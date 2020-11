Simone Oelze fragt sich, was den Menschen gesund hält. (Tom Wesse)

Simone Oelze: Eine wichtige Frage ist: Wann sind die Menschen in ihren Stärken? Und wann nicht? Was gelingt, wenn die Menschen gut miteinander können - und was gelingt nicht? Das ist so ein bisschen die Ausgangsbasis, von der wir starten. Um das eigene Potenzial ausschöpfen zu können, ist es wichtig, dass wir uns unserem Wohlbefinden zuwenden. Dazu gibt es ganz einfache forschungsbasierte Methoden.

Wir richten unseren Fokus erst einmal weg von der Frage: Was ist falsch am Menschen? Hin zu der Frage, was ist richtig am Menschen? Das Forschungsfeld der Positiven Psychologie beschäftigt sich in erster Linie mit den positiven Aspekten des Menschseins - mit Glück, Optimismus, positiven Gefühlen und sozialen Beziehungen. Häufig herrscht in Betrieben immer noch eine Fehlerkultur vor – die Leute machen neun Sachen richtig gut und eines falsch. Mit dem Ergebnis, dass auf dieser einen Sache herumgehackt wird.

Als Personalentwicklerin bin ich unter anderem für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig – Menschen, die ihren Fokus überwiegend auf ihre Schwächen reduzieren, werden davon oftmals regelrecht erdrückt. Oft spielt dabei auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle. Wenn Menschen überlastet sind und ihre Schwächen womöglich übermäßig betont werden, gelingt es nicht, in irgendeiner Form leistungsfähig zu sein. Dann ist Burnout ein Thema, Depressionen oder Unzufriedenheit. Wichtig ist die Frage, was hält den Menschen gesund? Was hält uns motiviert - damit wir wieder in unsere Leistungen kommen können?

Das kann schon ein wenig holprig sein. Es geht darum, dass wir lernen, unser Verhalten und unsere Gewohnheiten zu verändern. Da spielen unterschiedliche Aspekte mit rein.

Es gibt Indikatoren dafür, ob wir uns in eine positive Richtung bewegen. Wenn etwas stimmig ist, dann kommt uns das Glück auf halbem Weg entgegen. Wenn wir ein Ziel erreichen wollen, geht es nicht nur darum, Talent zu haben. Wir brauchen nur ein Teil Talent, dafür aber zwei Teile Durchhaltevermögen. Es ist wichtig, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Unsere Stärken helfen uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. Wir sollten herausfinden, was unsere tatsächlichen Stärken sind, um langfristig zufrieden, gesund und motiviert zu sein.

Wichtig ist die Konzentration auf unsere ureigenen Charakterstärken. Der Psychologe Martin Seligmann, einer der Väter des Forschungsbereiches Positive Psychologie, spricht von Signaturstärken, auf die wir uns besinnen können. Sie sind fest in uns verankert und geben uns in jeder Lebenslage Kraft. Vorausgesetzt, wir kennen sie und können darauf zurückgreifen. Sie unterscheiden sich von den angelernten Stärken. Auf letztere greifen wir oft zurück, weil sie uns vertraut sind. Die erlernten Stärken kosten allerdings sehr viel Kraft.

Ein Kind setzt sich hin und lernt viel. Beispielsweise Physik. Es bekommt 15 Punkte, definiert Physik als eine Stärke und wird Physikerin oder Physiker. Im Arbeitsleben herrscht oft viel Druck. Da müssen die Physiker dann sehr viel Kraft aufwenden, um ihre erlernte sehr gute Leistung auch dauerhaft zu halten. Burnout-Fälle treten vielfach auf, wenn erlernte Stärken nicht von der ureigenen Charakterstärke unterstützt werden. Die Menschen müssen dann noch mehr und noch mehr machen, um ihre Aufgaben zu erfüllen.

Und dann kommt vielleicht etwas dazwischen, Eltern bekommen Kinder – die Work-Life-Balance gerät durcheinander, es gibt einen Pflegefall in der Familie, unsere Abteilung wird umstrukturiert. Dann ist es wichtig, auf die inneren Stärken zurückgreifen zu können. Auf die eigene Widerstandskraft, in der Fachsprache Resilienz genannt. Die Arbeitswelt wird immer enger. Und du kannst nur dann wirklich gut sein, wenn du das machst, was du wirklich, wirklich willst. Etwas, was deiner Charakterstärke entspricht.

In der Positiven Psychologie unterscheiden wir 24 Stärken: Liebe zum Lernen, Offenheit, Sinn für schöne Dinge, Beziehungsfähigkeit, Freundlichkeit, Kreativität, Widerstandskraft, Standhaftigkeit, Zielstrebigkeit, Ausdauer – da sieht man schon, das unterscheidet sich ein bisschen von dem herkömmlichen Stärken.

Es geht darum, in dem, was wir tun, aufzublühen – anstatt irgendwie durchzukommen. Dazu gibt es Handlungsoptionen, die unser Wohlbefinden steigern können – wir können durch eigene kleine Schritte vorwärtskommen.

Wir können uns beispielsweise dem Glück zuwenden – und 25 Momente aufschreiben, in denen wir Glück empfinden. Dann überlegen wir, wie oft wir uns diese Momente gönnen. Vielleicht schenken wir uns solche Momente auch gar nicht? Wie oft nehmen wir uns Zeit für eine Tasse Kaffee in der Sonne? Wir stellen fest, die Tasse Kaffee in der Sonne tut uns gut – also integrieren wir dieses Ritual in unser Leben. Wir können unser Wohlbefinden selbst steuern. Darum geht es. Dankbarkeit ist beispielsweise ein sehr gutes Instrument, um Wohlbefinden zu erzeugen. Jemandem ein Lächeln schenken, Geld spenden – all das, was wir bewusst und gern für andere tun, stärkt das eigene Wohlbefinden. Wir fühlen uns dann verbunden – das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der positiven Psychologie.

Das ist evolutionsbedingt. Der Forscher Seligmann sagt, wir haben dieses katastrophische Gehirn. Wir realisieren also mehr das Negative. Den Fokus auf die Gefahr zu richten, hat uns früher unter Umständen das Leben gerettet. Nun behindert uns das Negative meistens. Angst und Sorge verengen unseren Blickwinkel. Heute geht es um Offenheit, Kreativität, soziale Beziehungen und Netzwerke – das sichert unser Überleben heute. In meinem Seminar machen wir das zum Thema. Wir wollen gemeinsam lernen, das Leben als Aufwärtsspirale zu gestalten.

Zur Person

Simone Oelze (51)

ist Diplom-Ökonomin und arbeitet seit acht Jahren als Personalentwicklerin in einem mittelständischen Unternehmen. Im Rahmen einer Fortbildung bei der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie (DGPP) in Berlin beschäftigt sich die Borgfelderin damit, was Menschen langfristig zufrieden macht, gesund und motiviert hält.

Zur Sache

Austausch über das Leben

Fortlaufend bietet die Diplom-Ökonomin Simone Oelze im Rahmen ihrer Ausbildung als Anwenderin für Positive Psychologie ein Seminar im Borgfelder Gemeindesaal an. Die Teilnahme ist kostenlos. Die kommenden Termine sind für den 9. Dezember und den 20. Januar geplant. Anmeldungen nimmt Oelze per E-Mail unter so@focus-on-positivity.de entgegen. Aufgrund der neuen Lockdown-Maßnahmen fällt das Seminar im November aus. Es gibt eine Warteliste für die Folgetermine, die jeweils am vierten Mittwoch im Monat stattfinden werden. Der Begriff Positive Psychologie wurde 1954 von dem US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow in die Wissenschaft eingeführt und in den 1990er-Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Martin Seligmann wieder aufgegriffen. Oelze berichtet über den aktuellen Forschungsstand, erklärt praktische Übungen und berichtet über ihre eigenen Erfahrungen mit positiver Psychologie, die sie sowohl in ihrem Berufsleben als auch als Mutter zweier erwachsener Kinder gemacht hat.