Wilstedt. Mitte Juni 2018 eröffnet, ist die kleine Pizzeria „Fabiano“ an der Hauptstraße in Wilstedt bald schon wieder Geschichte. Inhaber Fabio Punzi schließt seinen Pizza-Lieferdienst in Kürze, am Sonntag, 20. Dezember, hat er zum letzten Mal geöffnet.

Das habe weder was mit Corona zu tun noch seien es finanzielle Gründe, sagt Punzi auf Anfrage. Er habe den Mietvertrag für den ehemaligen Friseursalon Parchmann nur deswegen nicht verlängert, weil ihm die Fahrerei zwischen seinem Wohnort Fintel und Wilstedt – 55 Kilometer hin, 55 Kilometer zurück – auf Dauer zu viel geworden ist. „Seit 2018 bin ich 90 000 Kilometer Auto gefahren, nur um zur Arbeit zu kommen“, sagt er. Pro Jahr habe er deswegen 26 volle Tage im Auto verbracht, „das ist ein Jahresurlaub“.

Eine Folge daraus sei, dass er kaum Zeit für seine Familie hatte, „mein kleiner Sohn kam zu kurz“. Das wolle er ändern, und daher habe er schweren Herzens entschieden, „den gut gehenden Laden“ zu schließen. Er fühle sich sehr wohl in Wilstedt, die Vermieter seien sehr nett, die Miete sei günstig, und die Kundschaft wisse, wie viel Herzblut und Fleiß er ins „Fabiano“ gesteckt habe.

Immerhin sei die Nachfolge gesichert. Er habe die Einrichtung an eine indische Familie verkauft, die künftig Pizza auf Blech, Baguettes und Gyros verkaufen wolle. Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben. Er selbst wolle sich in der Nähe von Fintel etwas Neues aufbauen, sagt Punzi. Voraussichtlich in Buchholz/Nordheide möchte er ein „rustikales Restaurant“ eröffnen, allerdings ohne Lieferdienst.

Fabio Punzi wurde in Köln geboren und erlernte sein Handwerk in der Heimat seiner Eltern, in Brindisi in Apulien. Fünf Zutaten brauche es für den perfekten Pizzateig: Mehl, Hefe, Salz, Olivenöl und Wasser. Und eigentlich noch eine sechste: Zeit. 48 Stunden müssten die Teiglinge ruhen, zur Not reichten auch 24 Stunden. Seine Pizzen backt er im Steinofen, drei, vielleicht vier Minuten bei 400 Grad.