werde 200 Euro beisteuern, die restlichen 300 Euro solle die Gemeinde zahlen. Natürlich Wilstedt wolle auch erreichen, dass Tourow, die Touristikagentur des Landkreises, die Aufstellung unterstützt.

Ob der Landkreis die Schilder überhaupt genehmigen werde, solle die Gemeinde klären. Sollte dies nicht der Fall sein, heiße das noch nicht, dass ihre Aufstellung unmöglich sei, meinte Riedesel. Auf gemeindeeigenem Grund am Straßenrand habe der Landkreis nicht hineinzureden. Die Gemeinde werde auch in ihrem nächsten Rundbrief die neuen Verkehrsregeln erklären und die Gewerbebetriebe bitten, ihre Fahrer auf die gesetzlich vorgeschriebenen Seitenabstände aufmerksam zu machen.

Günther Nase (SPD) fand die Idee gut; er verspricht sich davon, dass dann auch weniger gehupt wird. Der fraktionslose Gerd Heins dagegen bekannte, dass er lieber auf dem Fußweg fahre, weil er sich dort sicherer fühle. Stephan Kück-Lüers (CDU) äußerte sich pessimistisch, ob die Schilder ihren Zweck erfüllten. Die Autofahrer nähmen sie wahrscheinlich kaum wahr. Selbst Halteverbotsschilder würden ja ignoriert, steuerte Rita Becker (CDU) bei. „Und wer nach Wilstedt zum Einkaufen kommt, hat, wenn er wieder ins Auto steigt, längst vergessen, dass er auf dem Hinweg an so einem Hinweisschild vorbeigekommen ist.“ Für Astrid Schmidt (SPD) ist es immerhin „einen Versuch wert“.

Bürgermeister Riedesel räumte ein, dass es „eine ganz schwierige pädagogische Aufgabe“ sei, für eine gleichberechtigte Aufteilung des Straßenraums zu sorgen. „Aber steter Tropfen höhlt den Stein“, meinte er. Schließlich, so die Vermutung von Rolf Struckmeyer, führen die meisten Autofahrer nicht aus böser Absicht zu dicht an den Radfahrern vorbei, sondern aus Gedankenlosigkeit. Gegen Rita Beckers Votum wurde schließlich mit neun Stimmen beschlossen, dass die Schilder aufgestellt werden.

Noch mit weiteren Schildern befasste sich der Rat. Der MTV Wilstedt hatte einen Antrag gestellt. Es sei für Besucher sehr schwierig, sich im Ort zu orientieren. Im Ort werde lediglich an der Kreuzung Dipshorner Straße/Buchholzer Straße auf das Heidebad hingewiesen, die Hinweise am Kreisel der Dipshorner Straße seien nur zu sehen, wenn man aus Richtung Dipshorn nach Wilstedt hineinfahre, und das Straßenschild „An der Reitbahn“ sei kaum zu lesen. Hinweise auf die Grundschule und die Sporthalle fehlten gänzlich. Gastvereine hätten sich schon beklagt, dass die Sportstätten des MTV sehr schwer zu finden seien.

Jetzt soll auf Vorschlag von Traugott Riedesel eine Arbeitsgruppe sämtliche Schilder im Ort besichtigen. Ihr gehören aus dem Gemeinderat Stephan Kück-Lüers und Astrid Schmidt an sowie Andreas Börsdamm als MTV-Chef.