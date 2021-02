Die Landfrauen planen eine Weinprobe per Zoom. (Patrick Seeger/dpa)

Wilstedt. Eine Online-Weinprobe bietet der Landfrauenverein Wilstedt für Donnerstag, 25. Februar, 19 bis 20.30 Uhr, an. Dazu müssen sich die Teilnehmerinnen bis zum 12. Februar per E-Mail an landfrauenonline@gmx.de oder bei der zuständigen Ortsvertrauensfrau anmelden und 40 Euro für die Weinhandlung Ludwig von Kapff auf das Konto des Landfrauenvereins Wilstedt bei der Kreissparkasse Rotenburg Osterholz überweisen. Sie erhalten dafür ein fünfteiliges Weinpaket mit Prosecco, Weißwein, Rosé und Rotwein aus Deutschland, Italien, Frankreich und Südafrika nach Hause geschickt. Die Verkostung erfolge über ein Zoom-Meeting mit der Fachfrau Christine Stratmann-Egbers, heißt es vom Vorstand. Gerne dürfe auch der Ehepartner daran teilnehmen. Die Versendung des Links zur Videokonferenz erfolge nach der verbindlichen Anmeldung.

„Frühling aus der Tüte“ heißt ein weiteres Online-Angebot der Landfrauen für Freitag, 5. März, 19 bis 21 Uhr. Die Teilnehmerinnen treffen sich per Zoom zum gemeinsamen Gestalten mit Kerstin Schroeter, „um den Frühling aufs Tablett zu zaubern“. Auf einem Tablett werde eine wilde Frühlingslandschaft aus Plattenmoos, Zweigen, Narzissen, Wachteleiern, Federn und Eukalyptus gestaltet. Kerstin Schroeter packe für jede Teilnehmerin eine Tüte mit den benötigten Arbeitsmaterialien einschließlich Tablett, die am 4. März abgeholt werden könne. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Nichtmitglieder zahlen 12,50 Euro, jeweils zuzüglich 25 Euro für die Tüte mit den Arbeitsmaterialien. Verbindliche Anmeldungen müssen bis zum 26. Februar per E-Mail an die Adresse landfrauenonline@gmx.de oder an die zuständige Ortsvertrauensfrau gerichtet werden.

„Einfach mal anders kochen“, heißt es am 5. März – in diesen Zeiten der Pandemie mit Anleitung per Video. Børge Bammann, Koch aus Oldenburg, zeigt ein Rezept mit Grünkohl. Wer sich anmeldet, bekommt eine Kiste des Rockstedter Lieferdienstes Bröös mit allen Zutaten für das Gericht. Der Inhalt reicht für zwei Personen. Auch in der Kiste enthalten sind drei Sorten Bier der Ols-Brauerei, die perfekt zu der norddeutschen Vitaminbombe passen. Nach Eingang der Teilnahmegebühr wird ein Link zugeschickt, mit dem man jederzeit das Kochvideo anschauen kann. Die Kochkisten (29 Euro) werden am 5. März zugestellt. Verbindliche Anmeldungen müssen bis zum 26. Februar per E-Mail an landfrauenonline@gmx.de oder an die Ortsvertrauensfrau geschickt werden. Ebenfalls bis zum 26. Februar müssen die 29 Euro für Namen und Rechnung von Børge Bammann auf das Konto des Landfrauenvereins Wilstedt bei der Kreissparkasse Rotenburg Osterholz überweisen werden, Verwendungszweck „Kochen“.

„Neue Ideen für unsere Gärten“ – auch die gibt es online. Und zwar am Mittwoch, 17. März, 19 bis 20.30 Uhr, von der Gartenexpertin Anke Kreis von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Teilnahme kostet nichts, im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referentin zu stellen. Verbindliche Anmeldungen bis zum 1. März per E-Mail an landfrauenonline@gmx.de oder bei den zuständigen Ortsvertrauensfrauen.