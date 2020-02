Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt versprach der Parteibasis in Lilienthal, dass die Rente bis 2040 sicher sei. (Tobias Koch)

Lilienthal. Er war gekommen, um zu reden, über die große Politik und darüber, was diese für die Menschen vor Ort bedeutet. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt aus Völkersen war am Mittwochnachmittag zu Gast bei der CDU in Lilienthal. Im Clubraum der Gaststätte Bocadillo am Schwimmbad im Schoofmoor erklärte er der Basis, was die Union ihren Mitgliedern zu bieten hat. 25 Gäste hörten zu.

Bis 2040, versprach Mattfeldt, sei die Rente sicher. „Was danach kommt, müssen wir jetzt organisieren“, sagte der Politiker und forderte mehr private Vorsorge ein. Die Grundrente findet er ungerecht, jedenfalls ohne Bedürftigkeitsprüfung. Es könne nicht sein, dass jemand, der nichts in die Rentenkasse eingezahlt habe, am Ende genauso viel bekomme, wie jemand, der eingezahlt habe. Eine noch größere Herausforderung als die Rente aber sei die Pflege, meint Mattfeldt.

Zur Energiewende erklärte der Berufspolitiker aus dem Wahlkreis Osterholz-Verden, dass der Atomausstieg alternativlos gewesen sei. „Wir können keine Politik gegen die Bevölkerung machen.“ Aber gleichzeitig aus der Atomenergie und der Kohle auszusteigen, sei ein Problem. „Jetzt importieren wir den Atomstrom aus Frankreich.“ Mattfeldt ist jedoch zuversichtlich, dass die Energiewende gelingen wird, wenn Deutschland neuen Technologien gegenüber offen sei. „Der Diesel wird noch lange fahren, während sich alternative Antriebe entwickeln.“ Er selbst wolle sich einen Stromer als Zweitwagen anschaffen. Für die lange Strecke tauge das Auto allerdings wegen der geringen Reichweite nicht. Er versprach: „Wir werden unsere Klimaziele erreichen, aber damit werden wir nicht die Welt retten.“ Deutschland habe gerade einmal einen Anteil von zwei Prozent am weltweiten Kohlendioxidausstoß.

Den Landwirten machte er keine Hoffnungen darauf, dass die Düngeverordnung noch aufzuhalten sei. „Deutschland muss 850 000 Euro Strafe pro Tag an die EU zahlen, wenn sich die Wasserqualität nicht verbessert.“ Die Kritik der Bauern an den Messmethoden für Nitrat hingegen teilt der Bundestagsabgeordnete. „Wir brauchen ein einheitliches und vor allem transparentes Messsystem.“ Sorge, dass die CDU die Bauern als Wähler verlieren könnte, hat er offenbar nicht. „Die CDU braucht die Bauern, aber die Bauern brauchen auch die CDU.“ Kritisch hingegen sieht Mattfeldt den „Green Deal“, mit dem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) ihre Klimaziele durchsetzen will. „260 Milliarden Euro im Jahr. Ich weiß nicht, wer das bezahlen soll.“ Natürlich sei der Klimawandel nicht zu leugnen, aber die CDU dürfe auch die Industrie nicht kaputt machen. „In Afrika können wir viel mehr Kohlendioxid einsparen, wenn wir die Entwicklungshilfe richtig gestalten.“

Die CDU müsse vernünftige Lösungen als Alternative zur Klimahysterie anbieten. „Wir haben den sauren Regen, den Rinderwahnsinn und das Ozonloch überstanden, jetzt müssen wir kühlen Kopf bewahren und eine vernünftige Klimapolitik betreiben.“ Die CDU dürfe dabei vor allem die ganz normalen Leute nicht vergessen, betonte Mattfeldt.

Zur Diskussion um die Verkleinerung des Bundestages machte er einen konkreten Vorschlag. „Wir haben 299 Wahlkreise mit 299 Direktmandaten. Die müssen bleiben.“ Die Zahl der Listenplätze aber solle von aktuell 410 auf ebenfalls 299 sinken, macht 598 statt der aktuell 709 Mandate. „Wir brauchen weniger Funktionäre – auch in der CDU.“