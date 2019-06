So sieht es aus, wenn Wincent Weiss auftritt. Im August singt er in Osterholz-Scharmbeck, in der Stadthalle freut man sich schon jetzt darauf. (Ingo Moellers)

Osterholz-Scharmbeck. „Am Wochenende um den 9. August sollte man Osterholz-Scharmbeck gar nicht verlassen, da ist hier so unglaublich viel Gutes los“, sagt Stadthallen-Manager Matthias Renken. Und die Vorfreude steht ihm regelrecht ins Gesicht geschrieben. „Osterholz-Scharmbeck ist inzwischen auf dem besten Weg, sich als Open-Air-Standort in der Region Nord-West zu etablieren“, hat er festgestellt. „Wir haben Genehmigungen für Veranstaltungen bis 5000 Zuschauer, aber auch für Veranstaltungen bis 10 000 Zuschauer“, erläutert er. Und diese Zuschauerzahlen könnten die beiden neuen Highlights in der Open-Air-Geschichte der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck leicht erreichen, ist Renken überzeugt.

„Als wir vom Veranstalter erfuhren, dass wir Senkrechtstarter Wincent Weiss tatsächlich für Osterholz-Scharmbeck verpflichten können, haben wir uns gleich mit unserem langjährigen Sponsor, der Volksbank Osterholz Bremervörde, in Verbindung gesetzt“, erinnert sich der Stadthallen-Manager.

Die Aussicht, diesen aufstrebenden jungen Künstler unseren Kunden präsentieren zu können, sei faszinierend gewesen, erläutert Jens Themsen, Marketingleiter der Volksbank Osterholz-Bremervörde. „Ich habe gleich 15, 16 andere Volksbanken im Umkreis von 50 Kilometern angesprochen, ob sie sich an diesem Ereignis beteiligen wollen, und jetzt beteiligen sich acht von ihnen am Vorverkauf der Konzertkarten – natürlich mit attraktiv ermäßigten Preisen für Volksbank-Mitglieder.“

Sein Kollege Thomas Eder von der Filiale in Worpswede und Daniela Gercken vom gleichnamigen Bankhaus in Bremen-Nord können bestätigen, dass der Vorverkauf sehr vielversprechend in Gang gekommen ist. In der Osterholz-Scharmbecker Niederlassung habe man bereits eine Warteliste angelegt. Man werde wohl weitere Karten beim Veranstalter nachordern, stellt Sina Birreck in Aussicht, die bei der Bank vor allem für das Jugendmarketing zuständig ist. „Mit der Unterstützung dieser Veranstaltung bieten wir ganz besonders unseren jüngeren Kunden einen absoluten Höhepunkt“, ist Jens Themsen sicher.

„Gerade, weil wir mehr Jugendliche zu dieser Veranstaltung erwarten, wird das Konzert zu jugendschutzfreundlichen Zeiten um 22 Uhr enden“, sichert Matthias Renken zu. Wer im Vorprogramm für Wincent Weiss auftreten wird, steht noch nicht fest. Aber ab 19.30 Uhr soll dem jungen Gesangsphänomen Wincent Weiss, dessen Debüt-Album prämiert wurde und der derzeit sehr erfolgreich an der TV-Show „Sing meinen Song“ teilnimmt, die Bühne gehören.

„Irgendwie drückt sein Hit ,Kaum erwarten' genau die Vorfreude aus, die uns hier befallen hat. Wir freuen uns auf die Aufgabe, haben aber gleichzeitig auch Respekt davor“, meint Matthias Renken. Mitglieder der Volksbank können bis zu vier Eintrittskarten pro Mitglied zum Preis von jeweils 37 Euro in allen Geschäftsstellen der Bank in der Region erwerben.

Wer nach dem Konzert von Wincent Weiss noch intensiv in Feierlaune ist, dem empfiehlt Matthias Renken schon heute den Besuch des Osterholz-Scharmbecker Erntefestes. Es findet in diesem Jahr in der Zeit von Freitag, 9., bis Montag, 12. August, statt. Am Freitag soll es ab 22 Uhr im Stadion am Klosterholz ein Feuerwerk geben, anschließend geht es mit Musik im Festzelt weiter. Das wäre auch etwas für die Musikfreunde, wenn das Konzert gegen 22 Uhr endet. „Vielleicht klappt's ja noch rechtzeitig zum Höhenfeuerwerk.“

Am 10. August geht es auf dem Stadthallengelände mit der Kultband Pur weiter. „Ich weiß heute schon, dass das ein Wahnsinnswochenende wird – Erntefest, Wincent Weiss und Pur. Einfach nur großartig.“