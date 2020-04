Auch während der Corona-Krise können die Worpsweder Physiotherapeutin Simone Jänsch und ihre Kolleginnen und Kollegen alles behandeln, was ärztlich verordnet wurde. (Patricia Friedek)

Worpswede. Verunsicherung kann in der Krise große Auswirkungen haben. Das muss Simone Jänsch, Physiotherapeutin aus Worpswede, gerade erleben. Viele Menschen kommen deshalb nicht mehr in ihre Praxis oder lassen sich nicht mehr zu Hause behandeln. Das sorgt unter den sogenannten Heilmittelerbringern, zu denen Physiotherapeuten, aber auch Ergotherapeuten oder Logopäden zählen, für hohe Einbußen.

Dabei können Physiotherapeuten alles behandeln, was ärztlich verordnet werde, betont Jänsch. Falsche Berichterstattung und Missverständnisse bei Aussagen von Politikern hätten in der Vergangenheit für Unklarheiten gesorgt. Auch bei Jänschs Patienten: Viele glaubten, Jänsch hätte ihre Praxis in der Corona-Zeit geschlossen. Einige hätten sogar bei ihr angerufen und sich beschwert, dass sie die Termine nicht abgesagt hätte, erzählt sie. Dabei sind es lediglich die Besuche in sozialen Einrichtungen, die sie und ihre sieben Mitarbeiter nicht mehr machen dürfen und Kurse, etwa für Rehabilitation oder Funktionsgruppen. Sogar manche Ärzte würden davon ausgehen, dass Physiotherapeuten geschlossen haben, erzählt Jänsch

In ihrer Praxis habe sie die Desinfektionsmaßnahmen hochgefahren und zum Beispiel den Tresen komplett abgeschirmt. „Hausbesuche machen wir mit Mundschutz und Handschuhen“, sagt Jänsch. Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Lungenproblemen dürfe sie allerdings wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht behandeln.

Jänsch gehört zu einer Berufsgruppe, die vom Mangel an Fachkräften ohnehin stark betroffen ist. Das macht ihr Sorgen: „Die Patienten müssen jetzt schon teilweise Wochen auf einen Termin warten.“ Wenn nun Praxen oder Freiberufler nach der Krise nicht mehr weiterarbeiten können, könnte sich die Lage verschärfen. Deswegen wünscht sich Jänsch Unterstützung von der Politik und den Krankenkassen. Anträge für Zuschüsse habe sie schon gestellt, ihre Mitarbeiter sind aktuell in Kurzarbeit. „Ich mache mir vor allem Gedanken um die gesundheitliche Versorgung“, sagt Jänsch, besonders um die Patienten, die zur Risikogruppe gehören und deshalb nicht von ihr behandelt werden können.

Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen würden Physiotherapeuten erst im Mai merken, da das Quartal gerade erst um sei, erklärt Jänsch. Viele von ihren Kollegen hätten jetzt schon bis zu 70 Prozent Ausfälle. „Deshalb ist es wichtig, dass die Behandlungen im Mai wieder anziehen“, sagt Jänsch. Gerade habe sie ihre Praxis auf Facebook gestellt, um mehr Aufmerksamkeit zu erregen und zu zeigen, dass sie geöffnet hat.