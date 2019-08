Wincent Weiss und Band gastierten in Osterholz-Scharmbeck. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Gut 30 Fans von Wincent Weiss wollten ganz sicher sein, einen Platz vorn am Bühnenrand zu bekommen. Sie reisten für sein Open-Air-Konzert am Freitagabend bereits am Donnerstag an und campierten vor der Stadthalle. Alles Fans aus Cottbus, die Weiss auf jedes seiner Open-Air-Konzert der aktuellen Tournee folgen würden, hatte Stadthallen-Chef Matthias Renken erfahren.

Bereits im vierten Jahr in Folge lockten an diesem Wochenende große Open-Air-Konzerte Tausende von Besuchern auf das Gelände der Stadthalle. Dieses Jahr erstmals im Doppelpack. Am Gastspiel des Songwriters Wincent Weiss zeigte sich am Freitag, dass trotz mittlerweile etablierter Produktionsabläufe jedes Stadthallen-Open-Air stets einen ganz eigenen Charme entwickelt.

„Element of Crime“ zum Beispiel brauchte im Vorjahr gut zwei Songs, bevor das Publikum aus den verschiedenen Ecken des weiträumigen Geländes vor die große Bühne strömte. Bei Wincent Weiss formierte sich genau dort schon kurz nach Einlassbeginn eine stetig wachsende Menschentraube. Einmal dort verharrten die überwiegend jungen bis sehr jungen Fans über Stunden beharrlich auf ihren mühsam errungenen Stehplätzen in Bühnennähe. Selbst der fortwährende Nieselregen konnte ihnen dabei nichts anhaben.

Ein Frauenanteil von geschätzt mindestens 70 Prozent auf dem Konzertgelände schient das Klischeebild eines „typischen Teenieschwarm-Konzerts“ zunächst abzurunden – hätten die auftretenden Künstler diesem nicht in ihrer Art und Weise widersprochen. Das begann bereits mit dem Supportact Nico Laska: „Das ist das zweite Mal, das ich für Wincent Weiss eröffnen darf; also auch das zweite Mal, dass ich vor so vielen Menschen spielen darf“, trat Laska vor die Fans. Vor drei Jahren war er als Teilnehmer der Castingshow „The Voice of Germany“ einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden.

Tatsächlich wirkte der 23-Jährige während seines Auftritts ein wenig, als könnte er Nervosität und Adrenalin nur mit großer Mühe zügeln. Der Fanblock, der geduldig vor der Bühne gewartet hatte, hob auf Kommando bereitwillig die Arme, um im Takt mit Laska und seinen zwei Mitmusikern zu bouncen oder einfach nur zu klatschen. Nach einer halben Stunde, die er mit einer etwas ziellos wirkenden Mixtur aus viel Pop, ein wenig Hip-Hop-Beats, vereinzelten Rock-Anleihen und einer Songwriter-Ballade zur Akustik-Gitarre füllte, verabschiedete sich Laska mit einem roten Konfettiregen.

Kaum eine halbe Stunde später enterte Wincent Weiss unter ohrenbetäubendem Jubel, der anfangs verdächtig laut auch aus den Lautsprechern tönte, mit seiner Band die Bühne. Wie zu erwarten offenbarte sie erst jetzt ihre ganze Leistungsfähigkeit in Sachen Licht- und Videotechnik – die Showproduktion konnte sich wortwörtlich nicht nur hören, sondern auch sehen lassen.

Dabei gab sich ihr Epizentrum Wincent Weiss im schlichten T-Shirt betont unprätentiös und bodenständig, kicherte während seiner Ansagen mitunter wie ein Teenager ins Mikrofon und suchte nach seinem ersten Song „Kaum erwarten“ sofort den direkten Kontakt zum Publikum – insbesondere, nachdem er in den ersten Reihen einen Fan mit dem Schild „Wincent, ich hab ein Kind von Dir“ entdeckte. Im Laufe des Konzertes baute er dieses zu einem Running Gag aus: „Ach, Du bist das; ja, jetzt erkenne ich Dich wieder“, scherzte der Jungstar, um direkt im Anschluss mit der Ballade „Ein Jahr“ eine vergangene langjährige Beziehung zu thematisieren. Auch sonst gab sich der Songwriter betont als sympathischer Kumpel auf der Suche nach der großen Liebe.

Die Show, die Weiss samt Band und Produktionshelfern lieferten, war hochprofessionell und durchgestylt. Selbst die vermeintlich spontanen Momente, wie ein kollektiv angestimmtes Geburtstagsständchen an einen weiblichen Fan in den ersten Reihen, war fest eingeplant. Genau wie Weiss' Sprung ins Publikum bei dem Song „Frische Luft“, den er zum Teil inmitten seiner Fans weiter sang.

Im Gegensatz zu Laska hat Wincent Weiss, der seine musikalische Laufbahn eigenen Aussagen zufolge als Mitglied einer Nu-Metal-Band begann, seinen Stil gefunden und perfektioniert. Auch wenn sich dieser weder musikalisch noch lyrisch allzu gravierend von weiteren aktuellen Deutschpopkünstlern abhebt. So ist er sich auch seines Standings in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus bewusst. Er sprach daher auch „den ganzen Papas, die ihre Töchter hierher begleitet haben und auch den Freunden, die jetzt neben ihren Mädchen stehen und vielleicht insgeheim sauer sind, dass sie sich jetzt den ganzen Abend meine Musik anhören müssen“ seinen besonderen Dank aus.

Mit zahlreichen Mitsingspielchen, Konfetti-Regen, Publikumsinteraktion und nicht zuletzt hoher Professionalität schafften es Wincent Weiss und seine Band, bis in die allerletzten Publikumsreihen hinein für gute Stimmung und fröhliche Gesichter zu sorgen. Bis zum abschließenden „Feuerwerk“ vergingen allerdings gerade einmal 90 Konzertminuten. Kartenpreisen um die 50 Euro für so ein bisschen Wincent Weiss könnten ein stolzer Preis sein. Aber den über 4000 augenscheinlich begeisterten Fans war es dieses Geld offensichtlich absolut wert.