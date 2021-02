Regine Schäfer (Picasa)

Frau Schäfer, wegen Corona mussten Sie 190 eigene und fremd-gebuchte Veranstaltungen in 2020 absagen. Wie viele haben Sie, als Veranstalter, für 2021 im Hamme-Forum selbst geplant?

Regine Schäfer: Ungefähr 15 stehen im Kalender; da wir – das Hamme-Forum-Team – aber recht optimistisch sind, was Frühsommer und Sommer angeht, kommen bestimmt welche hinzu. So wie unsere Sommer-Specials im letzten Jahr. Nur welche Möglichkeiten es dafür geben wird, müssen wir erst ausloten. Noch sind wir nicht so weit, mit Künstlern feste Termine zu vereinbaren. Sobald wir ein bisschen mehr Planungssicherheit haben, werden wir das angehen. Daneben haben wir circa 85 Buchungen von Dritten: etwa für Tagungen oder berufliche Treffen sowie Buchungen von öffentlichen Institutionen wie der Gemeinde Ritterhude oder größeren Firmen, die schon wegen ihrer Weihnachtsfeiern anfragen. Im Kalender stehen noch viele Veranstaltungen, die hoffentlich im letzten Quartal stattfinden können.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass das einer der nächsten Schritte sein wird. Die ersten Überlegungen, wie Großveranstaltungen umgesetzt werden können, stehen ja schon an. Wir haben im letzten Jahr so unsere Erfahrungen gesammelt. Ich kann mir daher vorstellen, dass Formate im kleineren Rahmen wieder umsetzbar sein werden, sobald es das Infektionsgeschehen zulässt. Und im Gegensatz zu 2020 habe ich jetzt bereits das Wort Kultur öfter in den Nachrichten gehört. Bei der letzten Lockerung stand die Kultur ziemlich weit hinten an. Dass wir nicht zu den ersten gehören, das ist, glaube ich, der gesamten Branche klar. Aber durch die Impfung, die Gesamtentwicklung, hoffen wir, dass es bald wieder los geht – wenn auch nur step-by-step. Wir warten sehr geduldig.

Das erinnert mich sehr ans letzte Jahr. Da hatten wir – runtergerechnet von einer Kapazität von 430 – auf etwa 100 Sitzplätze reduziert. Wir hatten mit diesen Zahlen Indoor-Veranstaltungen umgesetzt. Das ist auch das, worauf wir uns nun einstellen. Was die Wirtschaftlichkeit betrifft, so steht die natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Künstler von 100 Gästen zu bezahlen, ist schwierig. Was aber die Hygiene betrifft, so entspricht das Konzept dem, was wir gemacht haben: eine Reduzierung auf etwa 25 Prozent. Neben Investitionen in Besuchermanagement, Schutzwände und Lüftung hatten wir auch einen Getränkeausschank. Wenn ich mir etwas wünschen könnte, wäre das etwas, das man für Indoor-Veranstaltungen wieder aufnehmen sollte. Alle Veranstaltungen, die wir drinnen hatten und die zum Teil mit 120 Personen ausverkauft waren, ließen sich gut umsetzen. Und was Outdoor-Veranstaltungen betrifft, so ist draußen immer etwas mehr machbar. Da hatten wir auch schon Veranstaltungen mit 200 Personen kalkuliert. Da müsste jeder Veranstaltungsort separat angeschaut werden.

Im Grunde genauso, nur dass wir nicht diesen hervorragenden Start haben, sondern ein sehr gutes letztes Quartal. Davon gehe ich jetzt mal ganz optimistisch aus.

Zur Person

Regine Schäfer (55)

ist seit 2003 Geschäftsführerin des Hamme-Forums. Sie ist verheiratet und diplomierte Biologin.