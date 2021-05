Erstmals seit dem Lockdown können Besucher wieder die Worpsweder Windmühle besichtigen. (INGO WAGNER/DPA)

Worpswede. Die Worpsweder Windmühle öffnet an diesem Sonntag, 9. Mai, wieder ihre Türen für Besucher. Der Arbeitskreis Mühle der Freunde Worpswedes bietet zwischen 13 und 17 Uhr Besichtigungen an. Dafür ist eine Terminvereinbarung notwendig, entweder vorab per Telefon bei Heino Böhme unter 04792/ 70 07 oder per Mail an jonas.schwenke(at)worpswede.de oder spontan vor Ort. Besucher müssen eine FFP2- oder medizinische Maske tragen, ihre Kontaktdaten werden analog oder per Luca-App erhoben.