Hartmut Oberstech mit dem „Ekstra-Bladet“ aus dem Jahr 2000, das über die Ereignisse vom Vorabend in Roskilde berichtete. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. R.E.M., Motörhead, Metallica – aus Hartmut Oberstech sprudeln die großen Bandnamen nur so heraus, wenn er von seinen Konzert-Erlebnissen erzählt. Doch die völlige Unbekümmertheit, mit der er als junger Mann in der Menschenmenge badete („Schunkeln, Stagediving und Pogo gehörten einfach dazu“), ist ihm vor 20 Jahren abhanden gekommen. Als bei der 2000er-Tragödie des Festivals im dänischen Roskilde nahe Kopenhagen neun Menschen starben, befand sich Oberstech unter den etwa 50 000 Rockfans, die sich vor der Orange-Scene-Bühne versammelt hatten, auf der die US-Grunge-Band Pearl Jam spielte.

„Wir haben damals mächtig Glück gehabt“, sagt Hartmut Oberstech heute. Glück im Unglück. Neben den Todesopfern gab es noch Hunderte von Verletzten. Seine fünf Freunde und er, so schätzt der Kreisstädter, waren nur 30 Meter entfernt von der Todesfalle, in die die jungen Menschen vor der größten von sieben Bühnen geraten waren. Sie waren von der von hinten drückenden Menge zu Fall gebracht worden, wurden zerquetscht, starben an inneren Verletzungen oder erstickten im Schlamm.

Der Unglückshergang ließ sich nicht exakt rekonstruieren. Es gab bereits jene Wellenbrecher wie in den Fußballarenen, die aber die Vorwärts-Bewegungen im Publikum nicht stoppen konnten. „Ich habe noch nie so einen Druck erlebt“, erinnert sich der Pennigbütteler an jenen schrecklichen Freitagabend, der sich am 30. Juni zum 20. Mal jährte. Was anderthalb Stunden vor Mitternacht in Roskilde, einer auf einem alten Wikinger-Handelsplatz errichteten und damals etwa 50 000 Einwohner zählenden Stadt, geschah, habe weltweit zu massiven Veränderungen in der Sicherheitstechnik von Open-Air-Konzerten geführt, weiß Oberstech. „Erst nach 2000 gab es beim Roskilde-Festival einen komplett abgesperrten Bereich vor der Bühne und jene Security-Verantwortlichen mit dem Ausschaltknopf.“

Schlammiger Boden

Der heute 52-jährige Kaufmännische Angestellte erinnert sich an das Unglück, als wäre es gestern geschehen. „Es hatte geregnet, und es war schwül. Der Boden war nass und aufgeweicht. Und nicht mit Holzspänen bedeckt.“ Sein Freund Olaf Müller, der mit knapp 1,80 Meter nicht die Basketballer-Statur seiner Begleiter erreichte, habe ihm kurz vorher gesagt, dass er sich unwohl fühle. „Ich halt’s nicht aus, muss raus hier“, habe dieser gebrüllt. „Okay, hau ab!“, entgegnete Oberstech. Dass etwas nicht in Ordnung war, davon bekam er aber erst eine Ahnung, als die Aktivitäten von Sicherheitsleuten einsetzten. Oberstech drehte sich um und stellte fest, dass Olaf Müller noch immer hinter ihm stand. Er kam nicht weg.

Auf der Bühne zunächst keine Reaktion, bis Pearl Jam plötzlich aufhörte zu spielen und Sänger Eddie Vedder die Menge mehrmals aufforderte, ein paar Schritte zurückzugehen. Und als dann auch noch Festival-Chef Leif Skov auf der Orange-Scene erschien, schwante den Besuchern, dass möglicherweise etwas Schlimmes passiert war. „Ich wusste, wenn der nach der Begrüßung noch einmal kommt, dann ist es ernst. Tatsächlich sprach er von Toten, die es gegeben hätte, und riet uns, zu den Zelten zu gehen, ganz langsam und Ruhe bewahrend.“

Die Gruppe aus Osterholz-Scharmbeck verbrachte eine unruhige Nacht. „Wir waren in einer Art Schockstarre, obwohl wir immer noch nicht wussten, was genau passiert war. Das erfuhren sie am nächsten Morgen. Ein Zeltnachbar aus dem Baltikum las das „Ekstra-Bladet“ mit den Horrornachrichten vom Vorabend. „Wir haben noch gefrühstückt und sind dann abgereist.“

Oberstech wunderte sich noch über die vielen Anrufe auf seinem Dienst-Handy, die er verpasst hatte. Internet auf dem Mobiltelefon oder gar Social Media waren vor 20 Jahren noch kein Thema. Wer die Fernsehnachrichten gesehen hatte, wusste schon erheblich mehr als jene Musikfans am Ort des Geschehens. „Uns war gar nicht bewusst, wer alles davon wusste, dass wir in Roskilde waren, und welche Sorgen man sich um uns machte.“ Das ganze Ausmaß der Katastrophe habe er erst erkannt, als er wieder daheim war.

Auf Pearl Jam sah das Line-Up in der Folge The Cure vor, die aber nicht mehr auf die Bühne gingen. „Das Festival wurde mit Unterbrechungen fortgesetzt, was natürlich zu Diskussionen führte.“ Die Entscheidung zur Fortsetzung der Veranstaltung rechtfertigte Skov später damit, dass die Risiken bei einem Abbruch vielleicht noch viel größer gewesen wären: „Die Reaktionen der Leute sind nicht vorhersehbar.“

Oberstech hält dieses Krisenmanagement noch heute für vertretbar, zumal das Unglück nicht ohne Konsequenzen blieb, vor allem was die Sicherheitsaspekte betrifft. Die Interpreten spielten teilweise in weißer Trauerkleidung. Und neben der Bühne wurde eine Gedenkstätte errichtet. Pearl Jam ließen erklären: „Unser Leben wird nie mehr so wie zuvor sein. Wir wissen aber, dass dies nichts ist im Vergleich zu der Trauer für die Angehörigen und Freunde der Betroffenen.“ Das für den folgenden Tag geplante Konzert bei einem Rockfestival in Brüssel sagte die Gruppe ab.

Oberstech war der einzige aus der Osterholz-Scharmbecker Gruppe, der wieder nach Roskilde reiste. Allerdings war er 2003 zum letzten Mal dort. Was das Unglück von 2000 nicht vermocht hatte: Die viertägige Veranstaltung in Roskilde fällt in diesem Jahr aus – wegen der Corona-Krise.