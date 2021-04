Giesela Haack hat die Bücherregale im mittlerweile verkauften Gemeindehaus Wilstedt bereits leer geräumt. (Maximilian von Lachner)

Wilstedt. Der Wilstedter Bücherschrank muss sein Domizil im ehemaligen Kindergarten an der Hauptstraße räumen. Wie berichtet, hat die Kirchengemeinde das Grundstück samt Pastorenhaus und Nebengebäude verkauft, sodass der von Gisela Haack seit 2014 ehrenamtlich betriebene Gebrauchtbüchermarkt voraussichtlich Ende Mai geschlossen wird. „Jetzt heißt es also, alles muss raus“, so Haack. Diverse Bücher warten noch auf neue Besitzer. Wer Interesse hat, ist eingeladen, nach Terminabsprache ein letztes Mal in Regalen und Kisten zu stöbern. Jedes Buch kostet jetzt 50 Cent, und wie immer geht der Erlös an die Wilstedter Kirchenstiftung. Weitere Informationen und Termine gibt es bei Gisela Haack, Telefon 04283/6256 oder ghaack@uni-bremen.de. Es gelten die üblichen Corona-Hygiene-Regeln. Ob der Bücherschrank im geplanten neuen Gemeindehaus Am Brink wieder eröffnet wird, sei fraglich, weil dort vermutlich weniger Platz für diesen Zweck zur Verfügung stehen werde. „Vielleicht wird es dort ein Tauschregal geben“, so Gisela Haack auf Anfrage.