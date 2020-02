Ein Mann blickt durch: Mathias Boschen hat für fast jedes Problem beim Bühnenaufbau passende Lösungen parat. Manche Bühnenanweisung bringt ihn allerdings auch zum Verzweifeln. (christian valek)

Lilienthal. Wenn Mathias Boschen etwas nicht leiden kann, dann sind es gebrauchte Batterien und veraltete oder „alberne“ Bühnenanweisungen. Der Unternehmer schnürt „Rundum-sorglos-Pakete“ für Konzertveranstalter, vor allem Licht- und Tontechnik, sogar den Verleih ganzer Bühnen hat er im Firmen-Portfolio. Da wird ein großes Rad gedreht, mit schweren Gabelstaplern, tragkräftigen Kettenzügen und starken Motoren gearbeitet, um die Beschallungsanlagen (bis zu zweimal 14 000 Watt sind möglich) an ihren Platz zu hieven. Nicht auszudenken, wenn dann eine vergleichsweise läppische Unzulänglichkeit wie fehlender Saft im Mikro den Sänger verstummen lässt.

Damit sie vor Pannen dieser Art gefeit sind, heuern Festivals, Musiker und Ausrichter von Techno-Partys und Dorfparaden Boschens „Eventechnik“ an. Der Lilienthaler, der am liebsten mit seinem eigenen Material arbeitet, wechselt vor jeder Veranstaltung sämtliche Batterien aus. Da ist er völlig humor- und kompromisslos.

Wenn es um Party, um Unterhaltung geht, wird er zur eierlegenden Wollmilchsau. Er verleiht auch motorisierte Discokugeln und stellt Obstkörbe in Künstlerkabinen. Letzteres bringt ihn auf das Thema „Bühnenanweisung“, das bei ihm Kopfschütteln, Naserümpfen oder im noch günstigsten Fall Heiterkeitsanfälle auslöst.

Er erinnert sich, wie er beim Dirigenten und Pianisten Justus Frantz mit einem gut gefüllten Obstkorb abblitzte („Der war allergisch gegen Südfrüchte“) und wie von ihm verlangt wurde, ein analoges Mischpult zu liefern. „Die sind doch längst aus der Zeit gefallen.“ Ob er etwa ein Museum überfallen solle, hat er ironisch zurückgefragt. „Ich glaube, Bühnenanweisungen werden nur geschrieben, um zu überprüfen, ob sie gelesen worden sind.“

Bei Boschen und seinen Mitstreitern, einem Festangestellten und zwei 450-Euro-Kräften, gibt es alles aus einer Hand. Das erstreckt sich bis hin zur Bedruckung von T-Shirts. Veranstalter ist er auch. Für Never Too Late, die Bremer „Rentnerband“, die am 28. Februar in der Osterholzer Stadthalle zu Gast ist, organisiert er die Absprachen mit den Konzerthäusern. „Wir betreuen etliche Bands und vermitteln Künstler.“

Die Stadthalle ist seine größte Kundin. Er ist dort quasi der Haustechniker. Rund 30 Prozent seiner Arbeitsleistung, schätzt er, widmet er der großen Bühne in der Kreisstadt. Und das nun schon seit neun Jahren. Ob Völkerball Musikfreunden mit Hang zur Pyrotechnik knallharte Hörerlebnisse beschert, Stefan Mross die Schlager im Norden präsentiert, die Amigos Hörerinnenherzen zum Schmelzen bringen, Jürgen von der Lippe scherzt oder die große Kohlparty gefeiert wird – Boschen liefert den technischen Komplett-Service. Begegnungen mit prominenten Künstlern sind unvermeidlich, werden aber von ihm geschätzt. „Natürlich gibt es unter ihnen auch Unnahbare, aber die meisten – von Bernd Stelter bis Cindy von Marzahn – sind sehr sympathisch und bodenständig.“

Mit dem Theater verbunden

Mit Künstlern hatte Mathias Boschen von Kindesbeinen an zu tun. Sein Onkel war Schauspieler der ersten Stunde bei der Freilichtbühne Lilienthal. Und auch die Eltern waren für das Amateurtheater aktiv. „Da wollte ich nicht alleine zu Hause bleiben und habe dann halt Sitzkissen verteilt.“ Auch seine beiden Töchter Emily und Celina haben das Theaterblut in den Adern.

Boschen ist gelernter Elektrotechniker. Seit 1999 ist er selbstständig, zunächst mit einer Spezialisierung auf Autotelefone und Funksysteme. „Doch als Aldi sich dieses Geschäfts annahm, brauchte man uns nicht mehr.“ Der durch besondere Umstände erzwungene Wechsel erwies sich für ihn als Glücksfall. Er liebt den neuen Job, auch wenn er bedeutet, „dass wir arbeiten, wenn andere Leute feiern“. Aber besonders lärmempfindlich darf er nicht sein, wenn Afterburner oder Barock ihre Soundchecks absolvieren? „Ich verwende angepassten Gehörschutz. Der lässt alle Frequenzen durch, drückt aber die Dezibel weg“, entgegnet Boschen. Er hat noch immer Ohren wie ein Luchs. „Zu manchen Partys bringe ich die Ohrstöpsel mit, aber ich kann Dinge hören, die den heutigen Kids komplett entgehen, zum Beispiel das Summen eines Röhrenfernsehers.“ Die Arbeitsteilung mit dem Kollegen Markus Boos funktioniert so, dass dieser für die Lichttechnik zuständig ist und Boschen für die Beschallung. „Ich bin für laut und er für hell!“

Laut geht es meistens zu, wenn Boschen ins Spiel kommt. „Beim Open Air in Worpswede sind wir seit 20 Jahren.“ Das Burning Q in Freißenbüttel bezieht Equipment und Knowhow aus Lilienthal. Ebenso das Rock im Torf in Südwede und das Hammefest in Ritterhude. Die Gerätschaften, die Boschen dabei einsetzt, sind nicht gerade niedrigpreisig. Für mehrtägige Festivals wird daher eine Nachtwache geordert. „Beklaut worden sind wir noch nie.“

Und was hört Mathias Boschen privat am liebsten? „Irish Folk. Es war immer mein Traum, die Gruppe Runrig in Osterholz zu erleben. Stadthallen-Manager Matthias Renken hat auch alles dafür gegeben. Aber leider haben sie sich 2018 aufgelöst – nach 45 Jahren.“